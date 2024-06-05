Почему «хрущевки» строили пятиэтажными

Пятиэтажные дома, известные как «хрущëвки», – «детище» архитектора Виталия Павловича Лагутенко. Перед ним была поставлена задача спроектировать дешёвый массовый дом с отдельными квартирами для каждой семьи.

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С ней он блестяще справился, но почему проект ограничился лишь пятью этажами?

Пятиэтажки

В середине прошлого столетия врачи выпустили рекомендацию, согласно которой среднестатистический гражданин мог без особого труда подняться по ступенькам на высоту пятого этажа (примерно 15 метров). Более высокие строения должны были обязательно дополняться лифтами. Такую роскошь проект Лагутенко не предполагал, а поэтому и решили ограничиться пятью этажами. Новые дома оказались символами эпохи. Они вошли в историю как «хрущёвки», хотя изначально их называли по фамилии создателя – «лагутенками».

Девятиэтажки

К началу 70-х годов всех нуждающихся в собственном жилье вместить скромные пятиэтажки уже не могли. Потребовалось налаживать строительство жилых домов выше пяти этажей. В дело вмешались нормативы безопасности, согласно которым дома высотой выше 28 метров должны обязательно оснащаться незадымляемыми лестницами, проходящими через открытый балкон, и должны иметь грузовой и обычный лифты. Возведение одного такого объекта влетало в приличную сумму, а об окупаемости можно было вести речь только в том случае, если строить минимум 12-этажный дом.

Но вскрылась ещё одна проблема. Советские пожарные машины оснащались стандартной механизированной лестницей на 28 метров, которая могла дотянуться только до девятого этажа. Тогда и решили не рисковать и выше дома не строить.

Дома высокой этажности в Советском Союзе стали появляться только после того, как служба спасения получила пожарные машины со «стрелой» до 40 метров.