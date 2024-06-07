Как профессионалы охотятся на динозавров

В июле на одном из самых влиятельных аукционов мира Sotheby’s выставят самый большой и наиболее полный скелет стегозавра в истории по имени Апекс. Откопавший его охотник на динозавров, по предварительным оценкам, получит от 4 до 6 миллионов долларов (от 3,7 до 5,5 миллиона рублей). До Апекса стегозавров никогда не продавали с аукциона, однако другие динозавры там не редкость, причем иногда они попадают туда не самым законным путем. Как доисторических созданий продают с молотка, в честь кого их скелетам дают имена и как за череп динозавра боролись Николас Кейдж и Леонардо Ди Каприо — в материале «Ленты.ру».

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Как люди находят динозавров

В 2022 году скелет Апекса нашел профессиональный охотник за останками динозавров Джейсон Купер. Он настолько увлечен поиском доисторических рептилий, что выкупил 40 гектаров в районе так называемой формации Моррисон в штате Колорадо. Там Куперу уже удалось отыскать десять скелетов.

Купер и его друзья наткнулись на бедренную кость Апекса на очередных раскопках, организованных по праздничному поводу: Джейсон там решил отметить свое 45-летие. Во время раскопок в камне он заметил позвонки стегозавра.

Боже мой, кажется, день рождения удался!

Джейсон Купер

охотник за останками динозавров



Весь скелет Купер и его друзья собрали только через год. Нашли примерно 70 процентов костей — на редкость много для стегозавра. Куперу и его команде пришлось изрядно потрудиться, чтобы вызволить скелет из скалы, а затем очистить его от наслоений песка, глины и грязи. Стегозавр провел под землей последние 150 миллионов лет.

Длина найденного динозавра от макушки до кончика хвоста составляет целых 8 метров, рост — 3,5 метра. Из-за такого большого размера Купер назвал скелет Апексом (от англ. apex — вершина, пик — прим. «Ленты.ру»). Он вдвое больше, чем Софи — скелет стегозавра, который прежде считался самым полным.

Единственная проблема Апекса — нижние позвонки, сросшиеся с тазом. По всей видимости, у Апекса был артрит. Купер предполагает, что стегозавр прожил долгую жизнь: целостность его скелета свидетельствует о том, что динозавр не участвовал в драках с сородичами.

Отношение ученых к продаже динозавров

Апекса продадут с аукциона в июле. По законам США, человек, обнаруживший на своей территории ископаемые останки, имеет право распоряжаться им как ему угодно. Купер решил продать стегозавра с молотка. Для этого он начал сотрудничать с аукционным домом Sotheby’s еще во время раскопок. Представительница Sotheby’s отметила, что такого хорошего стегозавра, как Апекс, найти трудно, поэтому торги точно будут оживленными.

Окаменелости давно стали желанным трофеем для богатых людей. Это вызывает недовольство у палеонтологов. Они уверены, что приобретение скелетов частными лицами мешает важным научным исследованиям. Вице-президент Общества палеонтологии позвоночных Стюарт Сумида подчеркивает, что это тенденция последних десятилетий.

Стив Бруссате, палеонтолог и эволюционист из Эдинбургского университета, соглашается с коллегой. По его словам, скелеты стегозавров настолько редки, что должны храниться в музее.

Это позор, когда ископаемое, которое может заинтересовать множество людей, просто пропадает в особняке олигарха

Стив Бруссате

палеонтолог



Чтобы сделать Апекса более привлекательным для потенциальных покупателей, Купер пытался привлечь к работе Джима Киркланда — палеонтолога из штата Юта. Однако ученый отказался помогать охотнику за ископаемыми.

Это выглядит довольно интересно, но я не буду рекламировать то, что выставляется на аукцион

Джим Киркланд

палеонтолог



Купер и аукционный дом Sotheby’s собрали весь пакет документов, доказывающих подлинность Апекса. Они надеются, что на аукционе его сможет купить какое-нибудь научное учреждение. Однако ученые сомневаются, что найдется музей или университет, способный заплатить такую большую сумму.

Самые известные динозавры, проданные на аукционах

О продаже динозавров с аукциона писали еще в конце XX века. Так, в 1997 году с молотка на том же Sotheby's ушел скелет тираннозавра Сью. Имя ископаемое получило от исследовательницы Сьюзен Хендриксон, которая его нашла.

За 9 минут ставка на аукционе выросла с 500 тысяч долларов до 8,4 миллиона (по современному курсу — 751 миллион рублей)



Это стало рекордом того времени. Скелет купил Филдовский музей естественной истории, расположенный в Чикаго. Однако уже тогда ученые выражали возмущение тем, что поиски останков динозавров из науки превращаются в бизнес. Приобрети Сью Филдовскому музею помогли крупные корпорации McDonald's и Walt Disney World Resort. Они проспонсировали покупку, потому что планировали хорошо заработать на скелете.

Сью Хендриксон тоже была недовольна итогом аукциона. Она надеялась, что тираннозавр достанется ее команде и они продолжат реставрационные работы.

В 2022 году был установлен новый мировой рекорд. Скелет тираннозавра Стэна стал самой дорогой из когда-либо приобретенных окаменелостей. Аукционный дом Christie's продал его за 31,8 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей). Итоговая стоимость ископаемого превысила оценочную в четыре раза. Имя нового владельца тираннозавра так и не раскрыли.

Останки древней рептилии обнаружил в 1987 году при раскопках в штате Южная Дакота Стэн Сакрисон — палеонтолог-любитель. Находку назвали в его честь.

Интерес звезд к останкам динозавров

Падки на скелеты динозавров и голливудские звезды. В 2007 году американский актер Николас Кейдж купил на аукционе галереи I. M. Chait в Беверли-Хиллз череп монгольского тарбозавра. Он заплатил за него 276 тысяч долларов (по современному курсу — 25 миллионов рублей). На торгах за право стать владельцем черепа с Кейджем бился еще один актер — Леонардо Ди Каприо.

Тем не менее Кейдж не смог насладиться своим приобретением в полной мере. В 2014 году Министерство национальной безопасности США проинформировало актера о том, что купленный им череп, возможно, краденый. Позднее было установлено, что артефакт незаконно вывезли из Монголии. В 1924 году страна ввела уголовное наказание за вывоз из страны окаменелых фрагментов тарбозавров. Актеру не предъявили никаких обвинений, а он согласился вернуть череп.

Галерея I. M. Chait не первый раз попадает в подобный скандал. В 2012 году она купила и продала контрабандный скелет тарбозавра. Его незаконно вывез из Монголии американец Эрик Прокопи. Он указал в таможенных документах, что страной происхождения костей является Великобритания, а не Монголия. При обыске после ареста у Прокопи нашли останки и других древних животных. Он признал свою вину.

Связано ли дело Кейджа с контрабандой Прокопи — неизвестно. Галерею к ответственности не привлекали.