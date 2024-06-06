Операция союзников СССР в Нормандии: почему вермахт ожидал удара в другом месте?

6 июня 1944 года англо-американские войска открыли в Европе второй фронт, высадившись на побережье Нормандии в рамках операции Overlord (с английского «повелитель»). Ее начальной фазой стала операция Neptune («Нептун») — крупнейшие в мировой истории морской и воздушный десанты. Несмотря на сопротивление немецких войск, в День Д союзники высадили в Северной Франции 156 тысяч солдат. Почему вермахт ожидал главного удара в другом месте? По какой причине американские войска понесли тяжелые потери в зоне высадки Omaha? «Лента.ру» вспоминает ход событий.

© Signal Corps Archive / U.S. Army / Wikimedia

В ночь на 6 июня 1944 года небо над Нормандией заполнилось гулом американских и британских самолетов, многие из которых буксировали планеры с личным составом и грузом. Несмотря на сильный огонь немецких зенитных батарей, за два часа в тыл противника было высажено более 24 тысяч парашютистов.

Чтобы ввести неприятеля в заблуждение, вместе с солдатами были сброшены и манекены. Планеры доставили вместе бойцами 567 автомобилей, 362 пушки, 18 танков.

Выброска американских парашютистов в Нормандии

Ночь, сильный ветер, противодействие вражеской зенитной артиллерии и ошибки пилотов привели к тому, что союзные парашютисты рассеялись на большой территории. Из-за этого штаб германской группы армий «B» генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля не смог вовремя и точно определить главное направление удара.

Сам военачальник, считая, что из-за плохой погоды высадка противника невозможна, загодя отбыл в Германию в Ульм на день рождения жены. Начальник штаба группы армий «B» генерал Ханс Шпайдель срочно позвонил Роммелю и доложил: непонятно, что происходит — вторжение или отвлекающий маневр, но меры принимаются.

Тем временем от берегов Южной Англии к Франции двигались 6939 союзных кораблей, в том числе 1213 боевых, на которых размещался морской десант, сведенный в 21-ю группу армий под командованием английского генерала Бернарда Монтгомери.

Руководил операцией Верховный главнокомандующий войсками союзников в Европе американский генерал Дуайт Эйзенхауэр.

Навстречу вражеской армаде из французского порта Шербур вышли 15 немецких торпедных катеров, которые не смогли помешать движению союзных кораблей.

Командующий 1-й армией США генерал Омар Брэдли, который находился на крейсере Augusta, вспоминал:

Отдаленный грохот прокатился по Ла-Маншу, и справа от нас оранжевые вспышки осветили небо, когда более 1300 бомбардировщиков английских военно-воздушных сил обрушились на французское побережье от Сены до Шербура



В 5 часов 50 минут утра артиллерия кораблей открыла огонь по заранее намеченным целям на берегу. Спустя 25 минут побережье заволокло дымом, когда тяжелые бомбардировщики 8-й воздушной армии США нанесли удар по укреплениям противника. В 6 часов 30 минут десантные суда устремились к суше.

Брэдли отмечал: «Позднее мы узнали, что большая часть 13 тысяч бомб, сброшенных ими, не причинила противнику никакого ущерба. Разбрызгивая фонтан грязи, они взрывались на полях в пяти километрах от побережья».

Немецкий генерал и военный историк Курт фон Типпельскирх писал: «В распоряжении союзников имелось 5049 истребителей, 1467 тяжелых бомбардировщиков, 1645 средних и легких бомбардировщиков, включая самолеты-торпедоносцы, 2316 транспортных самолетов и 2591 планер. В то же время на французских аэродромах было сосредоточено лишь 500 немецких самолетов, из которых всего 90 бомбардировщиков и 70 истребителей находились в полной боевой готовности».

В День Д люфтваффе смогло совершить в Нормандии лишь 50 безрезультатных самолето-вылетов.

