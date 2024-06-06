Самый «невезучий» водоем: почему исчезло Аральское море

Аральское море-озеро еще недавно было одним из крупнейших водоемов мира, расположенным в устье двух знаменитых рек Средней Азии – Амударьи и Сырдарьи. Однако в течение второй половины XX столетия при непосредственном участии человека оно практически превратилось в безжизненную пустыню. Впрочем, власти Узбекистана и Казахстана, на территории которых находятся остатки Арала, не теряют надежд возродить водоем.

Виноват хлопок

До середины XX века Аральское море было 4-м по величине озером на планете, уступая по площади лишь Каспию, а также озерам Верхнее (Канада, США) и Виктория (Танзания, Кения, Уганда). Арал имел вытянутую с севера на юг форму и простирался на 428 километров в длину и 234 километра в ширину с максимальной глубиной 69 метров и объемом 1064 кубических километра.

Аральское озеро подпитывалось в основном за счет Амударьи и Сырдарьи, которые сбрасывали в озеро в среднем около 100 кубических километров воды в год. Бывали периоды, когда устье Амударьи смещалось в сторону Каспия, тогда Аральское озеро значительно мелело, однако со временем река возвращалась в привычное русло и Арал снова наполнялся водой.

В течение тысячелетий Амударья и Сырдарья являлись основными источниками воды для земледельческих хозяйств региона, однако никогда водозабор не превышал объемов, которые могли повлиять на падение уровня воды в Аральском озере. Так продолжалось до начала 1960-х годов, пока в Узбекской ССР не начался хлопковый бум. Под эту культуру отводились все новые площади, которые требовали более мощных ирригационных систем и увеличения объемов забора воды.

Всего за пару десятилетий водозабор из Амударьи и Сырдарьи возрос почти в два раза – с 63 до 117 кубических километров в год. К концу 1980-х в озеро за год в лучшем случае попадало около 5 км³ воды, в худшем – вообще ничего. Результаты нарушения водного баланса не заставили себя долго ждать. Сокращение объемов воды и засушливый климат способствовали быстрому испарению Арала, который превратился в несколько небольших водоемов. К концу 1990-х годов в озере осталось не более 10% воды от того объема, который был в середине столетия.

Разумеется, о катастрофическом ухудшении ситуации на Арале власти СССР знали, однако, как было принято поступать в случае техногенных или природных катастроф, упорно об этом молчали. Лишь с наступлением перестройки о надвигающейся катастрофе стало известно общественности. Москва тогда признала свою вину в гибели Арала, однако немалую долю ответственности на себя должны были возложить власти Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, бездумно увлекшиеся погоней за рекордными урожаями хлопка.

Экологическая катастрофа

Сегодня то, что происходит с Аральским морем, можно с полным основанием назвать экологической катастрофой. Причем, по мнению исследователей Мичиганского университета, она связана не только с деятельностью человека, но и с постепенным изменением климата в регионе, который в последние десятилетия XX столетия стал более засушливым. Серьезно снизилось количество осадков, а температура, напротив, неуклонно растет. Уход воды и увеличение солености Приаралья сделали его климат еще более резко континентальным: лето стало короче, суше и жарче, а зима — длиннее и холоднее.

Последствия высыхания Арала действительно тяжелые. Резкое уменьшение стока рек привело к практически полному исчезновению паводковых вод, питавших низовья Амударьи и Сырдарьи. Резко сократилось число обитавших в Приаралье видов рыб – с 32 до 6, уменьшились их кормовая база и нерестилища, что в первую очередь стало результатом увеличения солености воды. Если в начале 1960-х ежегодный вылов рыб в Аральском озере достигал 40 тыс. тонн, то к моменту распада СССР рыбный промысел там фактически перестал существовать.

