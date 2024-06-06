Мужчина изучил семейное древо и раскрыл неприятный секрет прабабушки

Во время составления семейного древа мужчина узнал, что его родственница сидела в тюрьме в XIX веке по обвинению в проституции. Об этом он рассказал на форуме на Reddit.

© Lenta.ru

Автор поста решил сдать тест ДНК, чтобы узнать историю своих родственников. Так он наткнулся на грязный секрет прапрапрабабушки. Согласно полученным им тюремным записям, она была арестована в 1840 году в Дублине, Ирландия. 24-летнюю девушку обвинили в том, что она занималась проституцией на территории Феникс-парка.

Несколько комментаторов отметили, что документ автора поста еще не означает, что его прапрапрабабушка действительно была проституткой.

«В тот период многие считали женщин проститутками только потому, что они были бедными и бездомными, без каких-либо других доказательств», — объяснил один из них.



Нищих девушек часто отправляли в тюрьмы, чтобы «очистить улицы».

Ранее сообщалось, что мужчина, в подростковом возрасте запретивший родителям разводиться, узнал секрет отца из-за его деменции. Выяснилось, что он долгое время пользовался услугами проституток втайне от жены.