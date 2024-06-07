Может ли вспышка на солнце убить человека

Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения кинетической, световой и тепловой энергий в атмосфере этой звезды. Образовавшийся плазменный «жгут» уходит в межпланетное пространство со скоростью до 1000 км/с и вскоре потоки электронов, протонов и других, в том числе радиоактивных, частиц достигают Земли. Последствия такого солнечного «удара» на Земле всегда регистрируются, а способны ли они уничтожить человека?

Может убить в космосе

Солнце удалено от Земли приблизительно на 150 миллионов километров и поэтому взрывная энергия светила достигает нашей планеты постепенно. В течение 8-10 минут после вспышки на Солнце долетает его световое излучение, еще приблизительно через 40 мин атмосферу Земли начинают «бомбардировать» мощно заряженные частицы и только приблизительно через 3 дня доходят облака плазмы, которые сталкиваясь с нашей планетой, вызывают магнитные бури.

Сотрудники лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института им. П. Н. Лебедева, объясняют, что именно магнитная буря способна вызывать негативные последствия, но поскольку она приходит последней, ее появление и силу можно предсказать. В основном серьезные последствия магнитных бурь регистрируются в космосе и пока они достаточно слабые. Между тем их тяжелые ионы, попадая в современные микросхемы космической электроники, моментально выводят ее из строя. И, если такие ионы потоками пройдут через спутник, вероятность, что он уцелеет — минимальная. В такой ситуации космонавт, находящийся на орбите, однозначно погибнет.

Подобный случай едва не произошел в 1968 году. Тогда по прогнозам советских ученых ожидалась солнечная волна мощностью в 3 балла, а это довольно много. Руководители полетов приняли решение немедленно возвращать с орбиты космический корабль «Союз-3» с Георгием Береговым, а через 3 часа ученые всего мира наблюдали мощный солнечный взрыв, который уничтожил бы и ракету в космосе, и человека в ней.

Может спровоцировать проблемы с сердцем

Во время больших магнитных бурь на Земле в 2 раза увеличивается количество инфарктов и инсультов. Об этом заявляют специалисты Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова. Развитие острых состояний сердечно-сосудистой недостаточности у человека связано с тем, что организме циркулирует около 5 литров крови и во время магнитной бури скорость оседания эритроцитов в ней мгновенно меняется.

Поэтому врачи-кардиологи Центра им. Н. В. Пушкова разработали перечень рекомендаций для лиц, перенесших инфаркт миокарда или страдающих артериальной гипертензией по приему различных медикаментов, в зависимости от уровня возможной геомагнитной активности. И несмотря на то, что сильные магнитные бури на Земле регистрировались не раз, пациенты, в том числе те, у которых установлен кардиостимулятор, в такой момент избегали возможных проблем.

Во многом это связано с тем, что люди, которым уже диагностированы какие-либо сердечно-сосудистые заболевания, постоянно принимают назначенные препараты. Однако мужчины и женщины, которые еще не наблюдались у врачей, но обнаружили у себя проблемы кардиологического характера, в момент солнечной вспышки рискуют и своим здоровьем и жизнью.

Способно погубить всех

Во время вспышки на Солнце у чувствительных людей меняется эмоциональное состояние и часто возникает депрессия. Ученые из Токийского университета проанализировали статистику самоубийств с 1999 по конец 2008 года и обнаружили четкую взаимосвязь между магнитными бурями и суицидом среди мужчин. На сегодняшний день японские ученые предполагают, что вспышки на Солнце способны повлиять на массовое развитие депрессии у людей, перенесших тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, и испытывающих постковидный синдром. Поэтому оповещения о приближающейся магнитной бури и ранее и сейчас очень важны.

Солнечные извержения ничто по сравнению с взрывами, которые наблюдаются на других светилах и называются они «супервспышками». Сотрудники отдела физики Солнца Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга рассказывают, что если бы те гигантские объемы огненной плазмы, которые регистрируются на планетах в далеком космосе, достигли Земли, они вызвали бы на ней страшные последствия.

При этом Солнце, тоже теоретически способно на подобное, но пока ученые гигантские извержения на нем не предсказывают. Однако астрономы отечественного государственного института, работающие с археологами, утверждают, что в 775 году нашей эры Солнце уже производило маленькую «супервспышку», из-за которой человечество на планете чуть не погибло. И если в современном мире наше светило осуществит солнечное извержение аналогичного характера, то все имеющееся электронное оборудование на Земле будет разрушено без возможности восстановления.

Но человечество рискует не только вернуться в «Каменный век», оно может исчезнуть практически полностью. После столь тяжелой «бомбардировки» мощно заряженными частицами атмосфера планеты пострадает настолько, что будет не способна сдерживать космическую радиацию, и последняя уничтожит все живое, находящееся на поверхности земли.