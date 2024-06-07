«Томми-ган»: как красноармейцы воевали «гангстерским» автоматом

Пистолет-пулемёт Томпсона или Томми-ган – один из самых узнаваемых видов ретро-оружия. Его характерная форма с дисковым магазином и двумя рукоятками ассоциируется в первую очередь с американскими гангстерами времён сухого закона. Пистолет-пулемёт, прозванный «чикагской пишущей машинкой», можно увидеть во множестве голливудских криминальных фильмов. Однако мало кто знает, что легендарным «гангстерским оружием» пользовались и советские красноармейцы на фронтах Великой Отечественной войны.

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Рождение Томми-гана

Один из первых в мире образцов пистолета-пулемёта конструктор Джон Толивер Томпсон изготовил в 1918 году, а в серийное производство оружие вышло в 1921-м. Исходя из опыта Первой мировой войны, Томпсон задумывал свой ПП как армейское оружие, предназначенное для штурма окопов и боёв на ближней дистанции.

Однако главным покупателем Томми-ганов оказалась вовсе не армия. С 1920 года в Америке действовал сухой закон, который обернулся засильем мафии в крупных городах. Гангстеры, промышлявшие нелегальной торговлей алкоголем, нуждались в надёжном средстве устранения соперников. Так пистолет-пулемёт Томпсона стал оружием бандитских разборок. Томми-ган «засветился» на первых полосах газет после так называемой «бойни в День святого Валентина» (14 февраля 1929 года), когда подручные Аль Капоне расправились с конкурентами из банды Багса Морана.

На новейшую американскую разработку обратил внимание советский военный теоретик Владимир Триандафиллов в своей книге «Характер операций современных армий», вышедшей в 1929 году. Отмечая, что в будущей войне цели будут иметь «мимолётный характер», Триандафиллов считал, что пехоте просто не обойтись без «автоматического ружья».

«Техника предложила целый ряд образцов такого ружья, – писал заместитель начальника штаба РККА. – Из них наибольшего внимания заслуживают американские авторужья системы Томпсона обр. 1923 г., имеющие вес 4,5 кг и 6,8 кг, дающие до 50-60 выстрелов в минуту и по своей меткости (на ближайшие дистанции) не уступающие магазинной винтовке».



Триандафиллов несколько ошибался – практическая скорострельность Томми-гана оценивается в 250 выстрелов в минуту. Однако он оказался прав, утверждая, что в следующую мировую войну пехота сменит винтовки на автоматическое оружие. Это предсказание начало сбываться в 1938 году, когда армия США приняла ПП Томпсона на вооружение.

По ряду причин Триандафиллов умолчал об уже имевшемся отечественном опыте применения американских пистолетов-пулемётов. В 1924 году Советский Союз через посредство Мексики закупил крупную партию Томми-ганов. Автоматическим стрелковым оружием были вооружены войска ОГПУ и пограничники. «Ручные пулемёты Томпсона» применялись большевиками во время войны с басмачами в Средней Азии, с его помощью охранялась граница на Памире. А в зоне ответственности Читинского дивизиона войск ОГПУ чекисты, вооружённые автоматами Томпсона, отличились при нападении бандитов на село Буй в 1930 году. Как отмечалось в документах, огонь из этого оружия вызвал замешательство у противника.

Гангстерский автомат для русских солдат

В целях военной пропаганды с Томми-ганом в руках сфотографировался британский премьер Уинстон Черчилль. Ведомство Геббельса тут же поспешило сравнить его с гангстером. Тем более, что и внешний вид Черчилля – в пиджаке и котелке – вполне соответствовал «классическому» образу чикагских бандитов.

По ленд-лизу Америка поставляла пистолеты-пулемёты Томпсона не только в Великобританию, но и в Советский Союз. Уже к концу июня 1942 года СССР получил 75 тысяч образцов этого оружия, а всего до конца войны их было поставлено 118624 шт (по другим данным, 135 тысяч шт.).

В 1942 году «Амторг» издал «Руководство по пистолет-пулемёту Томпсона», составленное инженером-подполковником Александром Парафеевым на основе американских инструкций.

«Стрельба из пистолет-пулемёта зависит от точности наводки и личных качеств стреляющего, особенно при автоматической стрельбе», – отмечалось в руководстве.



Парафеев предостерегал красноармейцев от свободного держания автомата – в этом случае, по его словам, «все попадания уходят вверх».

В армиях западных союзников Томми-ганы полюбились рейнджерам, десантникам, разведчикам. В СССР столь узкой «специализации» у автомата не было.

ПП Томпсона входил в комплект поставки танков и авиации, а также кораблей и катеров. Но часто снабженцы изымали оружие в пользу вспомогательных частей. Есть версия, что Томми-ганы поставлялись партизанам, а часть из них забрал НКВД для охранников ГУЛАГа.

Но «гангстерское оружие» получала и пехота. В период окружения войск Паулюса в Сталинграде пистолетами-пулемётами были вооружены некоторые армейские части, о чём можно судить по фотографиям. Американский автомат использовался в Мурманске и на Карельском фронте. Поисковики также находят образцы этого оружия в бывших местах боёв в Псковской и Калужской областях, под Воронежем, Тулой и Ржевом.

Мнения о результативности Томми-ганов на Восточном фронте противоречивы. Бывший госсекретарь США Эдвард Стеттиниус в книге «Ленд-лиз – оружие победы» утверждал, что красноармейцы «высоко оценили» пистолеты-пулемёты.

«Русские солдаты с их помощью убили несметное число нацистов», – заявлял Стеттиниус.



Использованный Томпсоном кольтовский пистолетный патрон .45 ACP калибра 11,43 мм был более «убойным», чем патрон ППШ-41 (7,62 мм).

«Влепить такую пулю в лоб фашисту – разнесёт его череп на куски!» – отзывался о патронах ПП Томпсона фронтовик Николай Овсянников в книге мемуаров «Анапа в огне».



В батальон Овсянникова партия из 14 Томми-ганов поступила весной 1942 года. Оружие с коротким деревянным ложем показалось бойцам очень удобным и не громоздким по сравнению с карабином. Но вскоре обнаружилась и «ложка дёгтя»:

«Мало патронов в рожке! У наших в магазинах по 72 патрона. Вот это да! А эти что? Нажал на спусковой крючок – и через 2-3 секунды патронов нет! А где их ещё возьмешь? В Америку ехать, что ли?!» – говорили красноармейцы.



В Красной Армии большее распространение получили коробчатые, а не дисковые магазины ПП Топсона. Хотя в них было всего по 20-30 патронов (диски вмещали по 50 и даже 100 патронов), коробчатые магазины проще было носить в подсумках с карманами.

Как писал разведчик Северного флота Павел Колосов, для советских моряков Томми-ганы оказались слишком «непривычны»:

«Разброс большой, дальность стрельбы не очень, да и патроны тяжёлые, много не унесёшь», – рассказывал ветеран.



Плюс ко всему, ПП Томпсона отличала чувствительность к загрязнению. Так что многие из американских автоматов, по-видимому, вернулись на тыловые склады.

Однако Томми-ган повлиял на отечественную оружейную мысль. Конструктор Георгий Шпагин, создавая экспериментальную модель пистолета-пулемёта, получившую название ППШ-2, выбрал для неё эргономичную компоновку, почти один в один повторявшую компоновку ПП Томпсона.