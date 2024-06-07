Почему кошки любят спать на людях

Все знают, что кошки обожают укладываться спать на человеке. При этом выбирают для этого не самые удобные для нас места. Почему так происходит, спорят очень давно. Существует множество разных версий, от простых народных до сложных эзотерических. Но всевозможные ауры и чакры тут ни причем. У домашних любимцев есть 5 важных поводов спать так, а не иначе.

Кошки любят тепло

Известно, что кошки любят тепло. А человек гораздо лучше чугунной батареи. Ведь он не только теплый, но вдобавок еще и мягкий. Кошки и на самом деле чувствуют больное место и укладываются на нем. И дело тут не в ауре, а в том, что к воспаленному участку усиливается прилив крови и оно становится теплее остальных частей тела.

Уважение к хозяину

Для кошек хозяин — главный в их жизни кот. Разумеется, лучшее место всегда поближе к тому, кто находится в иерархии выше. Это правило работает как в природе, так и дома. Кошка стремится спать рядом с вожаком, а желательно — прямо на нем. Ну, а если он еще ее и не прогоняет, то это воспринимается как серьезный знак расположения.

Человек — собственность кота

Но не слишком зазнавайтесь, прочитав второй пункт. Кошки также воспринимают живущего с ними человека как собственность. Именно поэтому они топчутся по телу. Это не массаж, как можно подумать. Они просто помечают хозяев секретом из потовых желез на лапках, закрепляя право собственности. Другие животные должны знать, что этот человек занят и следует идти искать другого.

Нехватка внимания

Кошки выглядят очень независимо, но на самом деле им тоже требуется внимание человека. Если хозяин целыми днями на работе, то животное будет стараться восполнить нехватку общения в моменты отдыха или даже ночного сна. Поэтому наберитесь терпения и не прогоняйте хвостатого дружка, ведь он так по вам скучает!

Безопасное место

В глазах кошки хозяин — это большой и сильный вожак, способный защитить от многих опасностей. Где еще можно чувствовать себя безопасно и уютно, кроме как на голове своего человека? Впрочем, есть мнение, что все наоборот — кошки защищают своего владельца во время сна. Возможно, оба мнения справедливы и это просто симбиоз полезных друг другу партнеров.

Напоследок стоит сказать, что если поведение кошки причиняет дискомфорт и мешает отдыхать, дайте ей хорошую замену своего тела. Для этого можно использовать грелку, обеспечивающую теплом, и старую футболку, пахнущую человеком. Спорить с котом и тем более его наказывать бесполезно. Вероятнее всего, виноваты вы сами, так как брали питомца в постель, пока он был малышом, и приучили его спать рядом с человеком.