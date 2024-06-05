В какое ухо надо говорить человеку, чтобы он выполнил просьбу

Человеческий мозг устроен удивительным образом, ведь каждый его участок ответственен за определенные реакции и/или группу действий. Именно поэтому важно сообщать ту или иную просьбу в определенное ухо. И как же необходимо доносить информацию, чтобы собеседник в нее поверил?

Американские исследования

То, что разные участки мозговых структур настроены улавливать определенного вида информацию, еще в 2015-2017-х годах установили американские ученые. Команда исследователей из Института обучения и мозга Университета Вашингтона проводила эксперимент в детском отделении одного из столичных родильных домов. При помощи миниатюрных наушников ученые давали трем тысячам новорожденных послушать тихую человеческую речь и отдельно классическую и эстрадную музыку.

Исследователям важно было узнать, какие участки мозга прежде всего получают ту или иную информацию, ведь младенцы, недавно появившиеся на свет, еще не обладают никакими поведенческими стереотипами. За реакцией мозговых структур детей ученые следили при помощи магнитно-резонансного томографа и установили, что человеческую речь новорожденные слушают левым полушарием, а мелодии — правым. В этом эксперименте американские исследователи классифицировали звучание музыкального произведения, как эмоциональную информацию, а слова – как логическую. В дальнейшем похожие эксперименты проводили и другие ученые.

Итальянские эксперименты

Оказывается, если человек намерен услышать и проанализировать чью-то речь он обязательно повернется к собеседнику правым ухом. Это установили итальянские психологи Лука Томмаси и Даниэль Марцоли из Университета Габриэля д'Аннунцио Кьети и Пескара. Они провели ряд экспериментов в условиях громкой музыки, наблюдая в общей сложности за поведением 286 посетителей дискотеки. Исследователи проинструктировали сотрудницу кафедры учебного заведения, чтобы она подходила к людям на танцполе и провоцировала их подставить ухо для понимания, о чем она говорит. Девушка с серьезным видом изображала танцующим, что заявляет что-то существенное, а когда испытуемые подставляли ухо, чтобы расслышать ее слова, просила у них сигарету.

По данным итальянских исследователей в 72% случаев слушающий поворачивался к их сотруднику именно правым ухом. Тогда психологи решили повторить эксперимент, только изменить в нем некоторые условия. На этот раз девушка сама выбирала ухо человека для своей просьбы, поочередно правое и левое. Оказалось, что когда она обращалась через правое ухо человека, то получала сигарету в 38,6% случаев. А вот при разговоре через левое – только в 19,3%. Психологи объяснили подобную вариативность «преимуществом правого уха». Как известно биологам и физиологам, информация, получаемая правым ухом, обрабатывается, соответственно левым полушарием мозга, которое лучше справляется с обработкой вербальной и логической информации.

Выводы канадцев и британцев

В 2010-х годах исследованием мозговых структур, отвечающих за сексуальные действия и спонтанное поведение человека занимались канадские ученые из Университета Конкордии в Монреале. Они составили карту тех участков мозга, где формируются эмоции, имеющие отношение к симпатии, любви и страсти. Для этого исследователи пригласили несколько групп добровольцев разного пола и возраста, которые слушали комплименты и сексуальные предложения. При этом ученые регистрировали изменения в активных точках мозга своих подопытных при помощи магнитно-резонансного томографа. Канадские исследователи доказали, что именно правое полушарие мозга ответственно за эмоционально-чувствительную сферу и все, что касается любви и симпатии к тому или иному человеку, рождается исключительно в нейромозговых структурах этого участка.

Соответственно, в зависимости от самой информации можно предположить, в какое ухо человека ее лучше всего сообщить. Британский исследователь-нейрофизиолог Андреас Бартелс считает, что все, что связано с эмоциональным восприятием и особенно с признанием в любви, следует говорить в левое ухо. А вот логичные советы, руководства к действию и любую другую детальную информацию лучше сообщать в правое, тогда собеседник лучше ее воспримет и скорее поверит в правдивость услышанного.