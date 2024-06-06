Какие игрушки нашего детства стали пережитком прошлого

Ежегодно 6 июня проходит день рождения двух игрушек, которые сейчас кажутся пережитком прошлого. Речь идёт о тетрисе и йо-йо. Но не только они пользовались успехом. Дети, подростки и даже некоторые взрослые с удовольствием проводили время с тамагочи, слинки и металлическим конструктором. Сейчас они редко встречаются на прилавках, а нынешнее поколение даже не слышало о многих из них. Однако у тех, кто помнит, они наверняка вызывают ностальгическую улыбку. В связи с этим мы решили рассказать о культовых игрушках прошлого века.

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Йо-йо

Игрушка состоит из двух дисков, между которыми проходит ось, с обернутой вокруг неё верёвкой наподобие катушки. Историки отмечают, что развлечение с подобным предметом зафиксировано ещё с 440-500 года до н.э. Название игрового атрибута не сохранилось, если оно имело место, конечно. Однако в XVII-XVIII веках такое развлекательное устройство носило сразу несколько наименований. Во Франции — «Жужу Нормандии». Там игрушка изготавливалась и стекла и слоновой кости. А в Англии и нескольких других странах за ней закрепилось название — бандалор, иногда — викторина. Бандалор стал атрибутом модников после появления иллюстрации с изображением принца Уэльского — позднее Георга IV, игравшего в него.

Но пик популярности пришёлся на прошлое столетие, когда в 1920-х филиппинец Педро Флорес, перебравшись в США, запустил производство игрушек. Первые шаги были сделаны в небольших масштабах, учитывая, что предмет для развлечения выполняли вручную. Но, увидевший в производстве «золотую жилу» Дональд Ф. Дункан перекупил компанию со всеми её составными частями. В 1932 году было официально зарегистрировано название «йо-йо».

Игрушку множество раз дорабатывали, внедряя новые элементы, позволяющие проделывать с ней больше трюков. Например, в 1990 году в йо-йо стали устанавливать подшипник, что позволило увеличить длительность момента кручения на конце верёвки. На тот период пришёлся очередной всплеск популярности развлечения. Следующая волна последовала в начале нулевых годов XXI века.

Тетрис

Компьютерную игру изобрёл советский программист и геймдизайнер Алексей Пажитов в 1984 году. Именно 6 июня он продемонстрировал коллегам первую версию, написанную на аппарате «Электроника-60». Название игры сложилось в результате слияния двух терминов: «тетрамино» — игры, в которой все фигуры состоят из четырёх сегментов, и «теннис» — любимого вида спорта Алексея Пажитова.

Тетрис быстро распространился по Москве, а затем и по всему миру. Когда в Советском Союзе игрушка набирала популярность, о ней услышал венгерский импортёр программного обеспечения Роберт Стейн. Создатель подарил ему тетрис, а Стейн продал права на издание компании Mirrorsoft.

Само электронное устройство для игры в Тетрис появилось через год после презентации 18 июля.

Попрыгунчик

Мяч-попрыгунчик придумал калифорнийский химик Норман Стингли 1963 году. Он смог добиться создания игрушки после экспериментов со сжатием резины. Через два года попрыгунчики получили массовое производство компанией Wham-O под брендом Super Ball. В первый год каучуковый разноцветный мячик разошёлся шестимиллионным тиражом по всему миру.

Тамагочи

Первый тамагочи появился в 23 ноября 1996 года. Японская компания Bandai, специализирующаяся на игрушках и компьютерных играх, выпустила картридж с электронным питомцем для Game Boy. Тамагочи требовал постоянного взаимодействия, иначе питомец мог проголодаться или умереть. Позже был разработан портативный отдельный модуль, который и обрёл массовую популярность. Только в первые годы было реализовано более 40 млн копий по всему миру.

Слинки

Игрушку-пружинку создал американец Ричард Джеймсом в 1943 году. Оригинальная «пружинка» была металлической и имела исключительно чёрный цвет. Позднее слинки начали изготавливать из разноцветного пластика. Сейчас в мире выпускается специальное издание, выполненное из 14-каратного золота. В России слинки стал популярен в 90-х годах. Рынок был наполнен различными подделками из Юго-Восточной Азии, имеющих различные формы. Настоящий слинки бывает только круглым. «Пружинка» в виде сердечек, квадратов и так далее не может спускаться по лестнице. Кроме того, «обманки» не способны левитировать в течение некоторого времени после падения.

