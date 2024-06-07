Необычная экзопланета может изменить представления о будущем Земли

Эта экзопланета должна быть похожа на голую скалу, но выглядит совсем иначе: она меньше, жарче и старше, чем ожидали ученые. За способность выживать при интенсивном излучении своей звезды ее прозвали Фениксом. Открытие переворачивает представления о том, что было до сих пор известно о «горячих нептунах», а также меняет взгляды на возможное будущее Земли. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

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Новая планета вращается вокруг красного гиганта — это следующая стадия эволюции звезд, подобных Солнцу. Феникс находится в шесть раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, и такая близость делает его очень горячим. Экзопланета в шесть раз больше Земли, поэтому ее отнесли к «горячим нептунам» — небесным телам, по массе близким к Нептуну. Высокая температура и мощный поток частиц от звезды должны были лишить ее атмосферы: астрономы не раз наблюдали, как более крупные и молодые планеты теряли газовую оболочку из-за близости к своим звездам. Но Феникс стал исключением.

«Эта планета развивается не так, как мы предполагали. Похоже, у нее гораздо большая и менее плотная атмосфера, чем мы ожидали. Большой вопрос, как она сохранила эту атмосферу, ведь она находится так близко к такой большой звезде-хозяину», — сказал автор исследования, американский астрофизик Сэм Грюнблатт.



Планету обнаружил спутник NASA Transiting Exoplanet Survey (TESS), ее свойства изучали в обсерватории Кека на Гавайях с помощью фотометрии. Этот мир не похож ни на один другой: плотность Феникса в 60 раз меньше, чем у других «горячих нептунов», а атмосфера разрушается очень медленно, и, возможно, сохранится до гибели экзопланеты. Красные гиганты — очень крупные объекты. Их огромные размеры влияют на орбиты планет, которые в итоге закручиваются внутрь по спирали и разрушаются. Такова судьба Феникса примерно через 100 млн лет.

Такой может быть и судьба Земли. Примерно через 5 млрд лет Солнце расширится и поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, даже наш мир. Новое открытие показывает, что сценарии гибели Земли могут быть разными: возможно, ей тоже удастся сохранить атмосферу.