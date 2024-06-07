Знак качества: самые громкие победы советского футбола

Во времена СССР футбол был самой популярной и массовой спортивной игрой. Знатоки утверждают, что советский футбол был более динамичным, зрелищным и тактически разнообразным, чем современный российский. MIR24.TV предлагает вспомнить громкие победы и полные стадионы той эпохи.

СССР – Бразилия 2:1 (1 октября 1988 года)

Победу советских футболистов на Олимпиаде-1988 в Сеуле (Корея) запомнили, наверное, все фанаты футбола. Тем более, что с тех пор наша сборная не выступала на Олимпиадах никогда. Советские футболисты блестяще добрались до финала, где их ждали бразильцы, которые считались явными фаворитами. В составе команды соперников выступали такие прославленные футболисты, как Ромарио, Бебето и Таффарел. По нашу сторону были Харин, Добровольский и Михайличенко.

Бразильцы забили первыми – гол был от Ромарио. Но Добровольский сравнял счет с пенальти. А то, что случилось в дополнительное время, до сих пор помнят многие. Те, кто смотрел этот матч по телевизору, услышали, как футбольный комментатор Владимир Маслаченко закричал: «Савичев, ну забей, я тебя умоляю!». И Юрий Савичев словно услышал его через многие тысячи километров и забил этот решающий гол – самый лучший в своей карьере. Трибуны неистовствовали! Это была поистине знаковая победа сборной СССР.

© Игорь Уткин /ТАСС

СССР – Италия 2:0 (22 июня 1988 года)

Шел полуфинал чемпионата Европы, играли в городе Штутгарте (Германия). У соперников-итальянцев в команде было полно звезд. А тон всех зарубежных газет был почти единодушен: победит сборная Италии. И хотя футбольные прогнозы всегда зыбки, на этот раз они совпадали почти у всех.

Дождь начался еще во время разминки, Поэтому соперники вышла на уже мокрое поле. Советская команда с первых минут без волокиты, без лишних перепасов, уверенной и острой игрой дала понять соперникам, что настроена решительно. Конечно, и итальянцы уступать без жесткого физического противодействия не собирались.

Но ни мокрый мяч, ни скользкое поле не помешали игрокам сборной СССР перехватить инициативу. Перелом игры наступил в середине второго тайма, когда Литовченко и Протасов в течении двух минут забили по голу. Показал все свое мастерство и вратарь Дасаев, отражая мяч, посланный великолепным Джузеппе Джаннини в верхний угол ворот.



© Игорь Уткин /ТАСС

Несмотря на яростные попытки итальянцев отыграться, у них ничего не получилось. Сборная СССР вплоть до финального свистка играла мощно, с выдумкой, показывая высокий уровень футбольного мастерства. Эта победа открыла нашей сборной путь в финал чемпионата Европы.

СССР – Венгрия 6:0 (2 июня 1986 года)

Первый матч на XIII чемпионате Мира, который прошел в мексиканском городе Ирапуато, стал настоящей сенсацией. А для сборной СССР он до сих пор является знаковым, поскольку это самая крупная победа отечественной сборной по футболу за всю историю участия в чемпионатах мира.

Венгры привезли в Мексику очень сильную команду, которая за два месяца до этого победила Бразилию со счетом 3:0. Ожидалось, что поездка в Мексику станет звездным часом для их сборной.



Однако уже к четвертой минуте матча наши игроки Яковенко и Алейников забили по голу, а в середине первого тайма Беланов реализовал пенальти. Во второй половине игры Яремчук и вышедший на замену Родионов добили соперника, а еще один гол венгры забили себе сами. Этот унизительный разгром сборная Венгрии запомнила надолго.

© Михаил Черничкин /ТАСС

СССР – Франция 2:0 (11 октября 1986 года)

На чемпионат Европы-88 наша команда пробилась, выиграв в отборочном турнире. Решающим был матч со сборной Франции, который прошел на поле соперников, в Париже. французской командой, которая прямо перед этим завоевала бронзу на мировом первенстве.

В первом тайме шла напряженная равная игра двух сильных команд. В первые 15 минут матча на удар Папена, который парировал Дасаев, ответил Чивадзе: он с такой силой послал мяч метров с тридцати в ворота, что сначала попал в штангу, потом мяч отлетел в спину французского игрока, снова попал в ту же штангу и вылетел далеко в поле. Французы ответили опасной атакой, но не добились успеха.

После первого тайма, в котором ни одна сторона так и не смогла забить гол, во втором наша команда взвинтила темп. Дасаев уверенно завладел мячом и развил атаку. Затем последовала сложная комбинация наших футболистов, которую завершил Беланов. Удар, и мяч в сетке!

Второй гол забил Василий Рац, который на всех парах залетел в штрафную площадку хозяев поля. Удар. да такой, что Беланов, находившийся на траектории полета мяча, едва успел вовремя подпрыгнуть, и гол! Благодаря этой победе, сборная СССР завершила отборочный турнир на первой строчке и оставила французов без европейского чемпионата.



СССР – Португалия 5:0 (27 апреля 1983 года)

Такого притока зрителей, какой был на матче СССР – Португалия, стадион «Лужники» не видел со времен московской Олимпиады. Шел отборочный матч чемпионата Европы. Португальская сборная в те годы еще не была столь грозной силой, какой стала потом, но все равно имела высокий международный рейтинг.

© Валерий Зуфаров, Игорь Уткин / ТАСС

Первые минуты матча прошли под знаком то и дело вспыхивавших жестких единоборств. Шла борьба за инициативу, и обе команды не хотели ее уступать. Наши игроки затевали одну комбинацию за другой. Атаки советской сборной развивались гармонично, шли друг за другом и завершались красивыми концовками. Гол не заставил себя ждать. Блохин сделал превосходную передачу верхом, в зону опускавшегося мяча подоспел Черенков и, находясь под острым углом к воротам, мягким точным ударом послал его в цель.

После такого начала у наших игроков начало получаться буквально все. Советская сборная продолжала атакующую игру, и скоро еще по голу забили Родионов, Демьяненко и Ларионов. Освободившись от последних сомнений насчет исхода поединка, наши футболисты играли непринужденно и с выдумкой.



В конце матча свое мастерство показал и вратарь советской сборной. В течение приблизительно трех минут Дасаев несколько раз эффектно вступал в игру, отражая опасные удары головой, наносимые португальцами с близкого расстояния. И в самом конце встречи Ларионов припечатал противников неотразимым последним голом. Наша сборная в той игре просто смяла соперника, выиграв со счетом 5:0.