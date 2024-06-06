Как и зачем на Руси проводили женские кулачные бои

О популярности на Руси кулачных боев знают все. Устраивали их еще до принятия христианства, по случаю разных языческих праздников. Сохранился этот обычай до начала 20 столетия. Пока к власти не пришли большевики, бои «стенка на стенку» проводились на Масленицу даже в Санкт-Петербурге и Москве. Но мы сейчас говорим о кулачных боях, в которых участвовали мужчины. Но мало кто знает, что на кулаках иногда бились и женщины. Почему и как это происходило?

Драки между женщинами и даже целые побоища возникали в разные эпохи в разных странах. Иногда это случалось спонтанно, а иногда организованно. Не были исключением и женщины на Руси. Бились русские дамы на кулаках по разным поводам начиная от решения судебных споров и заканчивая ритуалами повышения урожая льна. Иногда дрались и для развлечения публики.

Кулачное правосудие

Доктор исторических наук Вадим Долгов в своей статье «Поединки в древнерусской воинской культуре» рассказал о судебных поединках. Проводились они на Руси с древних времен до 16 века. Это была своеобразная форма разрешения гражданских споров. При помощи боя решали проблему с размежеванием земельных участков, защищали честь и достоинство.

Обычно конфликт рассматривался судом, и до драки дело не доходило. Бой происходил лишь в случае, когда стороны не соглашались с решением судьи и продолжали спорить. В таких случаях истцу и ответчику нужно было выйти на специальное поле — «судебное ристалище». Доказывали свою правоту как мужчины, так и представительницы слабого пола.

Судебный бой проходил по строго регламентированным правилам. Сохранившаяся Псковская Судная грамота, принятая на народном вече в 1397 году, запрещает поединки между мужчинами и женщинами. Считалось, что если один из противников находится в заведомо проигрышном положении, то правосудие не состоится.

Женщины дрались друг с другом, но если требовалось выйти на ристалище с мужчиной, то дама брала замену. Вместо нее на бой выходил родственник или специально нанятый боец. Замену могли брать также люди с духовным саном, несовершеннолетние, старики и калеки. За соблюдением правил следило специальное лицо — недельщик. Бились не только на кулаках, но и используя оружие.

Наблюдения австрийского посла

О подобных поединках в суде писал в середине 16 столетия австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн. В своих путевых заметках, вышедших в виде книги «Записки о Московии», посол рассказывал о двух миссиях в Московии, в 1517 и 1526 годах. Ему посчастливилось присутствовать на нескольких боях. Их участников он описал так:

«Обыкновенно они имеют продолговатые латы, иногда двойные, кольчугу, наручи, шлем, копье, топор и какое-то железо в руке наподобие кинжала, однако заостренное с того и другого краю; они держат его одной рукой и употребляют так ловко, что при каком угодно столкновении оно не препятствует и не выпадает из руки».



Среди бойцов встречались и женщины, которые были полны решимости биться с оппоненткой не на кулаках, а с оружием в руках.

Бои на Масленицу

На Масленицу традиционно проводили кулачные бои, посвященные богу Перуну. Это был не просто верховный бог славян, но и покровитель воинов. Реже устраивали кулачные бои на свадьбах. Именно этот обычай и стал основой для поговорки: «Какая свадьба без драки».

© Кулачный бой на ярмарке. Фото конца 19 века

Исследователь древних боевых традиций Алексей Мандзяк говорит, что в кулачных боях по праздникам участвовали не только мужчины, но и женщины и даже юные девушки. Эксперт утверждает, что иногда для боя не требовалось даже повода — его устраивали просто ради забавы.

«В некоторых местах Саратовской губернии существовал обычай женских боев. Например, женщины села Окатная Маза в определенные дни собирались на вершине холма и состязались в рукопашном единоборстве. Начинались бои с поединка двух зачинщиц, а затем в бой вступали другие, и разгоралась массовая драка».



Этнографы объясняют женские кулачные бои древними верованиями. Когда-то люди считали, что такие побоища привлекут на поля плодородие. Но широко распространенным такой обычай не был. Часто случалось, что во время мужских кулачных боев крестьянки тоже устраивали шуточную потасовку с толкотней и оплеухами. Вполне могло быть, что такие шутки могли перерасти в настоящую драку. Но это было скорее исключение, чем правило.

Тайные разборки

Но бывали и случаи, когда женщины хотели решить конфликтную ситуацию в поединке без свидетелей. Причины могли быть самыми разными, например, соперничество из-за мужчины или личные обиды. Иногда такие тайные бои устраивались в банях. Эти здания, как правило, стояли на отшибе и в стороне от посторонних глаз.

Чтобы сохранить все в тайне, соперницы закрывались изнутри. Это делали еще и потому, что перед боем женщины раздевались, чтобы сохранить в целости одежду. Исход такого противостояния часто оставался для всех тайной, хотя очевидные следы стычки почти всегда были и у одной и у другой стороны.

Так что кулачные бои между русскими женщинами хоть и были редкостью, но чем-то из ряда вон выходящим не считались. Но нужно отметить, что жестокими такие драки никогда не были. А еще считалось недостойным участие в поединке с женщиной мужчины. В Европе в Средние века относились к этому проще. Существовало даже специальное пособие по избиению дам в ходе судебных поединков.