В связи с обмелением Амударьи и Сырдарьи поступающие с полей коллекторно-дренажные воды, а также муниципальные и промышленные стоки значительно увеличили концентрацию в озере пестицидов и других сельскохозяйственных ядохимикатов. Все это в конечном итоге остается в почве высыхающего Арала.

Пыльные бури, довольно частые в этом регионе, вместе с солью разносят ядовитые вещества (в основном соединения натрия) на площади до 2 миллионов квадратных километров, что губительно сказывается на растительности и сельхозкультурах. Большое количество представителей местной фауны находится на грани исчезновения, некоторые виды уже не вернуть.

Но самое страшное, от ядовитых взвесей, содержащихся в воздухе, страдает местное население. В прилегающих к Аралу населенных пунктах в последние десятилетия резко возросло число респираторных заболеваний, анемии, рака гортани и пищевода, расстройств пищеварения, участились болезни печени, почек и глаз.

По словам людей, живущих в регионе, у них возникло стойкое ощущение пребывания в постапокалиптическом мире. Многие до сих пор не могут поверить, что относительно недавно здесь плескалось настоящее море, с пляжами и купальщиками, полное рыбы. На берегу гуляла молодежь, девушки в нарядных платьях встречали прибывающих в порт моряков. Теперь здесь лишь остовы заводов, ржавые погрузочные краны, болото и изъеденная солью почва.

Как восстановить море?

Вопрос о том, можно ли восстановить Аральское озеро если не в прежних пределах, то хотя бы частично, волнует политиков и ученых еще с середины 1980-х. Советские власти даже вынашивали грандиозные планы по развороту сибирских рек в сторону Аральского моря, однако с распадом СССР этой идее был положен конец. Многие с облегчением вздохнули, так как мы могли бы получить гораздо более серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

В 1993 году главы государств Центральной Азии создали Международный Фонд спасения Арала (МФСА), основной задачей которого является предотвращение гуманитарной катастрофы и реализация проектов и программ, способных привести к реабилитации бассейна Аральского моря. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил свою идею возрождения Арала, которая заключалась в том, что для начала нужно спасть то, что еще сохранилось, а затем уже браться за более серьезные задачи.

Первое, что нужно было сделать, согласно плану Назарбаева, отрезать южную часть Аральского озера от северной. Дело в том, что Сырдарья не могла наполнить весь объем сохранившегося участка моря: ее воды попадали в Южный (Малый) Арал через узкий 13-километровый пролив и быстро растворялись в безбрежных песках. Решили возвести небольшую дамбу, которая бы позволила воспрепятствовать утечке воды. Работы начали в 1992 году, однако уже через год дамба была смыта водой. В 1997 году повторили попытку, укрепив дамбу железобетонными конструкциями, но в 1999 году в результате шторма она была снова разрушена.

Несмотря на неудачи, от планов по возрождению Аральского моря, тем не менее никто не отказывался. Но это очень сложная задача. Чтобы в полной мере восстановить акваторию Арала, необходимо поднять уровень постоянной подпитки Амударьи и Сырдарьи примерно в 4 раза, что на данный момент, по мнению специалистов, является почти невыполнимой задачей в силу изменения климата региона. К сожалению, подземные источники и осадки в виде дождя и снега не позволяют восполнять потери воды, испаряемой в озере.

Есть вариант сократить расходы речной воды, которая идет на полив земельных угодий. Однако такое развитие событий не устраивает руководство Узбекистана, так как экономика страны во многом зависит от продажи сельскохозяйственных культур за рубеж.

Существует гипотеза, что в результате землетрясений и сдвигов тектонической коры под озером образовались огромные пустоты, куда через трещины и уходит вся вода. Если дело действительно обстоит именно так, любые меры по восстановлению Арала могут оказаться бесполезными. По мнению ученых, на заполнение подземных резервуаров может приходиться до 62% потерь аральской воды. Наиболее пессимистично настроенные эксперты полагают, что в скором времени Арал как водоем может навсегда исчезнуть с карты мира.