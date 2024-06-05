Почему часть американского армейского пайка прозвали «тайным оружием Гитлера»

Эта непрезентабельная плитка шоколада — часть американского армейского пайка времен Второй Мировой. Рассказываем, почему об эту «вкусняшку» можно было сломать зубы, а военные прозвали эти плитки «тайным оружием Гитлера» и предпочитали их выкинуть от греха подальше, а не есть.

Питание играет важнейшую роль в условиях тяжелой военной жизни. От качества пищи зависит боеспособность солдата, его физическое состояние и моральный дух. Слабый, уставший и больной солдат вряд ли сможет хорошо проявить себя в сражении, поэтому армии разных стран всегда стараются, чтобы пайки военных были сытными и богатыми витаминами.

Руководствуясь этим принципом, в 1937 году Армия США решила добавить в рацион своих солдат шоколад. По задумке, он должен был служить «экстренным высокоэнергетическим продуктом», который к тому же повышал бы и боевой настрой личного состава. При этом добавить в паек обычные шоколадные плитки не представлялось возможным — в полевых условиях они быстро расплавились бы и испортились. Нужно было искать альтернативное решение.

Тогда армейский квартирмейстер Пол Логан обратился в компанию Hershey Chokolate с просьбой создать «правильный» шоколад для военных. Среди требований значилось, что вес одной плитки должен составлять не более 130 граммов, шоколад должен выдерживать высокие температуры и быть высококалорийным. Также уточнялось, что вкусовые качества шоколада не имеют никакого значения. Наоборот, чем менее вкусным он получится, тем лучше. Логан понимал, что вкусную плитку шоколада солдаты могут съесть сразу или вообще использовать продукт как своеобразную «валюту» для обмена.

В итоге в 1937-м компания Hershey произвела «это» — шоколад, получивший название «Полевой рацион D» или «D-Bar». Он состоял из сахара, овсяной муки, масла какао, сухого обезжиренного молока и ароматизатора с витамином B1 для предотвращения полиневрита. Звучит неплохо, но на самом деле шоколад получился настолько отвратительным на вкус, что многие солдаты отказывались его есть. К тому же, не у всех получалось его разжевать: из-за добавления овсяной муки шоколад получился слишком твердым. Некоторые солдаты ломали об него зубы, а на производстве даже пришлось использовать специальный усиленный пресс, чтобы сформировать плитки нужных размеров.

Зато армейский шоколад был высокоэнергетическим, как и хотел полковник Логан. В одной 130-граммовой плитке «лакомства» содержалось более 600 калорий. К плитке прилагалась инструкция, в которой было указано: «Есть медленно, в течение получаса. Можно растворить в горячей воде и использовать в качестве напитка».

Солдаты, которые игнорировали эти рекомендации, тут же сталкивались с неприятным последствием употребления такого насыщенного продукта — сильнейшим расстройством кишечника. За этот неприятный побочный эффект шоколад прозвали «Тайным оружием Гитлера».

Слухи об этом воздействии шоколада на организм быстро дошли до корпорации Hershey Chocolate. Да и в армию стали поступать жалобы на «слабительный шоколад». Тогда полковник Логан попросил Hershey изменить рецептуру. Так появился обновленный шоколад «Tropical Bar», который хоть и был немного приятнее на вкус, но оставался все таким же твердым. Его солдаты также не оценили по достоинству и прозвали «Батончиком дизентерийным».

Только в 50-е годы Hershey выпустила в производство более или менее съедобный армейский шоколад. Из состава удалили овсяную муку, обезжиренное молоко заменили обычным, а вместо какао-масла добавили какао-порошок. Но, даже несмотря на это, шоколад все равно не отличался выдающимися вкусовыми качествами. Солдаты чаще всего или выбрасывали его, или меняли на другие продукты у ничего не подозревающих гражданских лиц.