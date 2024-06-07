Как сегодня получить статус ведьмы

Получение полноценного статуса ведьмы в «Империи сильнейших ведьм» после проведения всех собеседований и ритуалов составляет 107 тысяч рублей, заявили в беседе с KP.RU сотрудники организации. По их словам, получение звания первой ступени в организации обойдется в 31,5 тысячи рублей.

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Представители «магического» заведения добавили, что после обретения низового ранга с человека через два года возьмут еще 26,5 тысячи рублей за «посвящение во всадники». Спустя год участник объединения отдаст за «этап коронования» 25 тысяч рублей. Финалом станет «посвящение в тузы», которое обойдется желающему в 25 тысяч рублей.

Помимо вышеуказанных трат, в «Империи сильнейших ведьм» предлагают взять различные курсы и марафоны. Так, за «Магию с нуля», в рамках которого «адепт» получит доступ к лекциям и занятиям для удержания мужа, продвижения по карьере, придется отдать 3,5 тысячи рублей.

Впоследствии корреспонденты KP.RU рассказали, что им после начала изучения деятельности «Империи сильнейших ведьм», чьей главой является Елена Суликова, известная под псевдонимом Алена Полынь, стали угрожать. Но журналисты объявили, что продолжат работу в вышеуказанном направлении.

Ивантеевский суд Московской области ранее арестовал Суликову, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Во время заседания фигурантка дела частично признала вину.