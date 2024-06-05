Почему подкову стали считать счастливым талисманом

У каждого народа есть свои талисманы, приносящие счастье и удачу. У нас уже много столетий таким сакральным предметом считается подкова. Чтобы этот талисман действовал, его вешают над дверью, соблюдая определенные правила. Как появился этот обычай и все ли подковы, принесенные в дом, приносят его обитателям счастье?

Почему именно подкова

Подкову считали счастливым предметом не только в России. Великий американский физик и изобретатель Томас Эдисон говорил: «Подкова приносит удачу, даже тем, кто не верит в приметы». Если так считал человек, оставивший след в мировой науке, то в свойства подков вполне можно верить.

Истоки веры в особые свойства подков нужно искать в Древнем Египте. Когда фараон во время больших праздников выезжал на колеснице к народу, с копыт лошадей нередко отпадали подковы. Они становились добычей простых египтян, которые верили в божественное происхождение своего правителя и святость любого предмета, связанного с ним.

Говорят, что одно время подковы лошадей фараона изготавливали из золота, что еще больше увеличивало их ценность. Скорее всего, это не более, чем легенда, ведь драгоценный металл совершенно не подходит для таких целей из-за своей мягкости. Тем не менее именно египтяне первыми начали использовать подковы как талисманы на удачу.

Как правильно использовать

Эксперты в области магии считают, что подкову на удачу над дверью нужно вешать только рожками вниз. Такая традиция действовала на Руси с незапамятных времен. Эзотерики утверждают, что в таком случае космическая энергия стекает с амулета вниз. А вот на Востоке, наоборот, подковы закрепляли рожками вверх и ожидали, что это принесет в дом благосостояние. Подкова в этом случае символизирует полную чашу.

Возраст подковы, ее тип, состояние и материал не играют никакой роли. А вот то, использовалась ли она по назначению, очень важно. Считается, что если подкову носила лошадь, то ее магическая сила будет гораздо выше. При этом особую ценность представляют изделия именно с заднего копыта. Наиболее ценными всегда считались подковы, найденные на дороге. В таком случае их можно было использовать для привлечения удачи прямо на месте. Человек, который сделал находку, должен был загадать желание, плюнуть на подкову, бросить ее через левое плечо и уйти не оглядываясь.

Амулет, признанный церковью

Как это ни странно, но магическую силу подков признает даже христианская церковь. В британском городе Суффолке в одном из старинных храмов подкова замурована в стену, для защиты от нечисти. Подковы над дверью можно было встретить и в домах православных священников. Даже есть христианская притча о том, что этот нехитрый предмет может пленить самого Дьявола. Он почему-то ходит всегда кругами и, попав на подкову, будет вынужден бродить по ее незамкнутому кольцу вперед и назад бесконечно.

В Англии и Шотландии вера в силу подков связана со святым Дунстаном. По преданию, он был кузнецом и однажды к нему явился сам Дьявол. У него с копыта отпала подкова и нужно было установить ее на место. Но святой схватил нечистого раскаленными клещами за нос. Дьявол взмолился его отпустить и Дунстан взял с него обещание никогда не заходить в дома, над дверями которых висит подкова.

В счастливую силу подков верили не только на суше, но и на море. У известного английского флотоводца Горацио Нельсона к мачте флагманского корабля «Виктория» была прибита на удачу именно подкова. Возможно, именно благодаря ей адмирал смог одержать столько славных побед в морских сражениях.