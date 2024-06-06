Пушкин, сказки, дети: как стать соавтором великого поэта

Специалисты посоветовали учитывать возраст ребенка, объяснять непонятное, поощрять рассуждения малыша, а после прочтения вместе выполнять творческие задания или придумывать продолжение истории.

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Сказки Александра Сергеевича Пушкина — образец русской словесности. Знакомство с ними не только приобщает детей к русской культуре, но и способствует развитию речи, образного мышления и воображения. Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Софья Матвеева и Надежда Соломанова предложили следовать нескольким простым правилам, чтобы чтение произведений великого русского поэта стало не только приятным времяпрепровождением, но и способствовало развитию юных читателей.

Учитывайте возраст и особенности

Внимательно отнеситесь к выбору сказок для чтения — важно учитывать возраст и индивидуальные особенности ребенка. Произведение должно быть доступно для восприятия и понимания. Чтобы малыш не утомился, стоит разделить одну сказку на несколько частей. Перед прочтением очередной части, предложите ребенку вспомнить и рассказать содержание предыдущих.

Начните с предыстории

Перед прочтением произведения коротко расскажите ребенку про автора и эпоху, в которой он жил, историю создания сказки.

Объясняйте непонятное

При чтении важно разъяснять и уточнять значение незнакомых или малознакомых слов — для детей многие слова пушкинской эпохи будут непонятны. После прочтения произведения убедитесь, что ребенок его понял, усвоил структуру истории и обнаружил причинно-следственные связи в ней. При необходимости вернитесь к непонятным моментам и объясните их. Далее можно переходить к обсуждению сюжета.

Обсуждайте прочитанное

Задайте ребенку вопросы: «Кто тебе больше всего нравится в этой сказке?», «Ты похож(а) на героя? Чем? А чем вы отличаетесь?», «Кто тебе не нравится и почему?», «Как ты думаешь, что помогло герою справиться с трудностями?». Подобные размышления помогут понять ребенку, какие качества есть у разных персонажей, какие присущи ему самому. Задавая уточняющие вопросы, можно помочь начинающему читателю определить важные качества личности, обнаружить способы их развития.

Поощряйте рассуждения ребенка

Принимайте его точку зрения, помогите развить его мысль. Он может прийти к неожиданному для вас умозаключению. Например, после прочтения «Сказки о царе Салтане» может спросить, почему положительный на первый взгляд персонаж царь Салтан не предпринимает никаких действий, чтобы увидеть удивительный остров. Это отличная возможность порассуждать вместе. Получив ответ «Слушается поварих и бабарих, а сам не думает», вы можете с ним согласиться. Искреннее «Да, я тоже никогда этого не понимала. Несправедливо же!» поддержит ход мысли ребенка. А вопрос «Как бы ты поступил на его месте?» станет приглашением к новым суждениям.

Предложите творческое задание

Например, нарисовать то, что больше всего запомнилось в сюжете. Подобные задания помогают развить память и воображение. Примите участие и тоже нарисуйте понравившийся момент. Пусть каждый поделится впечатлениями. Часто героями таких иллюстраций могут стать не главные персонажи, а второстепенные, но яркие. Например, 33 богатыря, озорная белочка с золотыми орешками или Царевна Лебедь. А можно добавить своего персонажа в сказку.

Попробуйте придумать свою историю

Для этого можно поместить хорошо знакомых героев в новые обстоятельства. Представьте, как бы развивалась сказочная история, если бы ее действия происходили в наши дни. Благодаря этому простому приему у вас появятся новые темы для рассуждения. Например, чем князь Гвидон мог бы удивить царя в современных реалиях? Всегда ли, чтобы привлечь внимание, нужно впечатлить кого-то? Кроме того, вы можете придумать свою собственную историю, разобрав с ребенком принципы построения сказочного сюжета: завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. Такая история поможет юному читателю вместе с героем прожить моменты, которые его волнуют, и, возможно, найти решение насущной проблемы. Работа со сказками используется как способ психологической помощи детям и взрослым. Это инструмент, который всегда под рукой. Обращайтесь к нему чаще, и результат не заставит себя долго ждать.