Кто и когда придумал скейтборд

Современное общество все более становится урбанизированным, в большинстве стран население уже сосредоточено в городах. Как следствие появляется своя культура и не только в светских салонах. Её уличная, демократичная, часть во многом определяет облик современного человека, а одним из самых ярких проявлений стал скейтборд, который приобрел даже свой праздник – 21 июня.

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Улица есть улица, и многие до сих пор считают скейтбордистов хулиганами. Поэтому во тех американских городах, где скейт наиболее популярен, в свое время появились таблички: «No Skatebording». В Калифорнии в 2004 году их тут же переделали в «Go Skatebording».

Международная Ассоциация скейт-компаний поддержала ребятню и обратилась в Конгресс США с просьбой не обижать скейтбордистов. И неожиданно там приняли решение о празднике, который назначили на 21 июня. Поскольку такое случилось впервые в мире, то он стал интернациональным, а в России отмечается с 2006 года.

Вот так вышло, что шпана добилась того, что День скейтборда стал официальным и признанным властями. Для чего им это было надо тоже понятно – теперь их не гоняет полиция. Точнее так – теперь их не везде гоняет полиция.

Более того – в 2016 году скейтбординг признан олимпийским видом спорта. Правда, сами скейтеры не в восторге от этого, считают, что олимпийская заорганизованная структура, со всеми их регламентами, убьет их движение. Ведь скейт – это свобода, а правила придумываются на ходу, а часто и на лету.

Молодое поколение уверено, что скейт – это недавнее изобретение. Ну, максимум, еще родители тоже катались. А между тем не только папы гоняли, но и дедушки. И даже прадедушки рассекали городской воздух на прообразах скейтбордов, причем по всему миру, а не только в Америке – история доски на колесах насчитывает более 100 лет минимум.

Предком скейта с уверенностью можно назвать самокат. Мальчишки в 1920-1930 годы убирали руль и катались на оставшихся досках. И к доскам приделывали колесики – большинство семей было бедными и не могло позволить себе купить ребенку самокат. Поэтому пацаны делали его сами.

Обычно это был ящик, поставленный «на попа», у которого убиралась одна из боковых стенок. Ко второй боковине приделывались колеса, а часто просто старые подшипники, найденные на автомобильной свалке. После Великой Отечественной войны все улицы советских городов были полны такими самокатами без руля, а кое-где их можно было увидеть и в 1980-е годы.

Но вот именно самокаты без руля оценили… лыжники. Как раз в начале XX столетия. Они приделывали три колесика от педальных детских машин и тренировались на таких устройствах летом, когда не было снега. Это дело подглядели детишки и начали разъезжать на одной «лыже» без всяких палок.

Но у таких устройств, что и у «ящика», был существенный недостаток – ими нельзя было управлять и ехать можно только по прямой. Подобного рода агрегаты стали называть Scooter Skate.

Настоящей революцией стало появление в 1945 году Skeeter Skate – четырехколесной алюминиевой доски со съемной ручкой-рулем. Самое главное его отличие – управляемые оси. Таким образом на такой штуке уже можно было делать какие-то движения и хоть как-то рулить. Модели начали выпускаться промышленностью и продавались в магазинах детских игрушек.

В это время на штуковину обращают внимание серфингисты. Они давно искали способ тренироваться на земле, когда заканчивался сезон большой волны. К доске стали прибивать колеса от роликовых коньков и катались по городским пространствам. Это у них получило название «тротуарного серфинга».

Таким образом получается, что серфингисты не придумали скейтборт, как полагает значительное большинство его юных любителей, а лишь внесли существенный вклад в улучшение устройства и популяризации. Следом подтянулись промышленники и наладили выпуск уже довольно серьезных спортивных досок, а не просто детских игрушек. Теперь продавали их в магазинах для серфинга.

1960-е годы стали временем расцвета скейтборда. Именно тогда появляются практически все усовершенствования, которые позволяли уже не просто управлять доской, а проделывать на ней различные трюки. Ларри Стивенсон придумал использовать колеса на подвесках, и он же загнул задний конец скейта, что дало возможность выполнять трюки. Скейт все больше по конфигурации напоминал доску для серфинга.

Но увлечение оказалось непродолжительным и к концу десятилетия пошло на спад. Пока в начале 1970-х годов Фрэнк Нэсуорси не придумал полиуретановые колеса. Скейтборт вновь взлетел. Причем в прямом смысле – в 1976 году Аллан «Олли» Гелфанд придумал прыжок без рук. С тех пор он стал основой всех трюков и получил название по своему автору – «олли».

© Кадр из фильма «Назад в будущее»

Скейтборт остается одним из самых постоянных уличных увлечений. Популярности ему прибавил успех трилогии «Назад в будущее», где главный герой виртуозно владеет скейтом и это обстоятельство постоянно его выручало.

Не падает популярность скейтборта и по сию пору. Он стал отличным примером, когда уличное стихийное увлечение приобретает цивилизованные формы – появились специальные парки, проводятся соревнования. Но одновременно скейт избежал всякой формализации, остался просто средством развлечения молодых. И удобной формой передвижения, которой конкуренцию не может составить даже модный электросамокат – ведь его под мышку не сунешь.