Металлический конструктор

Первый детский конструктор изобрели немецкие инженеры Отто и Густав Лилиенталь в 1880 году. Металлический конструктор изобрёл английский бизнесмен Фрэнк Хорнби. Игрушка-«песочница» набрала огромную популярность и к сегодняшнему дню получила множество вариаций. В XXI веке доминирующую позицию на рынке конструкторов захватили фигуры из пластика, а перекрытия, балки, колёсики и гайки из металла отодвинулись на второй план.

Калейдоскоп

Создал оптическую игрушку шотландец Дэвид Брюстер в 1816 году. Через несколько лет калейдоскоп появился в России и стал популярен. Игрушка содержит внутри три продольных, сложенных под определенным углом зеркала. Цветные элементы под разными углами многократно отражаются и создают разные изображения. В Европе создание калейдоскопов в 80-х годах приобрело вид искусства. Было создано общество любителей калейдоскопов «Brewster Kaleidoscope Society».

Фишки

Началось всё в XVII, когда в Японии стали играть в «мэнко». Правила просты: участки (от двух игроков) складывали лицевой стороной вниз свои глиняные жетоны. После жеребьёвки выбирался первый ходящий, который пытался из общей стопки выбить как можно больше жетонов. Что перевернулось лицевой стороной вверх, забирал. И так по кругу, пока не кончатся жетоны. За пару столетий атрибуты видоизменились. В XIX веке появились картонные карточки, но принцип остался тот же. И, как обычно бывает при переезде в другое место, дети японских эмигрантов знакомили местных с любимым развлечением. Так в 20-х XX годах игра пришла на Гавайи. Хороших картонных карточек там не продавали, поэтому юным умам пришлось довольствоваться тем, что есть: в ход пошли картонные крышки из-под молока. В 50-х перешли на жестяные крышки из-под соков и газировки. Видя популярность игры, гавайские предприниматели стали изготавливать крышки с различными изображениями. Таким образом, они зародили в сердцах игроманов склонность к коллекционированию.

Но всемирная известность игры пришла благодаря учительнице начальных классов по имени Блоссом Гальбисо. Она, являясь любителем такого развлечение, решила учить детей арифметике с помощью пронумерованных крышек. Выпадающие числа нужно было складывать, умножать и прочее. Кроме этого, Гальбисо привила детям любовь к коллекционированию крышек. Подобный подход к обучению вместе с сопутствующим собирательством распространился по всем гавайским школам. Этим воспользовалась канадская компания STANPAC Inc., став завозить на острова множество разновидностей крышек в крупных объёмах для продажи. Постепенно игра разошлась по миру, но уже в виде фишек. На картонных кругляшках изображались героев игр, мультфильмов и комиксов, а также фильмов. На них даже напоминали правила пожарной безопасности, проводили профилактику наркомании и привлекали внимание к благотворительности. Внедрение фишек проходило на всех бытовых уровнях: при покупке еды, открытии счёта в банке, посещении парка развлечений их выдавали.

Подобным образом они и пришли в Россию, правда, только в 1997 году. Сперва они шли бонусом при покупке жвачек, чупа-чупсов и чипсов «Читос». Затем их стали сбывать наборами, где в одном находилось от 10 до 50 штук. Самыми популярными сериями стали: «Мортал Комбат», «Покемон», «Покахонтас», «Том и Джерри», «Черепашки-ниндзя» и многие другие.

Так как в нашей стране подобные развлечения уже были в виде игр хлопушка и пристенок, фишки прижились. В них играли в любом удобном месте — дома, в школе, на улице, на вокзале и так далее, даже несмотря на неодобрение взрослых. Хотя некоторые взрослые тоже увлеклись азартной игрой. Таким образом, фишки стали некоей детской валютой, на которую можно было обменять игрушки, сладости, готовую домашнюю работу и прочее.