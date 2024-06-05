Джинксы — проклятие из прошлого, которое надо обходить стороной

Лет 30−40 назад среди детворы и школьников, помимо страшных россказней о «черной-черной комнате», были популярны незатейливые стишки о несчастных случаях, происходивших с самыми разными людьми в самых разных ситуациях.

Например: «Девочка в поле гранату нашла — больше она на урок не пришла». Правда, в этом случае, когда люди имеют дело со взрывчатыми веществами или оружием, особенно боевым, уместно говорить скорее о технике безопасности, осторожности или разумной предусмотрительности, которая никогда ни для никого не бывает лишней и редко кого подводит.

Но в нашей статье мы попробуем затронуть тему так называемых джинксов — предметов, которые могут нести в себе плохую энергию и, как следствие, способны привести к беде, доставить своему новому хозяину настоящее горе.

Действительно, мы не всегда знаем историю тех предметов, которые мы получили в подарок, выгодно приобрели или, скажем, выиграли в карты, а, может быть, просто достались нам в наследство от родственников, а бывает и — купленные по случаю на блошином рынке

Причем, речь не идет о специально заговоренных с определенной целью вещах, в которые магическим путем могла быть заложена кем-то негативная программа, направленная против кого бы то ни было лично. Джинксы проявляют свою отрицательную энергетику самопроизвольно и в самый неожиданный, а подчас и неподходящий момент.

Джинксом может быть приносящий неприятности драгоценный камень, о котором рассказывается, например, в фильме «Приключения принца Флоризеля». Холодное оружие, безделушка, предмет роскоши, мебель или, что нередко случается, старинная недвижимость.

Скажем, кто-то купил дом, но жить в нем нельзя, потому что по ночам в нем невозможно спать, поскольку, как у нас говорят, в нем водится барабашка. Чтобы избавиться от неудачной покупки, человек стремится продать проклятое жилище, но купивший его следующий владелец попадает в такую же ситуацию — он из-за «странных» соседей, испытывает понятные неудобства и чувствует себя некомфортно. И тоже «впаривает» токсичное приобретение следующему простаку, который оказывается очередным «лохом». И так до бесконечности…

А бывает и хуже: спать в новом доме можно (правда, до поры, до времени). Однако особняк является джинксом по другой причине — он пускает своих владельцев по миру и, в конечном итоге, — отправляет на тот свет.

Именно таким объектом недвижимости оказался старинный 28-комнатный Данеллин-холл, раскинувшийся на участке в 12 гектаров в пригороде Гринвича, что в Американском штате Коннектикут Новой Англии. Особняк этот был построен в 1918 году за миллион долларов банкиром Дэниелом Рейдом для своей дочери Геи в качестве свадебного подарка к ее помолвке с Генри Топпингом. Возведен в стиле неоколониализма и является сейчас уже памятником старины. А были времена, когда здесь кипела жизнь, бурлили страсти и крутились миллионы. Так, в любви и счастье и прошли годы супружеской пары Топпингов.

Но все оказалось в прошлом. А по прошествии более 30 лет, в 1950-м, Гея с Генри продали свое семейное гнездышко. Новым владельцем огромного особняка стал сталеплавильный магнат Логинг Уошберн, но и он не потянул такой разорительный «домашний очаг». И когда его финансы запели романсы, то на звуки этой мелодии обратил внимание финансист Джек Дик, ставший следующим владельцем Данеллин-холла.

Однако и его богатства быстро сошли на нет в неприветливом жилище, оказавшемся настоящим джинксом: через три года после «удачной» покупки эта самая удача отвернулась от Дика, которого обвинили в мошенничестве, инкриминировав подделку документов, и, можно сказать, засудили до смерти: его жизненный путь не продлился и полвека: инфаркт отправил Дика в плавание через реку Стикс, когда ему было всего 46 лет…

А сомнительное жилище приобрел за три миллиона долларов другой кормщик — индус Рави Тикк, владевший целым танкерным флотом. Это случилось в 1971 году, а в 1973-м произошел мировой нефтяной кризис, поставивший крест на его танкерном бизнесе и вынудивший Рави продать особняк.

Впрочем, то, что это «нехороший холл», честно признавала еще вдова приснопамятного Джека Дика Линда. «Этот дом приносит несчастье, — высказала свое мнение женщина после смерти мужа, зная о судьбе предыдущих владельцев дома. — Он навлекает беду на каждого, кто им владеет».

Логично, что последним таким владельцем бедовой недвижимости стал профильный специалист — риелтор Гарри Хелмси, собаку съевший на сделках с недвижимостью. Он отвалил за джинксовый особняк 11 миллионов зеленых. А потом налоговая служба, сопоставив траты Хелмси с его доходами, уличила его в сокрытии налогов на 14 миллионов.

Кстати, джинксами могут быть не только дома, но и корабли. Самый яркий пример — «Титаник», а также его «братья» и «сестры»: «Британник», «Олимпик», «Лузитания», «Мавритания»… Судов, разделивших трагическую судьбу этих гигантов, хватало. И одним из таких стальных монстров был британский пароход «Грейт Истерн», который еще при строительстве назывался «Левиафан». Он был спущен на воду в 1858 году и считался крупнейшим кораблем, построенным в 19 веке.

Первая попытка спуска в 1857 году не увенчалась успехом — тогда-то и стало ясно, что это плавучий джинкс: корабль застрял на спусковых рельсах, несколько рабочих при этом оказались ранены, а двое просто пропали.

Спроектировавший этот пароход инженер и конструктор Изамбард Кингдом Брюнель вложил в него весь свой опыт и все свои личные средства. Корабль был для него как ребенок. Он, собственно, и называл пароход Great Babe, что в переводе с английского означает «Большое дитя». Каково же было разочарование Брюнеля, когда первый спуск судна на воду стал таким неудачным!

Однако это были еще цветочки. Ягодки «поспели» во время первого плавания «Грейт Истерн» в 1859 году, когда на его борту произошел взрыв. Такого фиаско Брюнель был не в силах перенести: его хватил удар, от которого он скончался.

По другим сведениям, он погиб, умудрившись упасть с верхней палубы. Кстати, в судьбе «Грейт Истерн» многое не совсем ясно. Рассказывают, что одного из матросов его команды зарубило гребным винтом. А бросившийся в этот момент ему на помощь капитан сорвался за борт и утонул.

Тем не менее неприятности продолжались сыпаться на несчастливый пароход: по дороге через Атлантический океан он и в самом деле как большое дитя заблудился и долгое время, подобно Летучему Голландцу, колесил по бескрайним водным просторам, пока его не нашли, не увели обратно в порт приписки и не пустили на металлолом.

И тогда открылся еще один неприятный сюрприз: при демонтаже корабля на куски между распиливаемыми переборками нашли скелеты тех самых рабочих, предположительно пропавших во время первого, неудачного спуска парохода на воду.