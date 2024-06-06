Шиповников день: история и традиции праздника

В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, отмечается День русского языка. Праздник был учрежден ООН в 2010 году. В православном календаре эта дата – день памяти преподобного Никиты Столпника. А в народе отмечали Свобориное дерево, или Шиповников день. Что можно и нельзя делать 6 июня, читайте в материале «ФедералПресс».

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День русского языка

Праздник появился в результате инициативы ООН учредить торжества, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.

Дата празднования Дня русского языка была выбрана неслучайно, ведь 6 июня родился Пушкин, который считается создателем современного литературного русского языка. А его произведения известны по всему миру.

Русский является самым распространенным из славянских языков, а по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков. Русский язык – один из самых переводимых в мире.

Народный праздник Свобориное дерево

Этот праздник посвящен шиповнику. Растение считали магическим, связывая его цветение с переменами в природе. Считалось, что именно со Свобориного дерева начинается настоящее лето. В старину говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». Кроме того, 6 июня проводили всевозможные обряды, связанные с укреплением семьи и здоровьем детей.

История праздника

Появление шиповника связывают с очень печальной историей о любви. Когда-то в южной части страны, которая теперь именуется Кубанью, зажиточный атаман влюбился в девушку из бедной семьи. Но сердце красавицы уже было занято, хотя ее избранник тоже не мог похвастаться богатством.

Когда атаман начал свататься к избраннице, ее возлюбленный был в дальних краях и ничего не знал. Девушка просила родителей не выдавать ее замуж, но они не хотели ее слушать. В итоге она сумела сбежать из дома, но идти ей было некуда. Девушка отправилась в лес, где покончила с собой. На том месте, где оборвалась ее жизнь юной красавицы, выросло растение с красивыми цветами.

Народные приметы

Если в Шиповников день шел дождь, это означало, что будет много грибов;

Если трава в это время пахнет особенно сильно – начнется ненастье, похолодает и будут дожди;

В этот день люди приходили к растению рассказать о своих печалях и страхах. Считалось, что после этого никакие беды не страшны.

Что можно и нельзя делать 6 июня

Шиповников день связывали с началом летних, или зеленых Святок. В эту пору дома украшали растениями. И главным украшением были цветущие ветки шиповника, которые использовали еще и для изгнания нечистой силы.

В этот день полагалось умыться росой с листьев шиповника. Люди верили, что так можно сохранить красоту и молодость. А девушки шепотом просили у кустов растения поделиться красотой;

Для мужчин цветение шиповника служило сигналом отправляться на рыбалку;

Считалось, что если вернуть долг в Шиповников день, то будет ждать богатство и удача.

В Свобориное дерево нельзя было обижать шиповник. В народе считали, что это приведет к разрыву с любимым человеком. Также в Шиповников день нельзя: