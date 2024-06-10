Как вождь апачей Кочис смог несколько лет противостоять армии США

8 июня 1874 года умер вождь группы чирикауа-апачей Кочис. Историки называют его одной из ярчайших фигур индейского сопротивления американской экспансии в XIX веке. Долгое время он старался поддерживать мир с властями Соединённых Штатов и взялся за оружие только в результате надуманных обвинений в его адрес со стороны американских военных. Около десяти лет он успешно сражался против армии США. При этом, когда Кочис исчерпал ресурсы для активного сопротивления, он не капитулировал, а смог договориться о мире на приемлемых для индейцев условиях. Впрочем, вскоре после смерти вождя американцы забыли о своих гарантиях и нарушили обещания, данные его народу.

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8 июня 1874 года умер вождь группы чирикауа-апачей чоконен Кочис. Историки называют его одной из самых ярких фигур индейского сопротивления экспансии США в XIX веке.

Повод для войны

По воспоминаниям современников, Кочис отличался живым умом и большой физической силой. Его женой была дочь одного из самых влиятельных лидеров апачей, Мангаса Колорадаса.

Соплеменники Кочиса долгое время конфликтовали с испанскими колонизаторами, а затем со сменившими их мексиканскими властями, но с американцами старались уживаться мирно. Когда представители США впервые прибыли на территорию современной Аризоны, Кочис их встретил радушно. Он пообещал пропускать через свои земли белых, которые направлялись из восточной части США в Калифорнию. Кроме того, он не возражал против строительства в Ущелье Апачей станции Баттерфилдской трансконтинентальной почтовой компании. Чирикауа даже поставляли американцам древесину для этих целей.

В начале 1861 года Кочис получил от американских военных приглашение прибыть на переговоры. Вождь двинулся в дорогу, взяв с собой нескольких родственников. По прибытии Кочис с удивлением узнал, что его обвиняют в угоне скота с фермы белого поселенца Джона Уорда и похищении его пасынка Феликса.

У историков нет единого мнения относительно того, почему обвинили именно Кочиса. Одни связывают это с тем, что группу индейцев, напавших на ферму, видели отступавшей в сторону территории чоконен, другие — что американцы просто искали повод ликвидировать вождя.

«США на пути становления собственной империи стремились уничтожить всех более-менее независимых и популярных деятелей», — пояснил в разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.



Впоследствии Феликса нашли. Как выяснилось, Кочис никакого отношения к похищению мальчика не имел — ребёнка украл военный отряд западных апачей. Однако лейтенант армии США Джордж Баском из седьмого пехотного полка не стал разбираться в ситуации и отверг предложение Кочиса самому найти похитителей и выступить посредником на переговорах.

© Общественное достояние // Бой между апачами и американцами

Учитывая довольно длительные добрососедские отношения с американцами, Кочис до последнего не верил в серьёзность предъявленных ему обвинений. Однако Баском приказал арестовать вождя и его родственников. Тогда Кочис разрезал палатку, в которой американцы пытались заблокировать индейцев, и бежал, несмотря на полученное огнестрельное ранение.

Чтобы освободить родственников, Кочис приказал своим воинам захватить в заложники троих белых, находившихся на баттерфилдской дороге. Однако Баском на переговоры не пошёл. На фоне обострения конфликта заложники с обеих сторон были убиты. Разъярённый Кочис, заручившись поддержкой своего тестя Мангаса Колорадаса, развернул против американцев партизанскую войну.

«Наводя страх на врага»

Апачи нападали на военные обозы, остановили передвижение по своим территориям дилижансов и почтового транспорта, изгнали несколько сотен старателей, искавших золото. А когда в США началась Гражданская война, Кочис и его тесть вытеснили со своих земель войска «южан».

В 1862 году на территорию апачей вторгся крупный отряд войск «северян». Воины Кочиса и Мангаса Колорадаса сначала потеснили американцев, однако те вернулись с артиллерией. Индейцы понесли большие потери. Серьёзное ранение в грудь получил и Мангас, однако выжил благодаря усилиям мексиканского хирурга.

Оправившись, Мангас Колорадас решил восстановить мир с США. Он с радостью принял приглашение на переговоры, которое ему передал парламентёр, прибывший под белым флагом. Но, когда вождь в одиночку приехал в американский лагерь, его схватили. Как позже вспоминали очевидцы, генерал Джозеф Уэст сказал караульным: «Он мне нужен завтра живым или мёртвым, вы поняли, он мне нужен мёртвым». Солдаты сначала пытали вождя раскалёнными на огне штыками, а затем расстреляли.

