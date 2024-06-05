Катастрофа на озере Иссык: как сель уничтожил горный курорт в Казахстане

Горные озера бесподобно красивы и всегда привлекают толпы туристов. Но их красота коварна и в любой момент живописный водоем может превратиться в безжалостного убийцу. Так произошло с озером Иссык в Казахстане, которое при СССР было любимым местом отдыха жителей Алма-Аты (сейчас Алматы) и гостей республики.

Озеро Иссык — одно из самых красивых мест Заилийского Алатау. Оно расположилось в чаше из неприступных гор на высоте 1760 метров над уровнем моря. Кристально чистая вода, фантастические виды и пьянящий горный воздух издавна привлекали сюда людей. Первые отдыхающие появились на берегах озера еще до революции, когда Алма-Ата называлась Верный.

При СССР озеро Иссык превратили в отлично оборудованную курортно-санаторную зону. Туда проложили из столицы республики шоссе, по которому каждые полчаса курсировали автобусы.

Любили это озеро не только простые граждане. Приезжали к нему отдыхать и высокопоставленные лица, такие как Никита Хрущев, вьетнамский лидер Хо Ши Мин, и многие другие.

Уважаемые гости

7 июля 1963 года на озеро в очередной раз привезли отдыхать больших людей. Это был первый заместитель председателя Совета министров СССР Алексей Косыгин, которого сопровождал казахстанский лидер Динмухамед Кунаев. С ними должна была приехать первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, но она в последний момент отложила поездку.

© Динмухамед Кунаев и Алексей Косыгин

То что произошло в этот день на озере Иссык подробно рассказал очевидец — Динмухамед Кунаев. В своей книге «От Сталина до Горбачева» он писал:

«День был ясный, красота неописуемая. Косыгин озером и природой был восхищен… Тут я вижу — что-то неладное: с гор несется коричневый поток. Сомнений нет, это дело мне слишком знакомо. Сель! Поток обрушился в озеро. Вода помутнела и будто кипит. Удар селя поднял мощную волну, лодки отдыхающих стали переворачиваться. Сель ударил в пирс, я видел, как подбросило вверх человека, стоявшего на нем… — Пока мост на реке не сорвало, — говорю, Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru — надо уезжать! Косыгин — ни с места. Происходящее словно заворожило его. Я говорю, что дорога каждая секунда. К тому же надо организовать немедленные спасательные работы…».



Партийные лидеры отбыли с места катастрофы в последний момент. За их спиной рухнул мост, который вел от озера к спасительному шоссе. В тот день селевый поток принес с гор около 6 миллионов кубометров камней, воды и грязи. Иван Аушев, директор турбазы «Иссык», на которой отдыхали уважаемые люди, позже признался, что если бы не приезд Косыгина, жертв было бы гораздо меньше. Но в день происшествия всю правую сторону озера, наиболее благоустроенную, закрыли для посещения, выставив оцепление. Отдыхающие были вынуждены располагаться вдоль реки, впадающей в озеро. Именно в этом месте пронесся сокрушающий все на своем пути поток.

Последствия катастрофы

Сель сформировался высоко в горах и набрал силу, поглощая валуны и стволы поваленных деревьев. Сначала он обрушился на озеро Иссык, полностью уничтожив достопримечательность. Водоем превратился в грязную лужу из которой торчали огромные камни и искалеченные деревья. Но на этом все не закончилось. Сель дошел до поселка Иссык, уничтожив 200 домов, повредив местную ГЭС и затопив подвалы винного завода «Иссык».

В советскую эпоху показывать истинные масштабы катастроф было запрещено. Поэтому количество человеческих жертв до сих пор точно неизвестно. В разных источниках говорится о том что погибли от 52 до 100 человек. При этом очевидцы считают, что жертв было гораздо больше.

Озеро Иссык находилось в плачевном состоянии около 20 лет. Только в 1983 году начались работы по его восстановлению. Была проделана огромная работа, которая завершилась уже после развала СССР в начале 90-х. Несмотря на все усилия, озеро сейчас мало похоже на старое. Оно стало меньше по площади и глубине. Инфраструктуру в полном объеме тоже не смогли восстановить. Несмотря на это, Иссык по-прежнему поражает своей красотой и привлекает тысячи туристов.