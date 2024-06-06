Ученые зашли в тупик, исследуя мумию знаменитого врача

Маленькая церквушка Святого Николая Чудотворца находится в селе с уютным названием Вишня (ныне часть Винницы). В усыпальнице храма устроен уникальный мавзолей, в котором хранится герметичный саркофаг с телом основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Ученым до сих пор не удалось воссоздать рецепт бальзамирования. Мумия знаменитого врача на 40 лет «старше» мумии Ленина.

Местная святыня

Прихожане церкви с чувством глубокого благоговения поклоняются мумии полевого хирурга, как мощам святого. Многие обращаются к нему с молитвой об исцелении. При этом люди не обманываются, прекрасно осознают, что перед ними тело военного врача Николая Пирогова, который жил и почил в их селе. Ученые давно ломают голову, пытаясь разгадать загадку винницкого некрополя.

Маленькая усыпальница поставила своеобразный мировой рекорд: еще никому не удавалось сохранить набальзамированное тело в почти идеальном состоянии больше ста лет. Местные жители считают, что решающее значение играют коллективные молитвы, уважительное отношение к усопшему. В мавзолее не принято разговаривать. Церковные богослужения проходят на пониженных тонах. Прихожане обращаются к мумии врача с молитвами, будто перед ними находятся действительно чудотворные святые мощи.

Последние годы

Николая Пирогова Знаменитый хирург при жизни прооперировал почти 10 тысяч пациентов. Инновационные методы до сих пор актуальны. Современные хирурги до сих пор проводят «операции Пирогова». Ученый по праву считается основателем не только военно-полевой хирургии, но и Общества Красного Креста. Российский хирург впервые применил эфирный наркоз, разработал методику стерилизации хирургических инструментов.

Честность была неотъемлемой чертой характера выдающегося ученого. Из-за чего он лишился благосклонности Александра II и был отправлен в отставку. Впрочем, за ним сохранился чин тайного советника с пожизненной пенсией. Николай Пирогов не прекратил врачебную практику. Его имение, в котором он провел остаток жизни, находилось в селе Вишни. Здесь он основал бесплатную больницу, где вел прием больных. Врач стал жертвой неисцелимого недуга. У него диагностировали рак верхней челюсти. Хирург знал о диагнозе и приближающейся смерти.

Тело Пирогова

Бытует версия, что хирург живо интересовался вопросами бальзамирования. Якобы он завещал мумифицировать его после смерти. На самом деле вдова Александра Антоновна Пирогова единолично ходатайствовала перед Священным синодом о бальзамировании тела супруга. Церковные власти «учли заслуги Пирогова, разрешив оставить тело нетленным в назидание продолжателей богоугодных дел». Т

ело подверглось бальзамированию в течении первых четырех часов после смерти. Ученик и последователь Пирогова Д. Выводцев прибыл по просьбе Александры Антоновны. Ранее он издал научный труд о бальзамировании. Ему ассистировали два фельдшера и два врача. Ученые до сих пор пытаются восстановить рецепт бальзамирующего раствора, который использовал Д. Выводцев. Известно, что в него входили дистиллированная вода, этиловый спирт, глицерин и, возможно, тимол.

Примечательно, что тело Пирогова почти не подверглось изменениям. Процедура бальзамирования потребовала лишь несколько надрезов в разных частях тела. Большинство внутренних органов, включая мозг и сердце, не изымали. Специалисты считают, что отсутствие жира в теле покойного положительно сказалось на результате. Н. Пирогов перед смертью очень сильно потерял в весе.

Злоключения мумии

Великий ученый скончался в 1881 году, за три десятилетия до исторических потрясений России. В первой половине ХХ века мумия прошла через несколько критичных испытаний. Так, в 1920х годах в склеп забрались разбойники. В поиске легкой добычи они разбили стекло саркофага, тем самым, нарушив герметичность внутренней камеры. Лиходеи сняли с покойного нательный золотой крест, унесли драгоценную чашу, именную шпагу.

В 1941 году комиссия ученых обнаружила плесень на одежде, кожных покровах мумии. Требовалось срочно провести восстановительную процедуру ребальзамирования. Но разразилась Великая Отечественная война. В преддверии оккупации саркофаг захоронили в почву, снова нарушив герметичность камеры. В 1945 году ученые вернулись к изучению проблемы. К тому времени состояние мумии значительно ухудшилось. Комиссия пришла к заключению о невозможности восстановления мумии.

Однако в дело включились энтузиасты Московской лаборатории им. Ленина, которая отвечала за сохранность мумии Ленина. Тело Пирогова перевезли в подвал лаборатории, где в течение пяти месяцев ученые предпринимали попытки реабилитировать мумию. С того времени процедура ребальзамирования повторяется каждые пять-семь лет. Несмотря на пройденные злоключения, состояние мумии Пирогова лучше, чем Ленина.