День летнего солнцестояния: дата в 2024 году, история и традиции

Летнее солнцестояние всегда происходит в июне, это самый продолжительный день в году. После него ночи начинают увеличиваться, а световые дни — сокращаться. С давних времен эту дату выделяли в самостоятельное торжество во многих культурах.

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«Лента.ру» рассказывает, когда именно это астрономическое явление произойдет в 2024 году, а также вспоминает его историю и традиции.

Когда день летнего солнцестояния в 2024 году

В 2024 году летнее солнцестояние произойдет 20 июня. Солнце в этот день пробудет над горизонтом наибольший отрезок времени: продолжительность дня и ночи в Москве составит 17 часов 33 минуты и 6 часов 27 минут соответственно.

День летнего солнцестояния в Северном полушарии знаменует начало лета. С астрономической точки зрения, оно наступит 20 июня в 23 часа 50 минут по московскому времени



В разные годы день летнего солнцестояния может быть 20, 21 и даже 22 июня. Последняя дата выпадает крайне редко: ближайшая к нам будет лишь в 2203 году.

Что такое день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это день, когда Солнце достигает северного тропика на широте 23,5 градуса. Другими словами, такое астрономическое явление происходит из-за наклона оси вращения Земли к орбите движения Солнца. Об этом «Ленте.ру» рассказала заслуженный учитель географии Лидия Дорофеева.

День летнего солнцестояния — это астрономическое явление, не связанное с астрологией и эзотерикой

«Высота Солнца в этот день составит 90 градусов. Обычно про него говорят «Солнце в зените». У нас наступает самый длинный день и самая короткая ночь. А в день зимнего солнцестояния звезда приблизится к южному тропику. Тогда для нас, жителей Северного полушария, наступит самый короткий световой день. А для тех, кто живет в Южном полушарии, самый длинный день в году», — пояснила учитель.

Что происходит на Северном полюсе в день летнего солнцестояния

Как объяснила Лидия Дорофеева, 20 июня на Северном полюсе — середина полярного дня, в течение которого Солнце вообще не уходит за горизонт. «Полярный день на Северном полюсе длится шесть месяцев. Начинается он в день весеннего равноденствия, а заканчивается в день осеннего равноденствия», — пояснила собеседница. В 2024 году день весеннего равноденствия выпал на 20 марта, а осеннего — на 22 сентября. Продолжительность полярной ночи уменьшается дальше от полюса. Но дотягивается даже до Санкт-Петербурга, где как раз в июне, в середине полярного лета, возникает уникальное природное явление — белые ночи.

Солнцестояние происходит и на других планетах. Например, на Марсе оно наступает через несколько часов после земного. А на Уране длится целых 42 земных года.

Почему день летнего солнцестояния так называется

Выражение «Солнце в зените» означает, что небесное тело будто бы застыло в воздухе и не движется в течение всего дня. Это отчасти так и есть, потому что высота Солнца над горизонтом почти не меняется. Поэтому дата и получила свое название — звезда как будто «стоит» на небе весь день.

Как празднуют день летнего солнцестояния в мире

Во многих странах сохранились древние культурные традиции, посвященные празднику летнего солнцестояния. Во все времена Солнце значило много для людей, поэтому большое количество обрядов, торжеств, ритуалов и церемоний было связано с движением звезды по небосводу.

Международный день празднования солнцестояния

21 июня в мире отмечают Международный день празднования солнцестояния. 20 июня 2019 года ООН приняла резолюцию об установлении нового торжества. Праздник призван сохранить культурное наследие разных народов мира, которые день летнего солнцестояния отмечали с древних времен.

День Ивана Купалы

Древний праздник Ивана Купалы, который отмечали восточные славяне, раньше совпадал с периодом летнего солнцестояния и приходился на 24 июня. Позднее его стали праздновать 7 июля, так как ввели новый календарь — григорианский. Но все равно считается, что это торжество, посвященное солнцу и расцвету природы. Летнее солнцестояние означало для древних славян старт новой жизни, пробуждение и расцвет.

