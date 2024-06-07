Как 17-летняя теннисистка стала первой россиянкой, которая выиграла Уимблдон

17-летняя Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции спустя ровно 20 лет после первой российской победы на турнирах «Большого шлема». В 2004 году Анастасия Мыскина выиграла «Ролан Гаррос», а спустя несколько месяцев Мария Шарапова в возрасте 17 лет сенсационно взяла Уимблдон. Вспоминаем триумф Шараповой.

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В начале лета 2004-го Анастасия Мыскина и Елена Дементьева разыграли между собой финал «Ролан Гаррос», чем сильно расстроили Шарапову. 17-летняя россиянка хотела стать первой победительницей турниров «Большого шлема» из России, но чуть-чуть не успела.

«Мне не нравилось, как это звучало и как заставляло меня себя чувствовать. Я хотела, чтобы это была я», — писала Мария в своей книге.



На турнир она была посеяна под 13-м номером — выше неё были четыре американки, пять спортсменок из России, одна француженка, японка и теннисистка из Аргентины. Как признавалась Шарапова, в один из первых дней по дороге на корт она наступила на что-то мягкое.

«Подошвы моих кроссовок были измазаны ужаснейшей собачьей грязью, которую мне только доводилось видеть», — вспоминала Мария.



Но пожилой мужчина быстро её успокоил и намекнул на победу на Уимблдоне.

«Это не собачья. Я хорошенько рассмотрел. Это лисья кучка. Это очень здорово! Это означает, что вам очень повезёт. Может быть, это даже значит, что вы выиграете турнир», — сказал мужчина.



Спортсмены — люди суеверные, поэтому если что-то получается, многие стараются ничего не менять. Мария этих правил придерживалась и ежедневно ходила в один и тот же ресторан, где заказывала одни и те же блюда.

Перед первым матчем к теннисистке обратилась прославленная Линдсей Дэвенпорт и спросила, почему та сидит в общей раздевалке, а не в отдельной для топ-16 посева. Мария не знала о такой возможности — быстро собрала вещи, оставила подругу, Марию Кириленко, и пошла. В первом круге россиянка одержала убедительную победу, но самым важным для неё был эпизод после матча, в котором она встретила испанца Хуан-Карлоса Ферреро в зоне для игроков. Один из любимых игроков Шараповой предсказал ей победу в турнире и попросил не подводить его, чтобы он не выглядел дураком в глазах журналистов. Пожалуй, это была лучшая мотивация.

Во втором матче она с «баранкой» переиграла местную теннисистку Энн Кеотавонг, а в третьем круге вновь столкнулась с мотивацией. Тогда россиянка встречалась с Даниэлой Гантуховой, у которой, как оказалось, такое же платье. Марию это сильно разозлило и только добавило мотивации.

«Раздражение, которое я почувствовала в тот момент, добавило моей игре необходимого перца».



В итоге Шарапова уверенно выиграла, а этот случай так и остался единственным подобным в её карьере. Позднее теннисистка заключила контракт, в котором был пункт об эксклюзивной форме, в которой она играла.

В четвёртом раунде Шараповой противостояла известная американка Фрейзер, но и её всухую переиграла Мария. В четвертьфинале россиянка встретилась с 11-й сеяной японкой Аи Сугиямой и уступила в первом сете со счётом 7:5, но затем взяла реванш с тем же счётом, после чего разгромила соперницу в решающей партии, отдав ей всего один гейм.

В полуфинале Марии противостояла та самая Дэнвенпорт, которая помогла разобраться с раздевалками. Первый сет остался за американкой, но Шарапову спасли дождь и подсказ от тренера. В паузу она начала думать о вылете с турнира, но ей вовремя подсказали просто отбивать мячи в корт — соперница будет ошибаться. Так и произошло — Шарапова сделала камбэк и в решающем сете уничтожила соперницу 6:1.

В финале россиянка встречалась с Сереной Уильямс, которая шла за третьим Уимблдоном подряд. Перед решающим матчем Мария проснулась с больным горлом, но никому об этом не сказала и отправилась играть. В первом же сете Шарапова практически нокаутировала Уильямс, отдав ей всего один гейм в сете, а во второй партии уверенно довела игру до победы. 6:1, 6:4 — 17-летняя Шарапова стала первой россиянкой, которая выиграла Уимблдон.

Уже в раздевалке, когда Мария переодевалась, она услышала, как за стеной рыдала Уильямс.