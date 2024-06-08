Кому нужны Партии пива и почему дело не в градусах

Пиво — один из самых популярных напитков в мире. Студенты и рабочие, ученые и футбольные фанаты — пропустить бокал пенного могут все. Вряд ли первые пивовары могли такое представить, но их детище стало настоящим символом консолидации и даже двигателем большой политики. Как так вышло — «Газета.Ru» рассказывает в день пивовара.

© ТАСС

Не лучше — так смешнее

Люди пили пиво тысячи лет, причем все слои населения. Сегодня производители придумали бесчисленное множество сортов и видов, чтобы угодить максимально широкой аудитории. Даже не употребляющей алкоголь.

Ассоциации с напитком у всех разные — драйв на концерте или футболе (когда-то было можно), дружеские встречи в баре, летний вечер на природе. В любом случае, пиво — это про что-то свое, близкое и понятное.

Одними из первых его политический потенциал разглядели поляки. В июне 1989 года в стране прошли первые частично свободные выборы в Сейм и Сенат, на которых оппозиция выиграла у коммунистов. Демократизация и переход к капитализму сопровождались ростом цен, безработицей, появлением частного бизнеса, а с ним и рэкета.

В это не самое жизнерадостное время на фоне серьезных политиков и появилась «Польская Партия Любителей Пива» (Polska Partia Przyjaciół Piwa, PPPP). Возглавлял ее популярный актер Януш Ревиньский.

Начиналось все как шутка. И название, и сам лидер отсылали к сериалу «Пивные Скауты».

Участники продвигали культуру питья пенного, выступали за отказ от водки и борьбу с алкоголизмом.

У партии был свой гимн, естественно, юмористически прославляющий любимый напиток. Сам председатель выступал в рекламе в обнимку с пивной бочкой и в скаутской форме. Оказалось, легкость и ирония были тем, что нужно людям во время кризиса.

К выборам у партии появилась программа с вполне конкретными предложениями. В частности, по налоговой реформе и «зеленой политике». Благодаря шутливой подаче и узнаваемости Ревиньского популярность PPPP быстро росла.

В 1991 году под лозунгом «Лучше не будет, будет смешнее» они прошли в нижнюю палату парламента, получив там 16 мест. И хотя в 1993 году партия распалась, начало карьере пенного в политике было положено.

Чистое и толерантное пиво

Примерно в то же время в Чехии группа студентов создала «Партию Друзей Пива». Изначально молодые люди хотели поиронизировать над появлением огромного количества новых партий, но многим идея пришлась по вкусу. Количество сторонников росло.

В 1992 году «Друзья» получили 1,3% голосов на выборах. Чтобы пройти в парламент, этого не хватило, и участники сменили формат, погрузившись в то, что им ближе, — рынок пивоварения. Вместо партии появилась Ассоциация, которое проводила ежегодные конкурсы среди производителей.

В 1993 году «любители пива» попытались проникнуть и в парламент Белоруссии. Свои главные цели они видели в «борьбе за чистоту и качество местного пива», а заодно за свободу экономических отношений и личную неприкосновенность.

До выборов дело не дошло. Через два года председателя арестовали. Освободившись, он уехал в Польшу, а затем в Чехию, где получил гражданство и, отойдя от «пивных дел», стал членом Чешской пиратской партии.

Не угасает пенный бум и сегодня. Довольно успешно сочетать юмор и серьезную программу вышло у австрийцев. Местная «Партия пива» выступает за свободу мнений, например — в выборе сорта пива, и толерантность, которой можно поучиться у пивоваров. И правда, где еще так мирно уживаются столько разнообразных видов хмельного напитка?

В 2020 году «Партия пива» была избрана в окружной совет 11-го округа Вены, а в 2022-м ее лидер, рок-музыкант Доминик Влазны (Марко Пого) даже занял третье место в гонке за пост федерального президента. Теперь он с единомышленниками готовится к выборам в национальный совет Австрии, которые состоятся осенью. Последний опрос показал, что за них готовы проголосовать 6% избирателей.

Право пить или не пить

Заграничный успех теперь хотят повторить и у нас. Весной 2024 года о возвращении на политическую сцену заявила российская Партия Любителей Пива (ПЛП).

Впервые ее зарегистрировали в 1994 году. Двое молодых политиков и друзей, Константин Калачев и Дмитрий Шестаков, не прошли в московскую городскую Думу и решили создать свою партию. Обсуждение шло в баре, поэтому концепция родилась быстро.

Хмельной напиток выбрали не только из-за личных предпочтений или близости широкой аудитории, но и как антипод Борису Ельцину, который стойко ассоциировался с водкой.

В разгар войны в Чечне лидеры ПЛП выступали за мир и против усиления роли спецслужб. В рамках одной из пиар-акций участники в буквальном смысле катили бочку (пивную) в сторону Государственной Думы.

Эпатаж, юмористический гимн и лозунги («Каждый имеет право пить пиво, впрочем, как и не пить его») привлекли многих. В ПЛП вступили около 50 тыс. человек. Правда, пройти в Думу в 1993 году им так и не удалось. Набрали 0.62% голосов при пороге в 5%.

Спустя 30 лет друзья решили вернуться в инфополе.

«В 2024-м мы, кажется, окончательно пришли в точку максимального кризиса традиционной партийной системы и теперь имеем дело с ситуацией, когда «партий государства» предостаточно, а «партий общества» в стране дефицит, — говорится в Telegram-канале ПЛП, — Значительная часть сограждан ищет и не находит альтернативу».



«Отдушина в душной атмосфере»

На вопрос, почему опять пиво, Калачев шутит — а о чем еще сейчас разрешено говорить? Ну а если серьезно, то пиво, по мнению председателя, отличный символ.

«Пиво известно со времен древних шумеров и древних египтян, — объясняет Константин Калачев в беседе с «Газетой.Ru». — Оно и тогда было символом общения, благосостояния, процветания, мира и добра. Для меня оно связано с товариществом и дружбой, для кого-то — со свободой и открытостью, бунтом и контркультурой».



К слову, ряд участников партии вообще не пьет. Объединяет их всех усталость от серости и однообразности в сегодняшней политике.

«Гуманизация, расширение пространства свободы, прогрессивный патриотизм и отдушина в душной атмосфере — так мы видим свою роль», — говорит Калачев.



Социологическое исследование Russian Field, опубликованное в июне, показало, что спрос на такие идеалы есть. Партию Любителей Пива на выборах готовы поддержать 4,3% респондентов.

Больше всего понимания они пока находят среди мужчин. Причем, как показывает исследование, у обеспеченных и получивших высшее образование.

По мнению активиста ПЛП Руслана Рахимкулова, интерес связан с тем, что людям не хватает доброжелательности и диалога.

«В советское время и в девяностые годы пивные заведения были тем местом, где наши люди проводили очень много времени. Причем не столько из-за пива, сколько из-за потребности в живом общении друг с другом, — рассуждает Рахимкулов. — Сейчас общество разобщено, постоянно слышим о конфликтах. Нам точно не помешают новые идеи и символы, которые послужат «социальным клеем».



Сейчас партия насчитывает более 1500 человек в 42 регионах и продолжает расширяться. Чтобы зарегистрироваться в Минюсте, нужно провести съезд в Москве, на котором должно быть представлено 50% регионов.

По словам Калачева, по сравнению с девяностыми их аудитория расширилась и видоизменилась. Несмотря на шутливый формат, воспринимать их стали серьезнее.

При этом на ошеломительные политические результаты в партии хоть и надеются, но особо не рассчитывают.