«На престол снова взойдет царь»: что предсказывали России знаменитые пророки

2024 год, по мнению многих известных предсказателей, должен стать особенным для России. Именно эта дата чаще других встречается в пророчествах как точка отсчета новой эпохи для нашей страны. Что же ожидает россиян в скором будущем?

Новый правитель

Православный монах Авель предсказал немало исторических событий. Так, Авель с невероятной точностью указал период правления Павла I, который составил 4 года, 4 месяца и 4 дня. Во времена Павла монах Лазарь по пророчествам Авеля нарисовал икону с изображением Николая II и описанием его судьбы и гибели. Примечательно, что Николай тогда еще даже не родился. На образе имелась приписка: «5263 взыде на престол имаше родивый благословенный по войне зело престрашней». Согласно современному летоисчислению 5263 год соответствует 2024 году. Именно тогда на российский престол снова взойдет царь, родившийся после страшной войны (предположительно, речь идет о Великой Отечественной войне).

«Золотой век»

Никогда не обходила своим вниманием российских лидеров и болгарская ясновидящая Ванга. К примеру, в 1979 году Ванга сказала: «Через 6 лет мир изменится. Старые вожди уйдут с политической арены, им на смену придут новые. Новый человек появится и в России». В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. А 2024 год Ванга видела как начало эры мира и благосостояния в России. По крайней мере, так пишет в своей книге «Ванга» Инна Свеченовская. Предсказывал начало так называемого «золотого века» в 2024 году, правда, не только для России, но и для всего мира, и французский алхимик Мишель Нострадамус. Согласны с этим и астрологи, которые говорят, что в 2024 году начнется Эра Водолея – эра коллективного просвещения, прогрессивных ценностей, сотрудничества и свободы от угнетения.

Третья мировая война

Однако далеко не все предсказатели описывают события 2024 года исключительно в позитивном ключе. Так, Джон Хоуг, автор книги «Нострадамус», сообщает, что некоторые катрены Нострадамуса, которые, как известно, можно трактовать по-разному, указывают на то, что в период с 2024 по 2038 годы, возможно, начнется Третья мировая война. Во время этой войны жители планеты будут сражаться за исчезающие водные и продовольственные ресурсы. Впрочем, многие провидцы сходились во мнении, что даже во время таких потрясений Россия выстоит благодаря собственным ресурсам. Это позволит ей стать международным духовным центром. Та же Ванга вещала: «Россия вновь станет великой империей, прежде всего, империей духа». Природные катаклизмы Ожидают россиян, как и всех землян, и многочисленные стихийные бедствия. Например, некоторые считают, что в 2024 году в Санкт-Петербурге произойдет огромное наводнение. Подобные прогнозы основаны на том факте, что в городе на Неве обширные наводнения происходили в 1724, 1824, 1924 годах, то есть ровно каждые 100 лет. Иеросхимонах Русской православной церкви, старец Феодосий Кавказский, служивший на Кавказе, тоже говорил о катаклизмах, которые будут происходить повсюду: «Везде будут бедствия, наводнения, землетрясения», но тут же добавлял: «А в нашем городе и окрестностях, пока я здесь лежу, горя не увидят». Так что какие-то территории нашей страны уцелеют, а какие-то пострадают. Эдаким «Ноевым ковчегом» в хаосе потрясений американский мистик Эдгар Кейси считал Сибирь, откуда и «пойдет Новая Эпоха».