«Отказ от второго фронта наносит удар Красной армии»

Вскоре после начала Великой Отечественной войны бывшие идеологические противники забыли на время распри — 12 июля 1941 года Советский Союз и Великобритания подписали соглашение о совместных действиях против Третьего рейха и его союзников. Документ стал началом создания Антигитлеровской коалиции, к которой вскоре присоединились и Соединенные Штаты Америки.

18 июля 1941-го председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин предложил британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю открыть второй фронт против немцев — на севере Франции и в Арктике. «Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии», — подчеркивал вождь.

Иосиф Сталин на заседании Моссовета, 1 октября 1944 года

В ответ Черчилль пообещал помощь британского флота и авиации для защиты советского Заполярья, воздержавшись от обсуждения высадки во Франции.

3 сентября 1941 года Сталин в личном послании британскому премьеру обрисовал тяжелую ситуацию на советско-германском фронте и подчеркнул, что отвести смертельную угрозу СССР можно лишь двумя способами: или открыть второй фронт во Франции (как вариант, на Балканах), или оказывать ежемесячную помощь в виде поставок 500 танков и 400 самолетов.

Глава советского правительства отмечал:

Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом



Поставленный перед необходимостью выбирать, Черчилль выбрал вариант экономической помощи, пообещав Сталину открыть второй фронт в Европе в будущем.

В конце мая — начале июня 1942 года народный комиссар иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов побывал в Великобритании и США, встретившись с Черчиллем и американским президентом Франклином Рузвельтом, заручившись их обещанием открыть второй фронт уже в 1942 году.

Разведка боем

Но как и где? Вашингтон выступал за форсирование пролива Ла-Манш и захват плацдарма на территории Северной Франции, в Лондоне отвергали этот вариант, ссылаясь на нехватку наличных средств и достаточного количества десантных судов. Впрочем, Великобритания попыталась провести разведку боем, высадив морской десант на оккупированное немцами побережье Франции. 28 марта 1942 года британские коммандос атаковали город Сен-Назар, потеряв погибшими и попавшими в плен 384 матроса и спецназовца. Несмотря на общую неудачу рейда, единственный сухой док на побережье Атлантики, способный принимать самый мощный немецкий корабль — линкор Tirpitz, — до конца войны был выведен из строя.



В ходе своего визита в столицу СССР для участия во Второй Московской конференции стран Антигитлеровской коалиции (12-17 августа 1942 года) Черчилль сообщил Сталину, что считает невозможным открытие второго фронта в 1942-м.

Советский лидер обрушился на британского премьера с упреками, подчеркнув: «Отказ правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной армии на фронте и наносит ущерб планам советского командования».

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и английский генерал Бернард Монтгомери беседуют с солдатами

В ответ на недовольство Сталина Лондон сделал еще одну попытку: 19 августа 1942-го британские и канадские солдаты высадились у французского города Дьеп. В завязавшемся бою десантники и моряки были разгромлены, потеряв погибшими, ранеными и захваченными в плен 4192 человека, был потерян эсминец и сбито 106 самолетов. Общие потери германских подразделений составили 561 военнослужащего.

Встревоженные нападениями немцы форсировали строительство вдоль европейского побережья (от границы с Испанией до Норвегии) цепи полевых и долговременных фортификационных укреплений длиной свыше пяти тысяч километров, получившей название Атлантического вала.

После двух неудач США и Великобритания решили сосредоточить свои усилия против Южной Европы. Однако, чтобы высадиться туда, нужен был плацдарм в виде Северной Африки, откуда предстояло выбить группировку немецких и итальянских войск под командованием Роммеля.

Разгром Роммеля и высадка в Италии

8 ноября 1942 года в рамках операции Torch («Факел») американские и британские войска под руководством начальника штаба союзных войск генерала Эйзенхауэра высадились на побережье Алжира и Марокко, двинувшись на Тунис, навстречу 8-й британской армии Монтгомери. В течение недели 60-тысячная группировка вишистской Франции была разгромлена.

На Касабланкской конференции (14-24 января 1943 года) Рузвельт и Черчилль пришли к выводу, что после разгрома войск Роммеля следует высадиться на Сицилии, чтобы взять под свой контроль судоходство в Средиземном море и нанести болезненный удар фашистской Италии, союзнице нацистской Германии.

Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель беседует с военнослужащими немецкого Африканского корпуса во время обороны ливийского прибрежного города Тобрук

Начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл считал средиземноморское направление вспомогательным по отношению к главной цели — броску союзников через Ла-Манш и высадке в Северной Франции. Разработка и подготовка будущей операции Overlord была поручена британскому генералу Фредерику Моргану.

9 июля 1943 года началась операция союзников под кодовым названием Huski: вначале был выброшен воздушный десант в составе парашютистов 82-й американской воздушно-десантной и 1-й британской воздушно-десантной дивизий, затем с моря высадились основные силы вторжения.

К 17 августа остров был очищен от немецких и итальянских частей, которые потеряв убитыми, ранеными и попавшими в плен 181 тысячу солдат и офицеров, эвакуировались на материковую Италию. Союзникам захват Сицилии стоил более 24 тысяч человек.

Высадка союзников на Сицилию привела к глубокому кризису правящего режима Италии: бессменный глава местных фашистов Бенито Муссолини был арестован соратниками с согласия короля Виктора Эммануила II, а новый премьер, маршал Пьетро Бадольо вступил в тайные переговоры с американцами и англичанами.

При разработке плана вторжения в Южную Италию в штабе Эйзенхауэра возникла серьезная дискуссия — американцы по-прежнему считали главным направлением высадку в Северной Франции, британцы же полагали, что второй фронт в Европе следует открыть на Апеннинском полуострове.

После того как 3 сентября 1943 года правительство Бадольо подписало условия безоговорочной капитуляции, англо-американские войска высадились в Южной Италии. Но быстрого продвижения не получилось: германские части оккупировали Северную и большую часть Центральной Италии, навязав союзникам в условиях горного театра боевых действий тяжелую борьбу за прорыв множества немецких укреплений.

Генерал Бернард Монтгомери осматривает руины в коммуне Фоссачезия на Итальянском фронте

В итоге битва за Италию завершилась для англо-американских войск лишь к началу мая 1945 года, когда на Апеннинах удалось окончательно разгромить немецкие войска.

На Тегеранской конференции (28 ноября-1 декабря 1943 года) одним из главных вопросов стало открытие второго фронта в Европе. Сталин и Рузвельт выступили за высадку союзников во Франции, Черчилль отстаивал вариант продвижения через Балканы.

В кулуарах конференции американский президент сказал своему сыну Эллиоту:

Черчилль хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, в Венгрию



Черчилль оказался в одиночестве: победила точка зрения Сталина и Рузвельта. Было решено готовить операцию Overlord на май 1944-го под руководством Эйзенхауэра. С Итальянского фронта, ставшего второстепенным, в Англию отзывались многие военачальники, которым предстояло готовить войска к будущему десанту в Нормандию, в том числе Монтгомери и Брэдли.

Генерал Омар Брэдли

«Создавать затруднения противнику на берегу»

Из-за океана на Британские острова активно перебрасывались американские войска, которые приступили к интенсивным тренировкам. С целью скрыть планы союзников правительство Великобритании по настоянию США ввело особый режим в прибрежных районах Южной Англии, где размещались готовые к десанту войска. Штаб союзного командования расположился в портовом городе Плимут.

Учения по высадке в Нормандию, юго-запад Англии, декабрь 1943 года

Эйзенхауэр отмечал: «По нашей просьбе английское правительство запретило свободный въезд в эту часть страны, а также прервало сообщение между Соединенным Королевством и Ирландией, поскольку та кишела вражескими агентами».

Боты Хиггинса и другие десантные суда Тем временем промышленность США интенсивно изготавливала необходимые средства доставки десантников к берегам Нормандии: десантно-танковые корабли и суда, десантно-пехотные катера, десантные суда средств передвижения и личного состава. Последние, по фамилии американского инженера Эндрю Хиггинса, получили название «бот Хиггинса» и стали самыми массовыми из десантных судов: на каждом из них можно было разместить взвод из тридцати шести солдат.



