«Контрреволюционер»: за что отца Ельцина посадили в ГУЛАГ

Отца Бориса Ельцина трудно было назвать заурядным человеком. И дело не только в его «контрреволюционном» прошлом. Ельцин-старший был талантливым строителем и своими изобретениями в этой области все время удивлял окружающих.

Контрреволюционная деятельность

Николай Игнатьевич Ельцин родился в 1906 году в деревне Басманово, на Урале, в семье зажиточного крестьянина. После революции отца Николая раскулачили, и он с младшим братом Андрианом нанялся на строительство Казанского авиационного завода. Однако на стройке Ельцину-старшему пришлось несладко. К тому моменту он уже обзавелся семьей, вместе с которой проживал в бараке. Питание тоже оставляло желать лучшего. Строителей заставляли подписываться на заем, собирать деньги «на помощь австрийским рабочим». Николай и Андриан Ельцины высказывали недовольство таким положением вещей. В 1934 году они оба были арестованы. Николая за «контрреволюционную деятельность» приговорили к 3 годам ГУЛАГа.

Срок Николай Ельцин, как Андриан, отбывал на строительстве канала Волга-Москва. Чуть позже арестовали и другого брата Ельциных, Ивана, которого в наказание отправили на строительство калийного комбината в городе Березники Пермской области. Освободившись досрочно за примерное поведение, в Березники перебрался и Николай. Впрочем, сведения об этом периоде жизни Ельцина-старшего противоречивы. Так, историк Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», утверждает, что Николай Игнатьевич был сослан в Березники сразу после приговора суда. Как бы то ни было, в конце 1930-х годов Ельцин проживал именно в этом городе и трудился на возведении местного химкомбината.

Талантливый строитель

Между тем годы, проведенные на стройках, не прошли для Николая Ельцина даром. Ельцин-старший, посвятивший свою жизнь строительству, постоянно пытался облегчить труд рабочих. Так, российский президент писал: «Отец все время что-то изобретал. Например, мечтал изобрести автомат для кирпичной кладки, рисовал его, чертил, это была его какая-то голубая мечта». Подобными стремлениями Николай Игнатьевич удивлял окружающих. Однако его «машина по укладке кирпичей» — это не просто чудачество, он действительно без устали учился и занимался техникой и изобретательством. Именно поэтому, по словам Бориса Минаева, Николай Ельцин не был на фронте в годы Великой Отечественной войны, а получил бронь как ценный работник.

Руки Николая Ельцина спасли его семью от голода в военные и послевоенные годы. В 1944 году ему удалось построить в Березниках собственный дом. На участке Ельцины разбили огород, который позволил им питаться картофелем, зеленью и другими продуктами. Кроме того Николаю Игнатьевичу как работнику, трудящемуся на предприятии химической промышленности, был положен неплохой паек – 800 граммов хлеба в день. Его жене и детям, как иждивенцам, выдавали по 600 граммов хлеба. Впрочем, со снабжением бывали и перебои, поэтому говорить о том, что Ельцины легко перенесли войну, нельзя. Даже при условии, что Николай Игнатьевич получал большую зарплату в 1000 рублей. Килограмм хлеба стоил на рынке 200-250 рублей.

Послевоенный период и последние годы жизни

К тому же во время войны Ельцины, как многие советские граждане, пережили горе: на фронте погиб брат Николая Андриан. Тем не менее жизнь продолжалась, а Ельцин-старший и в военные годы, и после победы не отходил от своего любимого дела – строительства. Наверняка, не просто так Ельцин-старший был удостоен медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Мало того, историк Рудольф Пихоя в своей книге «Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин» упоминает о том, что в 1950-х годах Николая Игнатьевича отметило Министерство строительства в качестве выдающегося изобретателя и рационализатора. Тогда же его отправляли на Выставку достижений народного хозяйства СССР как прораба-рационализатора.

В 1960-х годах отец президента вышел на заслуженный отдых и приобрел дом в уральском селе Бутка. Интересно, что этот населенный пункт называют родиной Бориса Ельцина, но биограф Борис Минаев считает, что это не так. Ельцины жили тогда в деревне Басманово, уроженцем которого являлся Николай Игнатьевич, а в Бутке лишь располагалась больница, где и появился на свет Борис Николаевич. Как бы то ни было, Ельцин-старший провел последние годы жизни в родных местах, на Урале. Он умер в 1978 году и был похоронен на Широкореченском кладбище в Свердловске, где тогда работал его сын. Николай Игнатьевич успел оценить успехи Бориса, который к тому моменту уже был избран первым секретарем Свердловского обкома КПСС.