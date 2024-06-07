«Запрограммирован на нищету»: как работают коды бедности

Вряд ли кто-то готов принять тот факт, что он и его семья можно сказать, запрограммированы на нищету. Ученые всего мира пытаются разобраться в причинах, почему люди при одинаковых возможностях на старте своей самостоятельной жизни в итоге оказываются в разных социальных и финансовых группах. Действительно ли существует код бедности и в чем причина того, что большинство россиян не способно стать богатыми?

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Подсознательный страх нового

В России очень часто, особенно из уст старшего поколения, можно услышать поговорки: «деньги – к деньгам», «не жили богато – нечего начинать». Таким образом психологически программируется и оправдывается собственная неуспешность. Так считает английский психотерапевт Анна Стори и об этом она опубликовала серию статей в «British Journal of Psychiatry». Она рассказала, что независимо от национальности и воспитания, у каждого человека имеется внутренний критик, который подсознательно отговаривает его от всего сложного и особенно неизвестного.

Отказ от новой работы, поскольку сейчас не понимаешь, как ее делать, нерешительность в желании отправиться в путешествие в далекую страну, потому что никогда в ней не был, может не хватить денег, а еще не знаешь иностранного языка; страх заговорить с умным и интересным человеком, ведь он может счесть тебя недалеким и недостойным – все это так называемая защита от проблем, которая формируется у всех с рождения.

Во взрослом возрасте подобные установки сохраняются и продолжают «тормозить» ментальное развитие индивида. А ведь именно это способствует тому, чтобы человек ставил перед собой и реализовывал высокие и достойные цели и задачи.

Британский психолог считает, что подсознательный отказ от нового и сложного — не физиологическая патология, а определенное умонастроение, поскольку жизнь человека всегда зависит от его мышления, привычек и намерений, а не от удачи, благоприятных обстоятельств и прочих внешних факторов. Необходимо браться за все, что только возможно – новую работу, людей, путешествия и стараться осуществить предложенное, пусть порой и на пределе своих возможностей – только так можно подниматься «вверх», преодолевая каждую ступеньку.

Осознанный страх бедности

Однако не все разделяют подобное мнение психолога, и многие специалисты утверждают, что «код» или «ген» нищеты действительно существует. И это — не следствие ментальных установок человека, а его конфигурация на гормональном уровне. Даже понимая, что все новое несет благо и успешно осваивая позитивные изменения, происходящие в жизни, в том числе достигая правильного экономического мышления, а порой и умения работать с финансовыми инструментами, деньги у людей не текут рекой и их добывание превращается в пытку.

Бедность далеко не всегда обусловлена страхом и финансовыми ошибками, часто она превращается в замкнутый круг, из которого невозможно выбраться даже при большом желании и умении зарабатывать. Так заявляет известный финансист и член американского Совета по международным отношениям Кристиан Харли Купер. Опубликовав свою биографию, миллиардер признался, что живет в постоянном стрессе — из-за страха все потерять.

Будучи одним из самых известных и уважаемых финансовых аналитиков США, чьи экономические прогнозы регулярно публикуют такие солидные издания, как «The Wall Street Journal», «Financial Times» и «Bloomberg News», господин Купер заявил, что постоянно ощущает ужас бедности. Миллиардер, испытавший в детстве и юности голод и нужду, сегодня неспособен насладиться своим богатством. Он все также экономит, отказывает себе в покупке дорогостоящих, качественных вещей и не решился завести детей, поскольку боится, что не сможет обеспечить им нормальную жизнь.

Гормональное влияние нищеты

Постоянное сильное влияние кортизола – гормона стресса на организм и прежде всего на кору головного мозга, имеет свои негативные последствия. И чем дольше человек живет в форме тревожности, депрессии, агрессии, гиперактивности, а также низкой стрессоустойчивости, тем сильнее проявляются у него проблемы со здоровьем и снижается финансовая состоятельность.

У детей, воспитанных в бедных семьях, из-за постоянного напряжения, связанного с нехваткой средств у родителей, меняется секреция гормонов, и прежде всего кортизола. Последствия могут проявляться как в младенчестве, так и сохраниться навсегда, причем опять же негативно влияют на дальнейшую экономическую жизнь во взрослом возрасте.

Каким образом все это происходит в 2015 году научно объяснила американский нейробиолог, педиатр и профессор Колумбийского университета, Кимберли Ноубл. Она опубликовала исследование, в котором проанализировала данные функционирования головного мозга, полученные при помощи сканирования магнитно-резонансным томографом, у более чем 1000 детей.

Она обнаружила, что у тех из них, кто живет в бедности, площадь коры головного мозга в среднем на 6% меньше, чем у отпрысков из состоятельных семей. Причем, дефицит части мозга оказался там, где нейроструктуры ответственны за большую часть когнитивной работы. Проведенные образовательные тесты только подтвердили теорию доктора Кимберли Ноубл.

Оказалось, что участники эксперимента из бедных семей хуже читают, концентрируются, запоминают, считают и имеют меньший словарный запас. В среднем результаты когнитивных тестов ребенка из нуждающейся семьи оказались на 60% ниже, чем из богатой и все это – последствия негативного влияния гормонов; адреналина и прежде всего кортизола, из-за которого и взрослые начинают гораздо хуже мыслить и совершают ошибки, особенно финансового порядка.

Замкнутый круг

Экономические трудности повышают у людей риск принятия крайне нерациональных решений. Ученые из Гарвардского университета провели серию экспериментов и выяснили, что хронический стресс делает внимание человека «туннельным». Имея ограниченные средства и решая даже простые финансовые задачи, индивид оказывается сфокусирован на одной проблеме и упускает из виду другие важные детали. В результате для достижения поставленной цели он часто неправильно использует имеющиеся ресурсы или даже, образно говоря, совершает «овердрафт», из-за чего создает себе новую проблему. Даже экономически способный человек, но не имеющий дополнительных финансовых инструментов, а проще говоря – средств, пытаясь стать состоятельным, часто сам себя загоняет в нищету.

Учитывая, что дети, выросшие в бедной семье, даже будучи генетически способными к обучению, подвергаются негативному влиянию кортизола, и в итоге им хуже дается учеба. При этом нехватка средств у родителей зачастую становится основной причиной отсутствия хорошего образования у детей, и соответственно в дальнейшем, потенциально они оказываются не столь востребованными кадрами на рынке труда. Таким образом, возникает замкнутый круг, в котором у людей, выросших в бедных семьях, фактически программируется дальнейшая жизнь в нужде и впоследствии нищета «гормонально» передается по наследству.