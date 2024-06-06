Россиянка пропустила два рейса подряд и отсудила у авиакомпании 120 тысяч рублей

Жительница города Березники пропустила два рейса подряд из-за технического сбоя и отсудила у авиакомпании больше 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

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Инцидент произошел в октябре 2023 года. Россиянка планировала командировку и купила билеты из Перми в Москву и обратно у одной авиакомпании. В день вылета женщина приехала в аэропорт и узнала, что улететь не сможет — из-за компьютерного сбоя перевозчик продал больше билетов, чем мест в самолете.

Пассажирка спешила, поэтому ей пришлось улететь рейсом другой компании. Когда через пять дней командировка закончилась, россиянке снова отказали в перелете.

«В обоих случаях истца снимали с рейса непосредственно перед вылетом. Об обстоятельствах, препятствующих перевозке, она заблаговременно не извещалась», — заявили в суде.



Уточняется, что авиакомпания пообещала компенсировать женщине 3 999 рублей, но деньги она так и не получила. Пострадавшая обратилась в суд и выиграла дело. В итоге перевозчика обязали выплатить ей 123,6 тысячи рублей, из которых 50 тысяч составила компенсация морального вреда. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Стюардесса «Уральских авиалиний» засудила авиакомпанию, которая ложно обвинила ее в пьянстве на рабочем месте. Перевозчик утверждал, что перед рейсом от сотрудницы пахло алкоголем, хотя у нее был подтвержденный диагноз ОРЗ.