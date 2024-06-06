Ученые раскрыли секрет «брежневских» бровей

Леонид Брежнев всем запомнился своим внешним видом: брови генсека – неотъемлемая часть образа лидера страны эпохи застоя. Многих удивляла пышная форма и внешний вид бровей генсека. Однако недавно исследователи выяснили, почему волосяной покров над глазами у мужчин с возрастом становится более густым. Также учёные дали ответ на вопрос, почему с женщинами подобные «метаморфозы» не происходят.

По словам доктора Данило Дель Кампо, дерматолога из Chicago Skin Clinic, волосяные фолликулы зависят от высокого уровня гормонов, а именно тестостерона. Учёные отмечают, что у женщин уровень тестостерона гораздо ниже, чем у мужчин. А обзор из International Journal of Molecular Sciences говорит о том, что эстроген, увеличивающий рост и диаметр волос, напротив, уменьшается у женщин с возрастом, после менопаузы. Также доктор Мари Джин, президент Premier Dermatology в Сан-Карлосе, напомнила, что огромное влияние на рост волос оказывает генетика и питание.