Сумасшествие в Сокольниках: трагедия, из-за которой появилась отечественная жвачка

Первая половина 70-х годов прошла для советских школьников под знаком жвачки. Импортной, конечно, потому что отечественную тогда еще не производили. Мальчики и девочки с ума сходили по дефицитным красочным вкладышам. Обменивались ими, коллекционировали, придумывали игры. А сами резинки, бывало, жевали целой компанией по очереди.

Повальное увлечение западным продуктом, само собой, не поощрялось. Тех, кто злоупотреблял жвачкой, вызывали на ковер к директору школы, песочили на пионерских собраниях. По стране оперативно распространился знаменитый миф о дырках в желудке. Парадокс, но вскоре государство оказалось перед необходимостью наладить производство советской жвачки. И причиной тому стали трагические события.

В марте 1975 года юношеская хоккейная команда из Канады «Бэрри Кап» прилетела в Москву, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей со сверстниками из СССР. Спонсором поездки был мировой лидер по производству жевательной резинки Wrigley. По условиям контракта, канадцы получили по 15-килограммовой коробке со жвачками, которую они обязаны были бесплатно раздавать.

Третий матч серии прошел во дворце спорта «Сокольники» в присутствии четырех тысяч зрителей. Трибуны были заполнены в основном школьниками, которые наслушались про щедрых иностранцев и пришли за своей порцией лакомства. После игры канадцы спустились к своему автобусу и оттуда принялись бросать жвачки на балкон.

© Дворец спорта «Сокольники»

Сотни пластинок не долетали до людей и падали на землю. Болельщики решили спуститься за ними по лестнице, не зная, что юго-восточный выход закрыт. Там была так называемая накопительная площадка. Образовалась страшная давка. Напиравшая сверху молодежь призывала проходить дальше, но тем, кто уже спустился, идти было некуда. В результате погиб 21 человек, в том числе 13 детей.

Директору дворца и начальнику местного РУВД дали реальные тюремные сроки за халатность. СМИ, естественно, о трагедии умолчали. Однако влияние на правительственные умы она оказала. Для того чтобы погасить помешательство на заграничной жвачке, было решено запустить производство своей.

Первая партия резинок сошла с конвейера завода в Ереване в 1976 году. Вскоре необходимое оборудование установили на макаронной фабрике в Ростове-на-Дону. Сначала было всего две разновидности: «Жевательная резинка» с фруктовым вкусом и «Ну, погоди!» с мятным.

В 80-е годы стараниями фабрики «Рот Фронт» ассортимент расширился до пяти видов: «Мятная», «Апельсиновая», «Клубничная», «Малиновая» и «Кофейный аромат». Изначально жвачку продавали пачками по пять пластинок в каждой. Стоило такое удовольствие 60 копеек. Но для молодежи такая цена оказалась слишком высокой. Поэтому цену снизили и начали продавать пластинки поштучно.

А в апреле 2013 года на стадионе «Сокольники» повесили мемориальную табличку в память о жертвах трагедии, послужившей причиной появления советской жвачки.