От немцев не укрылись приготовления союзников, и в январе 1944-го командующим войсками группы армий «B», предназначенными для обороны побережья Франции, был назначен Роммель, имеющий богатый опыт борьбы с английскими войсками.

Типпельскирх писал: «По наблюдениям и опыту, полученным Роммелем в Сицилии, Салерно и Неттунии, успех высадки предрешался в первые дни, если не часы. Поэтому необходимо было всеми средствами создавать затруднения противнику именно при выходе его на берег».

Старый противник немецкого фельдмаршала, Монтгомери отмечал:

Роммель будет стараться разбить нас на побережье, и мы должны подготовиться к упорному сопротивлению в лесистой местности при продвижении во внутреннюю территорию Франции. Если Роммелю не удастся «распрощаться» с нами на берегу, он постарается блокировать нас в лесах. Я строил свои планы исходя из этого



Под руководством Роммеля началось масштабное минирование: как в воде, так и на побережье. Если за предыдущие три года было установлено всего два миллиона мин, то при Роммеле их число было утроено. Устанавливались различные заграждения, которые должны были помешать десантным судам подойти к берегу. Против вражеских парашютистов на местности, благоприятствующей их приземлению, вбивались колья.

При этом у Роммеля и главнокомандующего немецкими оккупационными войсками во Франции генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштедта были разные взгляды на тактику борьбы с союзным десантом.

Американские парашютисты

Первый считал, что единственной силой, которая сможет сбросить десант в море, являются танковые соединения, которые в условиях господства вражеской авиации надо располагать ближе к побережью, чтобы избежать непредвиденных задержек с их выдвижением к полю боя.

Рундштедт, напротив, полагал, что танковые дивизии надо держать вне досягаемости корабельной артиллерии союзников, в оперативном резерве, чтобы иметь возможность быстро перебросить их на направление главного удара врага.

Спор привел к половинчатому решению: из шести танковых дивизий, имеющихся на участке группы армий «B», три были подчинены Роммелю (он разместил их на флангах и в центре обороны), а остальные три, сведенные в корпус, оставлены в районе южнее французской столицы.

В Берлине гадали, где же на фронте протяженностью более двух тысяч километров, который простирался от Бискайского залива до Антверпена, англо-американские войска нанесут основной удар.

Наиболее логичным вариантом педантичному германскому командованию представлялось Па-де-Кале — северо-восточное продолжение пролива Ла-Манш, где ширина водной глади между Англией и Францией составляет всего чуть более 32 километров.

Удар здесь по кратчайшему пути выводил союзников к главному промышленному району Германии — Руру. Именно тут укрепления Атлантического вала были особенно мощными, а немецкие войска — наиболее боеспособными.

Неутешительный прогноз погоды

Союзники учли это и выбрали для десантирования побережье Нормандии вдоль залива Сены. Верховному командованию вермахта высадка в этом месте представлялась малоперспективной из-за отсутствия поблизости глубоководных портов, а немцы знали, что без них любая крупная морская операция обречена на провал.

Заседание верховного командования экспедиционных сил союзников. Лондон, февраль 1944 года

Нацисты не подозревали, что у союзников для них заготовлен неприятный сюрприз — искусственные порты, позволяющие обеспечить высадку и снабжение морского десанта до тех пор, пока не будет захвачен первый естественный французский порт (планировалось, что это будет Шербур).

Несмотря на данное Рузвельтом и Черчиллем обещание Сталину на Тегеранской конференции, что Overlord начнется в мае, становилось очевидным, что вторжение начнется позже. Войскам требовалось больше десантно-высадочных средств и других ресурсов, чем ожидалось.

Кроме того, необходимо было нанести серьезный урон вражеской инфраструктуре и вызвать коллапс транспортной системы противника. С этой целью с начала апреля 1944-го союзная авиация приступила к методичным бомбардировкам аэродромов, железнодорожных и шоссейных мостов.

