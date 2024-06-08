Зарубил любимую, расстрелял соперника: самые громкие преступления ревнивцев

Накануне в Москве мужчина в черной маске застрелил из автомата безоружного человека на глазах у очевидцев. 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали охотничьим ножом в Лобне. Ранее в Балашихе 11-классник напал с мачете на бывшую девушку и ее нового ухажера. Это далеко не единственные примеры жестоких расправ на почве ревности и неразделенной любви. О наиболее громких из них — в материале NEWS.ru.

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Сделал контрольный выстрел в голову скейтбордисту

Накануне, утром 6 июня СМИ сообщили о стрельбе в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Очевидцы засняли на видео, как мужчина вел огонь из автомата по жителю столицы, который пытался убежать от него. Нападавший ранил свою жертву, затем подбежал к нему и сделал контрольный выстрел в голову.

ЧП произошло около 10:30 на улице Алексея Свиридова. Убитым оказался 34-летний Константин Балишанский — сын главы компании Mediasystem Group. Мужчина работал системным администратором в фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи (по другой версии, он работал в компании отца).

Балишанский-младший был известен среди столичных скейтеров как Костя Switch. Он получил это прозвище за то, что мог выполнять трюки в нетипичной для себя стойке (с неведущей ноги). В свое время Балишанский выступал за команду Nike SB Россия.

Сразу после нападения на западе Москвы был объявлен план «Перехват». Подозреваемого задержали в районе Аминьевского шоссе в трех километрах от места происшествия. Между ним и полицейскими произошла перестрелка, в ходе которой злоумышленник был ранен в голову, ноги и таз.

Сначала СМИ писали о том, что убийство мужчины могло быть заказным. Компания его отца работала на многих крупных деловых выставках. Она занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами. Например, в 2019 году Mediasystem Group оснащала стенд «Газпром нефти» на Петербургском международном экономическом форуме. В столичном СК заявили, что версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Однако позже в СМИ появилась версия о том, что убийство было совершено на почве ревности. Как писал Telegram-канал Mash, предполагаемым нападавшим оказался 35-летний Андрей Демин, который ранее работал фотографом в скейтерском онлайн-магазине. По сообщению СМИ, в прошлом он также был журналистом и освещал экстремальные виды спорта. В 2018 году мужчину задерживали за незаконный оборот наркотиков.

Демин и Балишанский были знакомы. По информации СМИ, последний увел девушку у первого, что могло стать мотивом для убийства. В прокуратуре назвали приоритетной версией «личный конфликт, возникший на почве ревности». Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Тренер по мотокроссу влюбился в чужую жену и убил ее супруга

7 июня произошло очередное убийство, которое, предположительно, также было совершено на почве ревности. Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали в Лобне. Мужчина подкараулил общественника в подъезде, когда он возвращался домой из магазина.

«Зов народа» позиционирует себя как патриотическое движение, которое действует в интересах сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей. Его представители подавали множество жалоб на отечественных звезд, которые, по мнению общественников, занимают антироссийскую или аморальную позицию. В их числе, например, была телеведущая Анастасия Ивлеева.

По одной из версий, мотивом для убийства стала профессиональная деятельность Еговцева. По другой — нападавший был влюблен в жену общественника и расправился с ним на почве ревности.

Зампред «Зова народа» пытался дать отпор нападавшему. В ходе драки общественник ранил его в предплечье, но получил по меньшей мере восемь ударов ножом. Предполагаемый убийца был задержан днем 7 июня, его госпитализировали.

По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемым в нападении на общественника является 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он якобы был давно знаком с женой Еговцева. В последние месяцы мужчина преследовал ее и угрожал зампреду «Зова народа», отмечал канал. Как утверждает жена погибшего, она вместе с мужем несколько раз писала заявление в полицию на Матвеева.

По информации Telegram-канала Mash, после убийства Еговцева преступник нарисовал его кровью сердечко в подъезде.

Школьник «покрошил» мачете бывшую возлюбленную и ее бойфренда

Ранее в Балашихе полиция задержала 17-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на двойное убийство. По версии московского Следкома, 2 июня одиннадцатиклассник набросился с мачете на 18-летнюю девушку и ее 25-летнего ухажера (по другим данным, 28-летнего).

Нападение произошло в тот момент, когда пара возвращалась из магазина. Молодой человек накинулся на них в тот момент, когда они поднялись на лифте и собирались открывать дверь в тамбур. Злоумышленник порезал девушке плечи и руку, а ее бойфренду — ноги и голову. Кроме того, он отрубил ему два пальца на руке.