Ивана Купала совпадает по дате с православным праздником Рождество Иоанна Предтечи

Что принято делать в этот день

Купаться в водоемах.

Разжигать костры и прыгать через них.

Устраивать народные гуляния.

Выбирать суженого и совершать брачные обряды.

Искать папоротник, так как, по поверью, он поможет исполнить заветные желания, обрести богатство и силу.

Конечно, часть из обрядов устаревшие, но во многих городах России продолжают праздновать день Ивана Купалы традиционно. Например, в прошлом году в историческом парке «Городецкое гульбище» с 7 по 9 июля проходил фестиваль «Иван Купала». Посетители слушали народную музыку, водили хороводы, изучали древние ремесла.

Ысыах

Так называется якутский праздник, посвященный летнему солнцестоянию, а также возрождению природы после зимы и началу нового жизненного цикла.

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На Ысыах принято почитать богов, молиться, устраивать пиры и танцы. Кроме того, для гостей праздника проводят конные скачки, соревнования по вольной борьбе и стрельбе из лука.

Похожие праздники, посвященные дню летнего солнцестояния, есть у многих представителей тюркских народов.

Сабантуй у татар и башкир. Акатуй у чувашей. Шагаа у тувинцев. Бакалдын у эвенков. Хэйро у долган.

Кельты и Стоунхендж

В Великобритании в день летнего солнцестояния народ традиционно собирается вокруг Стоунхенджа. Посетителей пускают бесплатно и даже разрешают дотронуться до камней памятника, что строго запрещено в любые другие дни года.

Почитатели Стоунхенджа верят, что именно там древние кельты совершали свои обряды. Всю ночь они танцуют вокруг священных камней, а затем все вместе встречают рассвет. Если сделать это с нужной точки, то взору откроется удивительный вид: как Солнце встает ровно над Пяточным камнем.

Тирган

В честь летнего солнцестояния в Иране проходит фестиваль Таджикистан.

Традиционно в этот день все танцуют и угощаются национальными напитками и блюдами. Также принято выступать с программой чтения стихов и обливаться водой. В этом смысле Тирган немного перекликается с Иваном Купалой. В обоих случаях омовение символизирует очищение и возрождение, которое происходит одновременно с обновлением природы.

У детей тоже есть свои традиции. Маленькие иранцы загадывают желания и завязывают на запястьях браслеты из цветных полосок ткани. А по прошествии 10 дней снимают их и оставляют в ручье. Тогда желание сбудется.

Сячжи

В Китае тоже есть свой праздник, посвященный солнцестоянию. Он называется Сячжи и переводится как «достижение лета». В этот день принято навещать родственников и проводить время с семьей. Раньше на Сячжи проводили жертвоприношения — так люди пытались задобрить богов, чтобы те послали урожайный год.

Интересно, что в разных областях Китая традиции могут отличаться. Например, в Пекине обычно в этот период очень жарко, поэтому жители едят на праздник холодную пищу, в том числе длинную охлажденную лапшу. Ее длина символизирует продолжительность светового дня.

Приметы на день летнего солнцестояния

Если небо с рассвета и до захода солнца ясное и чистое, то в этом году можно ждать богатый урожай

Если же много туч и облаков, то и урожай будет скудный

Если в этот день птицы купаются в лужах, то в ближайшее время установится жаркая погода

Если в ночь на 20 июня на небе много звезд, то осенью удастся собрать большое количество грибов

Если птицы ведут себя странно и беспокойно, то скоро придет гроза

Если в день летнего солнцестояния парень случайно или специально облил девушку водой, то им суждено пожениться

Солнцестояние в эзотерике и астрологии

С солнцестоянием связано множество мифов, эзотерических убеждений и поверий. Например, раньше считалось, что люди, которые родились 20 и 21 июня, обладают неким магическим даром — причем не позитивным, а негативным. Якобы они могут сглазить любого человека. А кто-то, наоборот, был уверен, что никакой опасности они не представляют.