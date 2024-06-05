Не поднимайте эти вещи на улице: что сулят найденные ключи, деньги, серьги

Люди часто делают находки на улице. Например, монеты, мелочь или безделушки, которые иногда хочется подобрать и взять себе. Однако некоторые из таких находок стоит избегать, так как они сулят несчастье.

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Эзотерики считают, что некоторые предметы могут быть пропитаны негативной энергетикой, поэтому их нельзя брать в руки. Одни из таких — монеты. Верящие в ритуалы люди могут бросить на перекрестке заговоренные монеты, откупаясь ими от болезней. Лучше проходить мимо валяющейся мелочи, ведь нельзя определить, брошена она случайно или специально.

Иголки и булавки — популярный атрибут обрядов у ведьм и колдунов. Они часто используют эти предметы для обрядов проклятия и подбрасывают их на видное и людное место. Поэтому не нужно поднимать булавку или пытаться выдернуть из стены едва держащийся гвоздь.

Эзотерики также рекомендуют не поднимать зеркала, часы, самодельные игрушки и украшения. По их мнению, эти предметы могут не только нести несчастье, но и быть предвестниками смерти.

Ранее сообщалось, что за 2023–2024 годы в России выросли продажи эзотерических книг. По словам источников, реальная картина противоречит результатам опроса ВЦИОМа, которые утверждают, что интерес к мистике снизился.