30 000 лет тюрьмы: почему суды дают такие сроки

Наверняка, вы часто видели в новостях, как какому-либо преступнику в США назначают наказание в виде нескольких пожизненных или десятков тысяч лет тюремного заключения. Естественно, отбыть подобный срок он не сможет физически, так как попросту не доживет. Но зачем в таком случае федеральные законы и законы некоторых штатов предусматривают такие меры пресечения? Об этом читайте в нашем материале.

В США, в отличие от России, не устанавливаются предельные сроки лишения свободы для преступников, осужденных по нескольким статьям. Более того, если человек совершил сразу ряд преступлений, наказания за них суммируются. Таким образом, некоторые злоумышленники получают сроки по несколько тысяч лет. Но разве не проще заменить их на смертную казнь?

Оказывается, не проще, ведь во многих штатах США смертная казнь упразднена, но существует минимальный срок, после отбытия которого заключенный может просить об УДО. Благодаря этому правилу особо опасный преступник может выйти на свободу раньше времени. Но вот если по приговору у него установлены сразу несколько пожизненных сроков, даже получив УДО, он сразу же начнет отбывать следующее наказание.

В Оклахоме, к примеру, существует «правило 85%». Согласно ему, прежде чем просить досрочного освобождения, заключенный должен отбыть в тюрьме не менее 85% срока. А если его срок равен нескольким тысячам лет, ни о каком УДО не может быть и речи.

Самые большие сроки в истории

Срок, попавший в Книгу рекордов Гиннеса, получил насильник Чарльз Скотт Робинсон. Коллегия присяжных настояла на том, чтобы окружной судья штата Оклахома назначил преступнику по 5 тысяч лет тюремного заключения за каждый доказанный случай изнасилования ребенка. Таким образом, Робинсон получил 30 тысяч лет тюремного заключения с уточнением, что все сроки должны быть отбыты им последовательно.

В 1996 году в той же Оклахоме был приговорен к 12 750 годам лишения свободы Аллан Уэйн МакЛорин. Мужчину обвиняли в похищении человека, изнасилованиях и разбое. У МакЛорина был подельник — Даррон Андерсон. Еще в 1993 году преступник получил срок 2200 лет. Но Андерсона этот приговор не устроил, и он попросил пересмотра дела.

После повторного изучения эпизодов с участием мужчины, судья приговорил Даррона к 11 тысячам годам лишения свободы. Одно из последующих обращений заключенного привело к тому, что ему «скосили» полтысячелетия.

«Клоун-убийца» Джон Уэйн Гейси входит в список самых безжалостных маньяков в истории. В 70-х мужчина похитил, изнасиловал и убил 33-х молодых парней, за что получил приговор в виде 12 смертных казней и 21 пожизненного срока. В 1994 году состоялось исполнение одного из приговоров — Гейси казнили при помощи инъекции.

Но подобные наказания популярны не только в США. К примеру, в 1989 году в Таиланде мошенницу Чамой Тхипьясо и ее семерых подельников приговорили к 141 078 годам лишения свободы за масштабные махинации при банковских операциях. Этот случай также занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

А вот бывший влиятельный чиновник в администрации Палестинской автономии Абдулла Галеб Аль-Баргути получил 67 пожизненных сроков за организацию многочисленных терактов, направленных против израильтян.