Свидетельства первых дождей на Земле нашли внутри доисторических кристаллов

Пресная вода появилась на поверхности Земли около 4 миллиардов лет назад – на 500 миллионов лет раньше, чем считалось. К такому выводу пришли исследователи из Австралии и Китая, проанализировав изотопы кислорода в древних минералах.

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Образцы для исследований собрали на холмах Джек Хиллс в Западной Австралии. Там содержатся самые старые известные материалы земной коры. В них присутствуют первичные минералы, которые в течение 4,4 млрд лет оставались относительно неизменными под воздействием давления и тепла.

Ученые нашли в кристаллах циркона свидетельства древнейших дождей на Земле. Это открытие изменило представления о гидрологической истории нашей планеты.

Исследователи использовали масс-спектрометрию вторичных ионов для анализа зерен циркона и определения того, какие изотопы кислорода присутствовали в магме, из которой они образовались. Результаты показали, что цирконы из Джек Хиллс имели «экстремально легкий изотопный состав».

Такое было возможно только в том случае, если они формировались под мантией и подвергались воздействию пресной воды. Капли воды падали на поверхность и просачивались глубоко в толщу пород.

«Такие легкие изотопы кислорода, как правило, образуются в результате воздействия горячей пресной воды на горные породы, залегающие на глубине нескольких километров под поверхностью Земли», – пояснили ученые.



Авторы также добавили, что наличие пресной воды так глубоко под поверхностью опровергает теорию о том, что четыре миллиарда лет назад Земля была полностью покрыта океаном. Возможно, суша, резервуары пресной воды, круговорот воды и, возможно, даже жизнь на Земле появились гораздо раньше, чем считалось, сообщает Nature Geoscience.

Другое исследование показало, что жизнь на Земле могла зародиться из-за радиоактивных метеоритов. «Бомбардировка» гамма-лучами привела к активному формированию аминокислот.