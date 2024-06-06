Как вера в приметы повлияла на жизнь Александра Пушкина

Эксперты в преддверии 225-летия со дня рождения Александра Пушкина рассказали ТАСС любопытные и малоизвестные факты о поэте.

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"Свои первые юношеские стихотворения он писал на французском языке. У него было прозвище в лицее - его звали Француз, потому что он прекрасно владел французским языком", - рассказала ТАСС директор "Пушкинского проекта", кандидат культурологии Галина Сергеева.

В свою очередь сотрудник государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" Надежда Васильевич отметила, что Пушкин был суеверен.

"Накануне декабрьского восстания он решил покинуть Михайловское. Он здесь был под двойным надзором, духовным и политическим, находился в ссылке, и для того, чтобы уехать, надо было спросить разрешение. Он уговаривает свою соседку, Прасковью Александровну Осипову, жившую рядом с Михайловским - в Тригорском, выписать ему проездной билет на имя ее дворового Алексея Хохлова", - рассказала эксперт.

"Он покидает Михайловское, но, по воспоминаниям крестьян, встречает в начале дороги священника. Это нехорошая примета. А затем дорогу ему перебегает заяц. Это еще одна нехорошая примета. И Пушкин, хочется верить, что все-таки размышляет здраво, чем это может для него кончиться, возвращается назад. А вскоре он узнает, что на следующий день в Петербурге произошло восстание, мятеж. Ему это ничего хорошего не сулило - когда он после ссылки встретился в Москве с Николаем I, с новым русским императором, и тот ему задал откровенный вопрос - Пушкин, где бы ты был, если ты 14 декабря был в Петербурге? Он ответил честно - я был бы с ними", - отметила она.

Собеседница агентства также утвердительно ответила на вопрос, были ли какие-то талисманы у поэта. "Про это много ходит всяких легенд. Это его кольца", - сказала она.

Наследие и традиции

"Я не перестаю удивляться одному - великодушию, которым обладал поэт. Насколько он хорошо чувствовал человека. Насколько глубоко он мог проанализировать ту или иную историческую ситуацию и увидеть ее отражение в прошлом", - сказала Васильевич.

Со своей стороны Сергеева отметила, что жизнь и творчество поэта настолько глубоко и всесторонне изучены, что сейчас стоит не открывать что-то новое и неизвестное, а искать сюжеты, связанные с его эпохой и оставленным им наследием.

"Традиции Пушкина на самом деле сближают очень многих наших знаменитых писателей - традиции в отношении к миру, к творчеству, к стране. Казалось бы, что общего между Пушкиным и Чеховым? Один чувство доброй лиры пробуждал, а другой писал, какое наслаждение уважать людей. Это традиция гуманизма, наша литература замечательная, конечно. И с другой стороны, Сергей Довлатов. Он писал, что можно благоговеть перед умом Толстого, восхищаться изяществом Пушкина, но похожим быть хочется только на Чехова", - напомнила она.