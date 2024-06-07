Женщины ни при чем: кого на Руси называли подкаблучником

В прошлом слово подкаблучник имело совершенно иной смысл. Оно не означало мужчину, которым помыкает жена, а относилось к профессиональной терминологии тренеров охотничьих соколок. Со временем слово утратило свой изначальный смысл, но по исторической иронии также обозначает неволю.

Царские забавы

На Руси охота с соколами пользовалась популярностью еще со времен князя Вещего Олега, который организовал в Киеве первый соколиный двор. В княжеские и царские времена охота с ловчими птицами стала любимой забавой высшего сословия. Особенно ценились кречеты, которые больше и сильней остальных птиц из семейства соколиных. Живут они в северных областях России — на Белом море, заполярных районах Сибири и Кольского полуострова.

Самым большим фанатом охоты был царь Алексей Михайлович Романов. Когда его любимый сокол по имени «Ширяй» разбился во время неудачного захода на добычу, то монарх в память о нем повелел назвать эту местность именем птицы. Сейчас это Большая и Малая Ширяевские улицы Москвы. Современный московский район Сокольники называется так, потому что в прошлом он был охотничьим угодьем.

Ловцы соколов

Кречеты и соколы в неволе не размножаются, поэтому их похищали из гнезд и с малого возраста обучали приемам охоты. Занимались поставкой птиц, специально созданное сословие крепостных крестьян, которых называли «сокольими помытчиками». В прошлом слово «помыкать» означало — дрессировку и содержание в неволе.

Этим людям запрещалось иметь наделы земли, и жили они исключительно ловлей соколов вдоль течения Двины, в Сибири и на Кольском полуострове. Ежегодно им полагалось сдавать по 100 птиц. Делалось это, чтобы они не могли подрабатывать и продавать пернатых охотников иноземным купцам.

Из клобука в каблук

Когда соколов привозили в Москву, их размещали в специальные башни — кречатни, где начиналось обучение. В первую очередь свободную птицу приучали к подчинению. Соколу одевали на голову специальный колпачок-клобук, закрывающий глаза. Находясь в полной темноте, сокол привыкал к человеческой руке и переставал бояться прикосновений охотника. «Подклобучником» называли птицу, приученную к подчинению.

Позже слово «клобук» вышло из повседневной речи. Забылась и охота с соколами. А вот термин «подклоблучник» остался, но сросся с созвучным «каблуком». Изначальный его смысл также остался в прошлом, но люди запомнили, что он связан с подчинением и потерей свободы. Спустя столетия подкаблучниками стали называть мужей без собственного мнения и которые находятся в полной зависимости от своих жен. Они как охотничьи птицы сидят на руке своих женщин и действуют только когда «жена-охотник» решит снять с его головы колпачок.