В Помпеях раскопали здание с необычной комнатой

Итальянские археологи при проведении раскопок на территории древнего города Помпеи, который сейчас представляет собой одноименный археологический парк, обнаружили здание с необычной комнатой. Она покрыта элегантными и прекрасно сохранившимися фресками преимущественно небесно-голубого цвета.

© Pompeii Archaeological Park

Об открытии сообщается на сайте Археологического парка "Помпеи". Исследователи обнаружили комнату со стенами, расписанными фресками необычного, небесно-голубого цвета. Это может указывать на важное значение найденного помещения.

Исследователи отмечают, что небесно-голубой цвет очень редко встречается в Помпеях, хотя ранее в этом городе было найдено множество различных фресок. Кроме того, изображения в "голубой комнате" отличаются тонким орнаментом, тонкими архитектурными деталями и мифологическими персонажами.

"На лазурном фоне изящно позируют женщины, их одежды развеваются на ветру, - следует из описания. - Четыре женщины представляют времена года. Две из них представляют собой аллегории земледелия и скотоводства: первая обозначена плугом, вторая - педумом, коротким посохом, используемым пастухами".



Археологи предполагают, что найденная комната могла быть сакрарием, то есть непопираемым сакральным пространством, предназначенным для ритуальных церемоний и хранения священных предметов. Подобное широко практиковалось в Древнем Риме. Сакрарии устраивали и в храмах, и в домах.

В данном случае в каждой стене комнаты были обнаружены ниши, окрашенные ярко-красной киноварью. По одной из версий, именно там могли храниться священные предметы, например, статуи религиозного предназначения.

Впрочем, найденный сакрарий вряд ли успели использовать в религиозных целях, а если и использовали, то очень недолго. Археологи установили, что дом находился в процессе строительства, когда Помпеи погибли в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.

"В то время дом еще строился, и красивая "голубая комната", вероятно, использовалась в качестве временного складского помещения, - считают археологи. - У одной из стен были найдены пятнадцать амфор, которые использовались в качестве контейнеров для транспортировки различных материалов".



Также здесь были обнаружены два бронзовых кувшина и лампы, строительные материалы. У порога археологи наткнулись на большую кучу раковин устриц. Но оказалось, что это не остатки роскошного пира, а всего лишь сырье - раковины планировалось измельчить и добавить в строительный раствор.