«Убийство Мангаса Колорадаса подлило масла в костёр ненависти. Война, которой со стороны апачей руководил Кочис, вспыхнула с новой силой», — рассказал в разговоре с RT член Ассоциации антропологов-американистов Глеб Борисов.

Несколько сотен воинов Кочиса, а также бойцы из других групп апачей, возмущённые вероломным убийством Мангаса, по словам историков, стали настоящим кошмаром для американцев.

«Апачей называли лучшими партизанами в мире. Они были очень хорошо приспособлены к условиям безводных пустынь, в которых жили. Там, где белый человек вскоре бы умер, они могли выживать месяцами. Они были потрясающе выносливыми и могли быстро преодолевать огромные расстояния, наводя страх на врага», — рассказал в беседе с RT писатель и историк-индеанист Юрий Стукалин.



По его словам, когда того требовала военная ситуация, апачи отступали на территорию Мексики, а затем снова пересекали границу и наносили удар в самом неожиданном месте.

«Эти крохотные армии апачей держали в смятении весь юго-запад. Большинство индейцев были вооружены только луками и стрелами… Но и с тем оружием, которое у них было, апачи сражались хорошо, однако противник превосходил их в численном отношении во сто крат, и в будущем их ожидали лишь смерть или заточение», — отметил в своей книге «Схороните моё сердце у Вундед-Ни» американский историк Ди Браун.

В 1865 году часть апачей попытались вступить в мирные переговоры с армией США. Однако в ответ им выдвинули требование сдаться и поселиться в совершенно непригодной для жизни резервации.

Группа Кочиса обосновалась в труднодоступных горах Драгун-Маунтинс. Партизанская война продолжалась, но стала менее интенсивной. Воины держались в стороне от крупных поселений и фортов, предпочитая засады и молниеносные налёты на неприятеля. Обещаниям властей США Кочис не доверял и капитулировать не хотел. Однако в столкновениях с американцами его немногочисленное войско редело. В 1870 году вождь передал правительству Соединённых Штатов предложение о мирных переговорах. Но американцы некоторое время не могли принять решения на этот счёт.

В 1871 году командующим Департаментом Аризоны был назначен Джордж Крук, имевший достаточный опыт участия в индейских войнах. Он называл Кочиса «бесспорным врагом всего цивилизованного» и хотел захватить его силой. Однако в Вашингтоне сомневались в целесообразности продолжения боевых действий. На переговоры в Аризону отправили известного своей набожностью героя Гражданской войны — генерала Оливера Ховарда.

По словам историков, Крук посчитал Ховарда блаженным. Однако тот был настроен установить мир. Он прибыл в факторию, которую строил друг Кочиса Том Джеффордс, и уговорил его передать индейцам предложение о встрече. Джеффордс скептически отнёсся к инициативе генерала и сказал, что для встречи с Кочисом американцам нужно ехать в горы. К его удивлению, Ховард согласился и, более того, заявил о назначении Джеффордса агентом будущей резервации, которую планировалось создать специально для вождя апачей.

В 1872 году Ховард с адъютантом, Джеффордс и двое родственников Кочиса преодолели 500 км по бесплодной пустыне, чтобы провести переговоры. Вождь выслушал генерала и предложил ему создать резервацию в исторических землях чоконен, выведя из них американские войска. Ховард согласился. Американское правительство обязалось обеспечивать индейцев продуктами и одеждой.

Джорджу Круку подобные договорённости пришлись не по нраву, и в 1873 году он устроил провокацию против Кочиса, попытавшись вывести его на неудобный разговор об отношениях с мексиканцами. Однако в ответ Кочис заявил, что не только соблюдает мир с США, но и не отдаёт приказов о набегах в Мексику. Повода для новой войны не возникло.

Вождь в это время был уже тяжело болен — предположительно, раком желудка. Чувствуя приближение смерти, он завещал чоконен не ввязываться в конфликты с белыми и назначил преемником своего миролюбивого старшего сына Тазу. 8 июня 1874 года Кочис скончался. Уже через два года все данные ему обещания были забыты. Землю у чоконен отобрали. Часть индейцев переселились в абсолютно непригодную для жизни резервацию, другие бежали в Мексику.

«То, что Кочис смог долго и успешно воевать с американцами, став одной из ярчайших фигур индейского сопротивления XIX века, было обусловлено целым рядом обстоятельств. Во-первых, это высочайшая мотивация и боевой дух апачей. Для индейцев это была родина, а для американцев — чужая, только что захваченная земля. Во-вторых, апачи знали у себя дома буквально каждый камень», — отметил Лидовской.



Кроме того, по словам эксперта, Кочис обладал мощной харизмой и лидерскими качествами. Тем не менее на общий расклад всё это повлиять не смогло, резюмировал историк.