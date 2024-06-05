Ученые узнали кулинарные методы древних цивилизаций

SciRep: монгольские кочевники готовили кровяную колбасу и доили яков 2,7 тыс. лет назад
Швейцарские ученые из Базельского университета изучили кулинарные особенности жителей монгольских степей бронзового века (около 2,7 тыс. лет назад). Они выяснили, что кочевники любили готовить кровяные колбасы и различные кисломолочные блюда, предпочитая молоко яков. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).
Выводы команды основаны на результатах белкового анализа бронзовых котлов, найденных археологами в монгольских степях.
В емкостях исследователи обнаружили следы крови овец и коз. По мнению специалистов, степняки делали кровяную колбасу. Эта кулинарная традиция сохранилась в Монголии до наших дней. Изготовление колбас также служило важным способом консервирования продуктов.
Остатки молока яков в котлах указывают на то, что эти животные были одомашнены в Монголии гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Кочевники ферментировали молоко, что также позволяло дольше хранить его пригодным для употребления.
«Наши открытия дают представление о традициях и рационе кочевников бронзового века и проливают свет на разнообразные кулинарные методы древних цивилизаций», — отметил руководитель исследования, доктор Шеван Уилкин.