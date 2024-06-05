Способная дышать на суше хищная азиатская рыба появилась в США

Редкий змееголов был пойман в водах Миссури, США. Об этом сообщает Департамент охраны природы штата.

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Рыбак, имя которого не называется, выловил змееголова в озере и оставил его на земле на несколько часов. Однако азиатская хищная рыба выжила. Тогда мужчина передал ее в пакете местному отделению Инженерного корпуса армии США. К сотруднику Департамента охраны природы змееголов попал спустя четыре часа и все еще был жив.

Известно, что этот вид рыб способен дышать на суше. Змееголовы обитают в Азии, однако, судя по последним данным, они захватили чужие для них воды на другом конце света. Особь из мешка стала четвертой, которая появилась в Миссури. Первый змееголов был выловлен в 2019-м, два других — в 2023 году.

Змееголов (Channa argus) — пресноводная рыба. Ее голова по форме напоминает змеиную, откуда и появилось соответствующее название. Кроме того, змееголовы, как и змеи, могут ползать по земле и перемещаться так между водоемами. Рыба достигает метра в длину и весит до десяти килограммов.

Змееголовы относятся к инвазивным видам. Так ученые называют организмы, распространение которых угрожает биологическому многообразию регионов, куда они были занесены искусственно. В частности, в США змееголовы охотятся на местные виды и отбирают у них еду.

Как подчеркивает Департамент охраны природы Миссури, в штате запрещены продажа и разведение змееголовов. Сейчас организация внимательно следит за распространением рыб в штате.

Ранее сообщалось, что в США рыболов, участвовавший в турнире, отпустил окуня, который мог принести ему 100 тысяч долларов (9 миллионов рублей). Он рассчитывал поймать его снова, но лишился шанса на победу из-за других рыбаков.