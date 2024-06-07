В Австралии обнаружен череп доисторического «гигантского гуся»

Череп доисторического «гигантского гуся» нашли в Австралии. Он принадлежит гигантской нелетающей птице Genyornis newtoni. Она весила 230 килограммов и обитала около 50 тысяч лет назад.

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Найденный череп является самым большим среди трех обнаруженных. Исследователи отмечают, что эта находка даст представление о том, как выглядела птица.

Ведущий автор исследования Фиби Макинерни из Университета Флиндерса в Аделаиде подчеркнул, что череп не был поврежден.

Предыдущий череп длиной 32 сантиметра обнаружили в 2019-м на пересохшем дне озера Каллабоннам в Южной Австралии. Еще один был сильно поврежден и имел небольшое количество исходной кости.

Последняя находка говорит, что у Genyornis newtoni были массивный череп, большие верхняя и нижняя челюсти, а также необычная каска, которая похожа на шлем, на макушке головы. У птиц был широкий рот, сильный прикус, и они могли давить мягкие растения и фрукты, пишет newkhakasiya.online.

Genyornis newtoni является родственником австралийского гуся-сороки, а также тесно связан с южноамериканским видом крикунов. Доктор Макинерни сказал, что найденный череп позволил исследователям понять, что этот вид является гигантским гусем».

Ученые также выяснили, что гигантские птицы обладали множеством интересных приспособлений для водной среды обитания. В частности, у них была защита ушей и горла от воды.

Ранее в Колумбии нашли самый крупный наскальный рисунок, которому около двух тысяч лет.