«Целится мне в голову, но я успеваю ее закрыть рукой. Как итог, у меня почти отрублена рука. Я успела выбежать на улицу и попросить прохожих вызвать помощь, полицию», — рассказала потерпевшая.



Совершив расправу, школьник вызвал скорую, после чего сдался полиции. На допросе он рассказал, что мотивом для преступления стала ревность. Как оказалось, пострадавшая — его бывшая возлюбленная. В отношении школьника возбудили уголовное дело.

По словам потерпевшей, она встречалась с молодым человеком не более полугода. По словам девушки, после расставания он вел себя неадекватно, был одержим ею и преследовал ее. Она подчеркнула, что бывший бойфренд готовил покушение заранее, в момент нападения он был трезв.

Друг потерпевшей рассказал, что она стала инициатором расставания, из-за чего у школьника сильно упала самооценка. Незадолго до нападения он перестал общаться с их общими друзьями. При этом никаких угроз в адрес девушки от него не поступало.

Директор школы заказала ученикам убийство жены своего любовника

24 апреля Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор директору частной школы «Русский Гарвард» Василисе Масловой. Она подговорила своих учеников совершить покушение на супругу любовника, поскольку та якобы пыталась помешать их общению.

Вечером 9 января 2020 года Светлана Хананашвили, супруга экс-депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили, возвращалась домой. В тот момент женщину нагнал молодой человек в капюшоне и не менее шести раз ударил ее ножом. Раненая Хананашвили успела позвонить мужу, который выбежал на улицу и отвез ее в больницу.

Спустя несколько дней были задержаны трое подозреваемых в преступлении: Маслова, Николай Фролов (нападавший) и Ирина Погарченко, которая помогала следить за женщиной. Фролов и Погарченко были любимыми учениками Масловой, она «фактически заменила им родителей», помогала с поступлением в вузы.

Позже Погарченко рассказала, что бывшая учительница просила ее и Фролова попугать жену бывшего депутата. По неподтвержденным данным, Маслова и Хананашвили состояли в отношениях на протяжении по меньшей мере шести лет. Как писали СМИ, в прошлом женщина помогала любовнику в решении бизнес-вопросов. При этом Хананашвили отрицал их связь.

«Она (Маслова. — NEWS.ru) была очень сильно влюблена в меня, вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Тогда покушение было бы уже на меня», — заявил супруг потерпевшей.



Процесс над директором «Русского Гарварда» и ее учениками длился четыре года. В 2022-м дело начали рассматривать по существу, но тогда Маслова и Погарченко были оправданы. Сторона обвинения обжаловала это решение. Спустя два года Маслову признали виновной в соучастии и в организации покушения на убийство. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Фролов получил пять лет колонии строгого режима за покушение на убийство. Погарченко за пособничество в покушении на убийство проведет в колонии общего режима 4,5 года.

«Сатанист» в приступе ревности напал с ножом на бывшую возлюбленную и ее девушку

22 апреля в одной из квартир на улице Горького в Петрозаводске произошла поножовщина из-за неразделенной любви. 15-летний Михаил (имя изменено) гостил дома у сверстницы. Они спокойно общались, но в какой-то момент подросток достал нож и напал на девушку и ее подругу — 17-летнюю студентку Колледжа культуры. Впоследствии пострадавших госпитализировали с колото-резаными ранами шеи, груди и рук.

В тот же день подростка задержали сотрудники ППС. Впоследствии против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как рассказывала подруга школьника, он не собирался ни на кого нападать. По ее словам, в тот вечер он выпил спиртное и пришел мириться к 15-летней хозяйке квартиры. Раньше они встречались, но разошлись за несколько дней до ЧП.

Инициатором расставания стала возлюбленная подростка. Она объяснила это тем, что ей нравятся девушки. Студентка колледжа, которая находилась вместе с ними в квартире, по некоторым данным, была новой пассией школьницы. Михаил пытался вернуть бывшую возлюбленную, но та ему отказала.

Как рассказали знакомые подростка, он тяжело переживал разрыв отношений и был «сам не свой». Один из собеседников заявил Telegram-каналу Baza, что перед встречей c бывшей возлюбленной школьник якобы написал одному из своих друзей, что планирует убить девушек и покончить с собой.

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СМИ окрестили Михаила «сатанистом», так как он любил гулять по кладбищам и публиковал фотографии в соцсетях с характерным «готическим» макияжем. Однако его подруга рассказала, что школьник — христианин, хорошо относится к окружающим, но «ненавидит себя» и наносит себе увечья. Педагоги отзываются о нем как о чрезмерно чувствительном подростке.