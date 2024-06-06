Годовщина смертоносного круиза: как под Ульяновском потерпел крушение теплоход «Александр Суворов»

В июне 1983 года на Волге в районе Ульяновска произошло столкновение пассажирского теплохода «Александр Суворов» с железнодорожным мостом. В результате происшествия погибли 176 человек, еще десятки получили ранения. Спустя 41 год «ФедералПресс» вспоминает хронику трагедии.

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Роковой круиз

5 июня 1983 года пассажирское судно «Александр Суворов» чехословацкого производства находилось в пути из Ростова-на-Дону в Москву. Теплоход лишь за два года до этого поступил в Волжское пароходство, был популярен для отдыха у граждан. Да и в целом круизные путешествия открывали большие возможности в то время.

На борту судна находились отдыхающие, в основном работники угольной промышленности, представители различных регионов – Донбасса, Закавказья и даже Сибири.

Судно приближалось к родине вождя Владимира Ильича Ленина – Ульяновску. Во время ужина организовали поздравление повара с днем рождения и объявили о проведении аукциона. После чего пассажиры шумно направились в зал на верхнюю палубу, часть из них заинтересовалась аукционом, но большинство пришло на показ фильма.

До моста оставалось пять минут, часы показывали 22:45. Погода была ясная, приближались сумерки. В рубке находился старший помощник капитана Евгений Митенков, а с ним и рулевой Андрей Уваров. Капитан Владимир Клейменов отдыхал в своей каюте, готовясь к ночной вахте.

«Суворов» шел со скоростью 25 км/ч. Перед ним виднелся ставший роковым Императорский мост. По некоторым данным, на борту было свыше 430 человек, что превышало вместимость теплохода.

Окровавленная палуба

Мало кто мог знать, что в этот момент вместо судоходного третьего пролета моста «Суворов» почему-то пошел в несудоходный шестой. Существует версия, что из-за темноты штурман принял будку на пролете за сигнальный щит, означающий, что судно может проходить под мостом.

За несколько секунд была снесена верхняя палуба с отдыхающими и управлением теплохода. Усугубило ситуацию и то, что в этот момент по мосту двигался грузовой поезд.

Двигатели на судне после удара заглохли, но оно продолжило движение еще на несколько сотен метров. При этом многие пассажиры на нижних палубах даже не заметили случившегося. После удара железнодорожный мост и пути были смещены. Часть вагонов сошла с рельсов, а часть груза упала на судно. Уголь, бревна, зерно – все это посыпалось на «Суворова» сверху.

По воспоминаниям очевидцев, картина на верхней палубе была ужасающей. Люди с пробитыми головами, море крови, оторванные конечности и крики. Громкие крики боли и отчаяния. Последние всхлипы. Плач.

Капитана Клейменова выбросило в окно из каюты. Его товарищи погибли на месте. Выжившие прыгали в холодную воду и пытались доплыть до берега. Однако ширина реки в этом месте превышает километр. На помощь в первую очередь пришли местные рыбаки и суда, находившиеся поблизости.

Катастрофа унесла жизни минимум 176 человек. Ликвидаторы аварии трудились пять дней подряд, разбирая вагоны и извлекая бензобак, чтобы предотвратить возгорание. После этого поврежденное судно было отбуксировано на левый берег Волги.

Хотя тела еще долго поднимали со дна реки.

Причины и виновник

Почему команда судна допустила трагичную ошибку, неизвестно до сих пор. Теплоход должен был снизить скорость на подходе к мосту, но не сделал этого. Сигнального освещения на мосту, предположительно, тоже не было. Предположение о том, что рулевой и штурман были пьяны или заснули, не подтвердилось. Исследования показали, что они были трезвы.

Мать Уварова заявила, что на теле ее сына обнаружились серьезные травмы, похожие на следы избиения до аварии. Это привело к предположению, что перед столкновением с мостом на судне произошла драка. Но как минимум за девять километров до моста, согласно последней записи в бортовом журнале, все было в порядке.

Эта трагедия покрыта множеством тайн. В первую очередь из-за того, что всю историю пытались скрыть. Газеты выпустили лишь два небольших упоминания аварии – и те без подробностей.

В городе работала государственная комиссия, которая занялась расследованием причин аварии и устранением ее последствий. В результате расследования были признаны виновными штурман Митенков и рулевой Уваров (оба посмертно), а также капитан Клейменов. Последний якобы не оказал помощь пострадавшим и не смог обеспечить дисциплину на судне. В результате он был приговорен к десяти годам лишения свободы.

Судьба «Суворова»

Пожалуй, многих удивит факт, что теплоход «Суворов» после трагедии был восстановлен и вновь спущен на воду. Как ни в чем не бывало он работает на круизных маршрутах. А его пассажиры и не подозревают, что когда-то больше сотни жизней были оборваны на его борту.

Между тем спустя годы фрагмент пролета, в который врезался теплоход, демонтировали и установили у подножия моста как память о трагедии.

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