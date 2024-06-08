Народные приметы на 9 июня 2024 года: что нельзя делать в этот день

9 июня по народному календарю - Федорин день, Федоры.

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В былые времена в этот день мусор из дома не выносили, чтобы не обидеть домового и не намести беду. У наших предков было особое отношение к мусору, существовали строгие правила обращения с ним, а также запреты выносить в определенные дни или при определенных обстоятельствах мусор из избы.

Считалось, что "Федора на язык колючая". Она норовит узнать о плохом и быстро разнести по деревне о том, в каком доме проблемы. Даже поболтать возле колодца в этот день бабы не останавливались, ведь "Федора стоит за углом, хочет узнать о худом". Выяснять отношения 9 июня тоже нельзя, потому что можно рассориться на всю жизнь.

Люди, связанные с торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку горшочек каши и туда бросали несколько монеток, надеясь, что это принесет им в дальнейшем прибыль.

9 июня нельзя делать уборку в доме, особенно мести пол.

Нельзя попусту болтать - праздные разговоры могут принести в дом разлады и ссоры.

Нельзя ссориться - даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала.

Нельзя стирать детские вещи, а потом вывешивать их на улицу. В них могут спрятаться темные сила и потом не давать спать ребенку. Он будет всю ночь капризничать, крутиться и не находить себе места.

Нельзя изготавливать обереги - они не только не защитят от бед и неприятностей, но и наоборот, привлекут в жизнь большое горе и серьезные болезни.

Родителям нельзя допивать напиток после ребенка - малыш станет безвольным и уязвимым для негативной энергетики.