Типпельскирх отмечал:

К началу вторжения все ведущие из Парижа железные дороги были парализованы, 13 железнодорожных и шоссейных мостов через Сену ниже Парижа и пять через Луару ниже Орлеана разрушены. Тем самым район высадки был изолирован от остальной части Франции



При этом немцы не могли определить, где будет высадка: союзники подвергали одинаковой силы ударам объекты как на территории Северной Франции, так и Бельгии.

Если место высадки было определено задолго до Дня Д, то точную дату было назвать куда труднее. Ее должен был назначить сам Эйзенхауэр исходя из погодных условий. Для успешности операции требовалась лунная ночь для выброски воздушного десанта и 30-40 минут рассвета перед броском на берег для предварительной бомбардировки и обстрела из корабельной артиллерии позиций противника.

Дважды в сутки побережье Нормандии затоплялось приливом, причем уровень воды поднимался в отдельных местах до шести метров. При отливе десантные суда могли застрять на мелководье в более чем 400 метрах от берега.

Высадиться при максимальном приливе союзникам не позволяли подводные заграждения, которыми Роммель усеял все побережье, — суда рисковали проломить себе днище и затонуть на глубине двух с половиной метров вместе с солдатами и грузами. Необходимо было высаживаться при среднем приливе, а таких дней в июне 1944 года было всего шесть, первые три из которых приходились на 5, 6 и 7 июня.

15 мая было проведено заключительное совещание, на котором Эйзенхауэр доложил итоги подготовки операции британскому королю Георгу VI и премьер-министру Великобритании. Черчилль заявил: «Господа, у меня укрепляется уверенность в отношении этого предприятия».

«Американский воздушный десант потерпит поражение!» 30 мая к Эйзенхауэру прибыл командующий союзной авиацией, поддерживающей наземные войска во время операции, главный маршал авиации Великобритании Траффорд Ли-Мэллори и высказался категорически против выброски американского воздушного десанта на полуостров Котантен. По подсчетам маршала, трудная для приземления местность и сопротивление противника приведут к потере 50 процентов самолетов и 70 процентов планеров и, как следствие, к бесполезной гибели бойцов 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий США. Эйзенхауэр не стал менять планов операции, и вскоре после начала вторжения британский маршал признал, что был не прав.



Верховный главнокомандующий союзными войсками назначил День Д на 5 июня. Однако прогноз погоды был неутешительным: низкая облачность, сильный ветер и большое волнение на море ставили под сомнение авиационную и артиллерийскую поддержку десанта, а также управление мелкими судами.

Командующий морскими силами при высадке в Нормандии британский адмирал Бертрам Рамсей и командующий военно-воздушными силами операции английский маршал авиации Артур Теддер, а также Ли-Меллори высказались за отсрочку десантирования, Монтгомери не соглашался с ними.

Бойня в секторе Omaha

Перенос вторжения на более поздние сроки был чреват большими проблемами.

Эйзенхауэр вспоминал: «Внезапность всей операции была бы потеряна. Сложные графики передвижения войск и техники пришлось бы выбросить за ненадобностью. Упал бы моральный дух людей. Очевидных благоприятных условий пришлось бы ждать по меньшей мере четырнадцать, а то и все двадцать восемь суток. За это время воодушевление у более чем двух миллионов человек исчезло бы».

Генерал Дуйат Эйзенхауэр беседует с американскими парашютистами перед их выброской в Нормандию, вечер 5 июня 1944 года

Вечером 4 июня в 21 час 45 минут Эйзенхауэр принял решение: «Я убежден, что нам следует отдать приказ. Хоть мне и не хочется, но другого выхода нет, иного пути я не вижу». День Д был назначен на 6 июня.

Погода сыграла на стороне союзников Немцы, не имевшие, в отличие от союзников, метеорологических станций в Северной Атлантике и Гренландии, не знали, что вслед за полосой плохой погоды идет хорошая. Брэдли отмечал: «Из-за сильного ветра и большой облачности выход германских патрульных судов в море 5 июня был отменен, а минные заградители стояли в портах. Даже обычно бдительная разведывательная авиация оставалась на аэродромах. В неустойчивой погоде мы обрели троянского коня».



