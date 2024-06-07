Рабочий выиграл в лотерею 30 миллионов рублей благодаря машине начальника

В Малайзии рабочий из Куала-Лумпура выиграл в лотерею 10,6 миллиона ринггитов (30,2 миллиона рублей), использовав в качестве чисел регистрационный номер машины начальника. Об этом сообщает New Straits Times.

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60-летний мужчина рассказал, что всегда восхищался машинами, на которых ездят двое руководителей их компании.

«Боссы ездят на работу на хороших европейских автомобилях. Мы всегда завидовали и мечтали иметь такие же», — заявил он.



Малаец признался, что много лет играл в лотерею и использовал номера машин начальников — 9114 и 2230. Эта тактика в итоге принесла ему успех. В розыгрыше 26 мая он сорвал джекпот.

Мужчина пока не решил, что будет делать с деньгами, однако отметил, что намерен спокойно относиться к ним. Он доволен тем, что стал мультимиллионером, и теперь собирается «наслаждаться жизнью с семьей».

Ранее в США пожилая женщина из штата Мичиган выиграла один миллион долларов благодаря грязной машине. Она была на мойке, когда решила купить лотерейный билет.