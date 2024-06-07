«Восстание чапаевцев»: почему после гибели своего комдива солдаты подняли бунт

В знаменитом романе Фурманова Василий Чапаев показан красным героем, который пусть и не отличал «большевиков» от «коммунистов», зато безоговорочно поддерживал Ленина и созданный им Третий интернационал. Однако после гибели Чапаева бывшие красноармейцы его дивизии приняли участие в антибольшевистском восстании, которое, по иронии судьбы, возглавил один из ближайших соратников покойного начдива.

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Судьба «чапаевской дивизии»

Василий Чапаев возглавлял 25-я стрелковую дивизию с марта 1919 года. После атаки белоказаков на Лбищенск 5 сентября, во время которой красный военачальник погиб, разрозненные части 25-й дивизии смогли пробиться на север, к Уральску. Уже 10 сентября командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе присвоил 25-й дивизии имя Василия Чапаева (официально стало употребляться с 8 октября). Однако саму дивизию подвергли переформированию. Часть её бойцов передали в 22-ю дивизию, которой командовал Александр Сапожков, близкий друг Чапаева.

Бунт начдива Сапожкова

Сапожков родился в зажиточной крестьянской семье Новоузенского уезда Самарской губернии. Во время Первой мировой войны он примкнул к эсерам, а вернувшись с фронта, возглавил левоэсеровскую организацию в родном уезде. С началом Гражданской войны Сапожков занял сторону Красной армии. В феврале 1919 года его назначили командиром 22-й дивизии.

Несмотря на борьбу на стороне красных, Сапожков не мог до конца согласиться с большевистскими порядками. Его идеалом была не централизованная диктатура пролетариата, а локальная крестьянская автономия. В политической «инаковости» Сапожкова исследователи видят одну из причин, почему его дивизия была снята с Южного фронта. Командира отправили в Пугачёвский уезд Самарской губернии, где в своё время создавалась 25-я Чапаевская дивизия. Сапожков должен был сформировать из числа пойманных дезертиров новую 9-ю кавалерийскую дивизию. Предполагалось, что в неё войдёт и 7-й конный полк – в основном бывшие «чапаевцы» родом из Новоузенского уезда.

Однако Сапожков вступил в открытый конфликт с властью, потребовав прекратить разорительную для крестьян продразвёрстку. Командование обеспокоилось антибольшевистской пропагандой военачальника. Сначала формируемую им дивизию перевели в Бузулук, а затем командующий Заволжским военным округом Константин Авксентьевский отстранил Сапожкова от должности начдива. Однако соратник Чапаева не подчинился. Опираясь на лично преданных ему людей, Сапожков 13 июля 1920 года поднял мятеж в Бузулуке. Свои части он переименовал в «Первую армию Правды».

Как объяснял Сапожков, взяться за оружие его заставила «неправильная политика центра», в которой он видел «проявление идей белогвардейщины» и засилье контрреволюционных «спецов».

Советская историография традиционно утверждала, что Сапожков опирался на кулаков и «колеблющихся» середняков. Сам он заявлял, что действует «в интересах бедного населения республики». Политическая программа восстания предполагала освобождение всех заключённых, кроме белогвардейцев-монархистов, то есть полную реабилитацию эсеров и меньшевиков. Сапожков критиковал власти за расправу над революционерами.

«Если бы Чапаев не был убит, его бы, конечно, расстреляли, как, несомненно, расстреляют Буденного, когда будут в состоянии без него обойтись», – утверждал начдив.



Сапожков неслучайно вспомнил Чапаева – обоих командиров часто сравнивали за сходство взглядов и темпераментов.

Разгром восстания

Первоначально в распоряжении Сапожкова было 600 сабель, столько же штыков и четыре орудия. Кроме бывших чапаевцев, в «Первую армию правды» вошёл 49-й полк, состоявший из уральских казаков.

Вслед за Бузулуком сапожковцы захватили станцию Погромную, где обезоружили два эшелона красноармейцев, готовившихся к отправке на польский фронт. После этого части сапожковцев двинулись в сторону Бугуруслана и Оренбурга. К повстанцам присоединялись дезертиры и всевозможные «зелёные», представители стихийного крестьянского анархизма. Численность «армии» Сапожкова выросла до 2700 человек.

В захваченных деревнях Сапожков раздавал крестьянам огосударствленное имущество, в том числе и реквизированное зерно. Начдив объявил свободу торговли и взял на вооружение эсеровский лозунг «Советы без коммунистов!» (под «коммунистами», однако, подразумевались не вожди большевиков, а местные «присосавшиеся буржуазные элементы»). 15 июля Реввоенсовет «Первой армии Правды» принял «Декларацию прав гражданина Р.С.Ф.С.Р.» Одновременно с этим, по сообщениям советских источников, сапожковцы пьянствовали и не брезговали мародёрством.

Сапожков планировал поднять на бунт и крестьян Пугачёвского уезда. Туда он отправил комбрига Ивана Плясункова вместе с тридцатью другими бывшими подчинёнными Чапаева. Стоит отметить, что до ноября 1918 года уезд назывался Николаевским, но по инициативе Василия Чапаева был переименован в честь предводителя крестьянской войны XVIII века.

«Интересно, что чапаевское название уезда вполне восприняли антибольшевистские повстанцы», – отмечает доктор исторических наук Антон Посадский.



Между тем, Ленин и Троцкий потребовали в кратчайшие сроки разгромить бунтовщиков. Уже 16 июля отряд Келлера выбил сапожниковцев со станции Погромной. В тот же день 489-й батальон ВОХР освободил Бузулук. 18 июля в плен к лояльным красноармейцам попал Плясунков.

«Первая армия Правды» выдвинулась на юго-запад – к Новоузенску и Уральску. Но попытка захватить Новоузенск силами 7-го полка провалилась. Армия Сапожкова рассеялась на небольшие банды, которые в целях пропитания стали грабить коммуны, совхозы и кооперативы. В итоге в конце сентября Сапожков был настигнут под Царицыным. Он погиб в перестрелке в окрестностях аула Койм.

Примечательно, что чапаевского комбрига Плясункова красные освободили, сочтя его невольным «заложником» Сапожкова. В 1921 году близ Ртищево Плясунков был окружён повстанцами и покончил с собой, не желая попасть в плен.