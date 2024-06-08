Тайна рокового выстрела: подробности убийства Игоря Талькова

Следственный комитет России завершил расследование убийства певца и композитора Игоря Талькова спустя 33 года. Смерть звезды была одной из главных тайн 1990-х. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Нахида Бабаева.

2021 год, Ваганьковское кладбище, фанаты Игоря Талькова поют песни и читают молитвы у его могилы. Для этих людей он святой. 1991-й, то же Ваганьковское кладбище. Проводить кумира в последний путь пришли тысячи его поклонников. Звезда Игоря Талькова зажглась быстро, ярко и невероятно вовремя. Он со сцены говорил то, о чем миллионы на кухне лишь шептались. Он словно чувствовал эпоху и предчувствовал свою смерть. Не раз говорил родным: «Меня убьют при большом стечении народа». Слова оказались пророческими.

В тот день во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходил сборный концерт звезд эстрады. Шоу уже началось, когда возникла ссора между Тальковымм и директором певицы Азизы Игорем Малаховым. Все из-за очередности выхода на сцену. Ссора переросла в массовую драку, та – в перестрелку. Игоря Талькова доставили в больницу, но на тот момент он уже был мертв. Пуля попала в сердце.

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Главным подозреваемым стал Игорь Малахов: он был зачинщиком драки и именно ему принадлежал наган, из которого был сделан смертельный выстрел. Выстрелом в сердце был убит Гарик – персонаж Талькова в фильме «За последней чертой».

«Он очень классно играл эту смерть. Я стрелял, на обратной точке он умирал, стаскивая скатерть со стола, так круто он это сделал», – рассказывал актер Евгений Сидихин.



Роковое совпадение – финальную сцену снимали ровно за год до трагедии в «Юбилейном».

Когда следователи приехали на место преступления, Малахов исчез. Но через десять дней сам пришел в одно из отделений милиции в Москве и сдался. На допросе заявил – никого не убивал.

«Малахова мы ни на чем не поймали. Все, что он рассказал, мы ничего не смогли опровергнуть, у нас все это ложится в картину, которую мы понимаем», – рассказал следователь по делу Игоря Талькова Антон Брейдо.



Баллистическую экспертизу проводили криминалисты с сорокалетним стажем. Они слова Малахова подтвердили.

«Малахов Игорь Владимирович не мог причинить смертельное ранение Талькову Игорю Владимировичу, о чем свидетельствуют неразрывная совокупность следующих данных: характер передвижения Малахова на месте преступления и его поза в момент ранения Талькова», – отметила подруга семьи Тальковых Ирина Красильникова.



Эти десять дней перевернули жизнь Азизы. Игорь Малахов был не только ее директором, а еще и гражданским мужем. Пара ждала ребенка, но у певицы случился выкидыш. Семья распалась. Малахов впал в депрессию и уехал в глушь, умер от цирроза печени пять лет назад. От Азизы отвернулись друзья и коллеги, она практически перестала давать концерты.

Полностью оправиться от этой истории она смогла лишь 30 лет спустя. В этом году вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ. После того выкидыша Азиза не может иметь детей. Пара уже нашла суррогатную мать. Тальков жив. У музыканта есть сын, его тоже зовут Игорь. Когда отца убили, ему было 10. Мама хотела, чтобы он стал юристом, но он, как папа, мечтал о музыке.

«Я некоторые песни отца не мог петь. Меня просили: «Спойте эту песню». Я говорю: «Я не могу ее спеть, пока я эту песню не пропущу, не пойму ее сам», – рассказал музыкант, сын Игоря Талькова Игорь Тальков – младший.



После того как версия с Малаховым провалилась, следователям пришлось начать все сначала. Главным подозреваемым стал близкий друг и директор Игоря Талькова Валерий Шляфман. Они начали работать вместе за несколько месяцев до убийства.

«Умысел у Шляфмана был на убийство Малахова, стрелял он специально. Более того, после этого выстрела он щелкал еще пару раз, просто патронов не было», – рассказал следователь по делу Игоря Талькова Антон Брейдо.



Когда следователи приехали за Шляфманом, он исчез. Подозреваемый эмигрировал в Израиль. Оттуда нет экстрадиции. Поэтому в 1993 году уголовное дело приостановили. Через 25 лет возбудили по просьбе вдовы.

«Хочу сказать вам нашу версию, которую мы приберегали. Мы изучали не только материалы дела, но и сделали анализ всех видео выступлений тех лиц, которые там были во время убийства. Мы считаем, что был еще один револьвер, еще один наган этого же производства», – заявила адвокат Татьяны Тальковой (вдовы Игоря Талькова) Нина Аверина.



Загадок и роковых совпадений в этом деле полно. Друзья вспоминают: в Петербург Тальков ехал в 13-м вагоне, который в пути отцепился. Накануне смерти, 5 октября, во время концерта в городе Гжель на гитаре Игоря порвалась струна.

В этом году Игорю Талькову исполнилось бы 68. У семьи музыканта было лишь одно желание: чтобы пророческими не оказались слова Талькова – «Моего убийцу так и не найдут».