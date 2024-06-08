«Дикая дивизия»: по каким критериям туда отбирали солдат

Летом 1914 года, когда грянули орудия Первой мировой войны, на Северном Кавказе был дан старт созданию необычного для Российской империи воинского соединения — Кавказской туземной конной дивизии. Больше известная под своим неофициальным названием «Дикая дивизия», она вобрала в свой состав воинов, не подходивших для несения службы в иных армейских формированиях страны.

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Рождение «дикой дивизии»

По действовавшему в Российской империи законодательству мусульман страны, проживавших в основном на Кавказе и в Средней Азии, не призывали на военную службу. Встать в армейский строй они могли лишь на добровольной основе, и только в тех частях, где основная масса солдат была русской национальности.

Именно по такому принципу формировались все иррегулярные подразделения из горцев, кроме дагестанцев, которые являлись частью Терского-Кубанского конного полка.

Однако спустя пять дней с момента начала Первой мировой войны ситуация изменилась. 24 июля 1914 года представители Кабарды и Горских обществ Нальчикского округа заявили о желании создать отдельный добровольческий полк.

Всего за несколько дней данная инициатива была подхвачена другими кавказскими народами и доведена до сведения главнокомандующего войсками Кавказского военного округа генерал- адъютанта Иллариона Воронцова-Дашкова.

Наместник Кавказа обратился с соответствующим прошением к императору и 23 августа 1914 года Николай II подписал указ о формировании Кавказской туземной конной дивизии, где слово «туземная» было употреблено в значении «коренная», «местная».

Это слово было необходимо для того, чтобы подчеркнуть, что в рядах данного воинского соединения все кавалеристы являются представителями горских народов, и отличать его от прочих кавказских армейских подразделений, собранных из русских солдат.

В новую дивизию было включено шесть полков, каждый из которых состоял из 400 воинов, и именовался по этнической принадлежности личного состава: Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чеченский, Татарский, Ингушский и Черкесский (ногайцы, абазины, черкесы, карачаевцы, абхазы).

Позже в «дикую дивизию» была введена Осетинская пешая бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион.

Принципы организации дивизии

По распоряжению императора это добровольное формирование из кавказских горцев возглавил его младший брат — Великий Князь Михаил Александрович.

Офицерский корпус дикой дивизии представлял собой пеструю смесь из представителей аристократии разных народов, в течение нескольких месяцев обучавших кавказских воинов азам армейской жизни. Отважных бойцов, мастерски владевших оружием, необходимо было научить подчиняться уставу, соблюдать субординацию, воинскую дисциплину и солдатский строй, а также мало-мальски разбираться в командах на русском языке, коим большинство из них не владело.

Офицер кабардинского конного полка Алексей Арсеньев писал в своих воспоминаниях, что в рядах «дикой дивизии» отношения между командирами и всадниками были отличными от тех, что царили в формированиях регулярной конницы.

В этом удивительном подразделении всё было построено на патриархально-семейном укладе, свойственном горским народам. Всё здесь основывалось на взаимном уважении.

Среди воинов данного формирования почитались лишь храбрость и честь, у горцев отсутствовало раболепие перед офицерским составом, они обладали высоким чувством собственного достоинства.

Желающих поступить на службу в Кавказский туземный конный полк было так много, что офицерам приходилось устраивать своеобразный конкурс.

Нередко в полках бок о бок служили представители нескольких поколений одного рода. Подавляющее большинство всадников «дикой дивизии» поступало на службу в национальных костюмах, которые служили им обмундированием, и со своим оружием — кинжалом и шашкой. За общественный счёт их обеспечивали амуницией и лошадьми, а казёнными у них были лишь винтовки, револьверы и казачьи пики.

Цель формирования дикой дивизии

Историки полагает, что дав добро на формирование «дикой дивизии», правитель российской империи преследовал три цели.

Первая — политическая — заключалась в том, чтобы продемонстрировать миру как некогда непокорные горцы, плечом к плечу с русскими солдатами защищают пределы России. В то же время, чтобы показать горцам своё глубокое уважение и обозначить высокий статус дивизии, её командиром был назначен брат верховного главнокомандующего.

Вторая цель — военная. Известные своими боевыми качествами горцы, как отменные воины могли принести огромную пользу российской армии, что, впрочем, они и продемонстрировали на полях сражений.

Третья цель — полицейско-административная. Зная, что в ходе мировой войны Турция может открыть против России новый фронт, и, опасаясь, что гости могут перекинуться на сторону единоверцев, начальник Терской области настаивал на необходимости перевода местного воинства на западный фронт.

Происхождение названия

Согласно одной из версий этот эпитет полк получил с легкой руки своего командира Михаила Романова, который в 1914 году в Санкт-Петербурге проводил смотр формирования.

В какой-то момент ингушский полк пустил своих лошадей галопом, демонстрируя, таким образом, князю своё мастерство и желание поскорее оказаться в атаке. Ошарашенный неожиданной выходкой Михаил Александрович озадаченно спросил:

«Что это за дикий полк?»



И так закрепил за ним это название.

Историк Зейнеп Дзарахова, считает, что своё альтернативное наименование Кавказский туземный конный полк получил от ингушского словосочетания «дик дивизии е», которое для русскоязычного сообщества созвучно с фразой «дикая дивизия», хотя в переводе оно означает «хорошая дивизия».

Сын Льва Толстого — Илья, служивший офицером в данном армейском подразделении, полагал, что горцев называли дикими из-за надеваемых ими страшных мохнатых папах.

По другой версии «дикой» дивизия стала из-за того, что наводила своими действиями на противников панический, дикий ужас.

Бои на передовой

Первый бой кавалеристы Кавказского туземного полка приняли в карпатских горах 8 декабря 1914 года. Неудержимые в бою кавказцы блестяще зарекомендовали в себя в Галиции в 1914-1915 годах, при наступлении на Станиславов в 1915 году, во время Брусиловского прорыва летом 1916 года и при разгроме Железной дивизии кайзера.

За личный героизм каждый второй боец «дикой дивизии» получил именное оружие, был награждён орденами, медалями и Георгиевскими крестами.

В 1917 году, когда Российскую империю захлестнуло революционное движение, командование армии приняло решение снять «дикую дивизию» с передовой и перебросить её в тыл для подавления народного бунта.

Однако, не желая участвовать в гражданской бойне, и занимать чью-либо сторону, горцы вернулись на Кавказ. В начале 1918 года Кавказский туземный конный полк, за всё время существования которого в нём ни разу не было зафиксировано ни мародёрства, ни дезертирства, был расформирован.