Впрочем, кригсмарине почти ничем не мог помочь вермахту, поскольку располагал в Атлантике весьма незначительными легкими силами и мог выделить против вражеского морского десанта всего лишь шесть подлодок. Люфтваффе также не имело крупных сил для помощи войскам Роммеля.

Типпельскирх констатировал:

Простой и стройной организации командования в лагере союзников противостояли неразбериха, а порою и взаимный антагонизм, господствовавшие в немецких командных инстанциях. Главнокомандующему немецкими войсками на Западе были подчинены лишь сухопутные войска



Союзное командование ожидало, что сектор Omaha защищают второсортные немецкие части, не зная, что там находятся солдаты 352-й пехотной дивизии вермахта, в которой служило немало ветеранов Восточного фронта. В День Д они оказали ожесточенное сопротивление десантникам.

Особенно отличился 20-летний ефрейтор Генрих Северло. Из своего пулемета MG 42 и двух карабинов Mauser 98k он буквально в упор расстреливал американцев, которые были у него как на ладони. Северло считал, что 6 июня уничтожил чуть ли не более двух тысяч вражеских солдат.

Первая волна американских войск высаживается в секторе Omaha, 6 июня 1944 года

Морской пехотинец Фредерик Вильямсон, которому тогда было 19 лет, вспоминал:

По нам вели огонь, казалось, отовсюду, пули летали везде. Меня сразу же зацепило в правую руку. Повернул голову направо и увидел, как ранило человек пять-шесть пулеметной очередью. Я упал на песок и совершенно не мог приподнять головы — свист пуль был прямо возле меня. Если вы когда-то услышите этот звук, никогда ни с чем его не спутаете



Поддержать свои войска смогли только миноносцы, которые, рискуя сесть на мель, приблизились к берегу на расстояние 900 метров и, царапая дно залива, открыли артиллерийский огонь по немецким укреплениям.

Вслед за первой волной десанта к Omaha прибывали все новые транспортно-десантные суда, сгружавшие войска и технику, которые под обстрелом тонули и горели. В итоге на пляжах сектора творился полный хаос.

В 13.30 Брэдли получил от Джероу короткое сообщение: «Войска, прижатые противником к земле на участках побережья Easy Red, Easy Green и Fox Red, продвигаются к высотам в глубине побережья».

Несмотря на то что кризис был преодолен, к концу дня американцам на Omaha удалось захватить лишь два немецких опорных пункта. Захват сектора стоил 5-му корпусу 4700 человек, из которых 1700 были убиты или пропали без вести. Были потеряны 60 судов и катеров, 50 танков, 26 орудий.

В ходе высадки общие потери союзников составили около десяти тысяч человек, немцы, по разным оценкам, лишились от четырех тысяч до девяти тысяч солдат и офицеров.

Типпельскирх резюмировал: «Эйзенхауэр и Монтгомери могли быть довольны результатами дня. Самое главное было достигнуто, высадка удалась. Оба американских плацдарма были хотя еще невелики и изолированы, но зато удерживались прочно. Англичане и канадцы захватили совместный плацдарм глубиной до 10 и шириной 30 километров».

Общая площадь плацдармов была вдвое меньше запланированной, но в условиях господства союзной авиации оказалось возможным сосредоточить на них достаточно войск и техники для дальнейшего наступления. 11 июня 1944-го на французском берегу было уже свыше 326 тысяч американских, британских и канадских солдат, а к 25 июля их число составляло почти полтора миллиона человек.

Германское командование еще долго считало высадку в Нормандии отвлекающим маневром, ожидая основной десант в Па-де-Кале. Эта стратегическая ошибка дорого обошлась нацистам: 18 июня союзники изолировали немецкие части на полуострове Котантен, а 29 июня захватили глубоководный порт Шербур, улучшив свое снабжение.

В ходе операции Overlord, которая завершилась 31 августа 1944-го, общие потери Третьего рейха составили 450 тысяч солдат и офицеров, союзники лишились более 209 тысяч человек. Второй фронт в Европе стал реальностью и головной болью для Германии, которая с большим трудом смогла восстановить свой рухнувший Западный фронт только в сентябре 1944 года.