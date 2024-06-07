7 июня: Иван — Медвяные росы, день краудфандинга и безопасности продуктов

7 июня — 159-й день високосного 2024 года. В России отмечают день краудфандинга — добровольных пожертвований, которые помогают реализовать интересные проекты и идеи. В нашей статье рассказываем о других событиях 7 июня 2024 года: какой праздник справляют в России и мире, почему в этот день стоит задуматься о безопасности продуктов и кого поздравить с днем ангела.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов — праздник 7 июня

В конце 2018 года чиновники из ООН придумали еще один праздник, пропагандирующий здоровый образ жизни, внимательное отношение к еде, — Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

У праздника 7 июня сразу несколько важных целей. Он напоминает, что многие люди в мире голодают, питаются некачественной едой и даже заболевают из-за подобного рациона. При этом в 40% случаев заражаются дети. Статистика, которую публикует ООН, гласит: каждый год один из десяти человек умирает от потребления загрязненных продуктов.

Организаторы меняют тему праздника 7 июня. Какой проблеме он посвящен на этот раз? Лекции и другие просветительские мероприятия в 2024 году будут рассказывать о «пищевых инцидентах» — случаях заражения еды. Они могут произойти из-за происшествий, плохого контроля, мошенничества на фабриках или даже стихийных бедствий.

День краудфандинга — праздник 7 июня 2024 года

Сегодня в мире действует много краудфандинговых платформ. Такие сайты позволяют любому желающему собрать деньги на свои проекты и осуществить идеи — от публикации книги до открытия музея. В этом и заключается смысл краудфандинга: получить пожертвования от других людей. Не зря сам термин «краудфандинг» составлен из двух английских слов: crowd, то есть толпа, funding — финансирование.

Праздник 7 июня в России установлен в память об одном из самых известных сайтов по сбору пожертвований в нашей стране. В этот день в 2012 году запущен портал «Планета».

Международные праздники 7 июня 2024 года

Продолжаем рассказывать о праздниках 7 июня 2024 года в разных частях света. Католики отмечают торжество Святейшего Сердца Иисуса. Это переходящий праздник, у него нет постоянной даты. Сердце Иисуса в католичестве почитается как символ любви к людям.

Это не последний праздник 7 июня 2024 года. Какой фестиваль проходит в Германии в эту дату? Рассказываем об еще одном событии с меняющейся датой начала — популярном немецком фестивале имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге. Его организовывают уже больше ста лет, с 1904 года. Это отличное событие для всех любителей классики. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме, в 2024 году это хоровая музыка. Кроме того, на празднике 7 июня отметят два юбилея: 500-летие хоралов Мартина Лютера и 300-летие цикла хоральных кантат Баха.

Рассказываем об оставшихся праздниках 7 июня в других государствах:

День независимости в Норвегии — в 1905 году страна вышла из союза со Швецией;

День Республики в Испании;

День мучеников на Мальте — в память о событиях 1919 года, когда мальтийцы восстали против правивших там британцев;

День флага в Перу.

Народный праздник 7 июня в России: Иван — Медвяные росы

7 июня Русская православная церковь справляет обретение главы Иоанна Предтечи. По легенде, святого казнили по указу иудейской царицы Иродиады. Она же отделила голову Иоанна Предтечи от тела и спрятала ее. Позднее голова несколько раз терялась. 7 июня 2024 года христиане справляют ее третье обретение.

В народе этот день называли Иван — Медвяные росы (другой вариант — Иванов день). Крестьяне молились Иоанну Предтече, просили его, чтобы дети были здоровы, а голова не болела.

Наши предки верили, что в Иванов день листья растений начинают выделять медвяную росу — густую и сладкую жидкость. Она, как гласили поверья, была губительной и для домашних животных, и для посевов.

Приметы на 7 июня: что можно и нельзя делать

7 июня крестьяне работали с самого утра: считалось, что в этот день надо уделить особенно много внимания огороду и скотине. C этим праздником связано несколько запретов. Вот, что нельзя делать 7 июня 2024 года по народным поверьям:

детям запрещено бегать босиком на улице — их погубит медвяная роса;

носить темную одежду — все лето проведешь в грусти;

спорить, сплетничать и ругаться с близкими — к разладу в семье;

смотреть на небо, когда покидаешь дом, — к неудачам;

плевать на землю — она обидится и не даст хороший урожай.

На каждый день календаря у наших предков существовали погодные приметы. Рассказываем, что они сулят 7 июня 2024 года:

по утру на листьях много росы (обычной, не медвяной) — будет хороший урожай;

рябина обильно цветет — жди хороший урожай зерна;

рябина цветет слабо — будет долгая осень.

7 июня в истории

В этой статье мы описали уже не один праздник 7 июня 2024 года. Теперь вспомним исторические события, что пришлись на эту дату:

1099 — крестоносцы взяли Иерусалим;

1498 — Христофор Колумб отправился в свое третье плавание к берегам Нового света;

1654 — во Франции на престол взошел Людовик XIV, который позднее получил прозвище «король-солнце»;

1732 — императрица Анна Иоанновна повелела заложить в Петербурге первый Зимний дворец;

1872 — стартовало строительство первой конки в Москве — транспорта, который предшествовал современным трамваям;

1883 — в Москве освятили храм Христа Спасителя;

1903 — Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри открыли полоний;

1990 — Алексий II избран патриархом Московским и всея Руси.

Алексий II

На свет 7 июня появились

- художник Поль Гоген,

- философ Петр Чаадаев,

- полярный исследователь Кнуд Расмуссен,

- герой Великой Отечественной войны маршал Кирилл Мерецков, - теннисистка Анна Курникова,

- музыканты Игги Азалия, Глюкоzа, Александр Маршал,

- ливийский революционер Муаммар Каддафи,

- актриса Татьяна Друбич,

- писатели Аркадий Арканов, Дарья Донцова.

Именины 7 июня

Заглянем в святцы и перечислим именинников этого летнего дня: