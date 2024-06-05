Как в США дети нашли редкий вид тираннозавра-подростка

В бесплодных землях американской Северной Дакоты была раскопана редкая окаменелость подростка тираннозавра-рекса. Находка примечательна тем, что она может дать научное представление об истории жизни этого знаменитого подвида динозавра. Об открытии ископаемого, получившего прозвище "Рекс-подросток", объявил во вторник Денверский музей природы и науки, где его будут изучать и демонстрировать, сообщает Reuters.

В июле 2022 года братья Лиам и Джессин Фишеры, которым на тот момент было 7 и 10 лет, и их двоюродный брат Кайден Мэдсен, которому было 9 лет, вместе с Сэмом Фишером, отцом Лиама и Джессин, отправились в поход в поисках окаменелостей примерно в 16 километрах от города Мармарт на юго-западе Северной Дакоты. Лиам и его отец заметили большую кость ноги, торчащую из земли.

"Мой отец крикнул, чтобы пришли Джессин и Кайден, и они прибежали", - рассказал Лиам, которому сейчас 9 лет. - И папа спросил: "Что это?" И Джессин сказала: "Это динозавр".

В ходе дальнейших работ энтузиастов-копателей из-под земли показалась большая нижняя челюсть с несколькими торчащими из нее огромными зубами, которая, как выяснили впоследствии ученые, принадлежала тираннозавру-рексу. Полнота скелета остается неясной, поскольку многие кости остаются внутри трехтонного куска камня, который сейчас изучается в музее. По словам Лайсона, похоже, что помимо ноги есть много частей черепа, бедренной кости и некоторых позвонков.

Судя по всему, найденному тираннозавру было около 13-15 лет, он имел длину 7,6 метра и весил 1600 килограммов. Ти-рекс полностью вырос примерно в 18-21 год. Самый крупный из известных тираннозавров, экземпляр по имени Сью из Филдового музея в Чикаго, имеет длину 12,3 метра. Судя по мягкому песчанику, в котором была обнаружена находка, тело животного, по-видимому, оказалось на песчаной косе в древней речной системе.